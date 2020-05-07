Как укрепить иммунитет и защититься от коронавируса

Укрепление иммунитета — дело не одного дня. Полезный для иммунной системы режим питания должен быть регулярным, но многие задумались о нем именно сейчас, когда появился коронавирус. В какой-то мере это дает положительный эффект: люди задумались о своем здоровье и решили переходить на правильный тип питания.

Всеми любимый витамин С

Первым делом, когда мы заводим речь об иммунитете, сведущие люди кивают на витамин С.

"Пить витамин С сразу в больших количествах, когда человек заболевает, неплохо, но уже такого смысла нет. А постоянно использовать его в пищу необходимо. Богаты витамином С не только лимоны, цитрусовые и прочее, а также квашеная капуста", — комментирует для "Правды.Ру" диетолог Елена Соломатина.

Последняя характерна еще и тем, что не "переводит" углеводы в жир. А человек с лишним весом сильно рискует в нынешних условиях — больше рецепторов, которые коронавирус задействует. Полезны также сладкий болгарский перец и завариваемый шиповник.

Кроме того, по словам диетолога, надо регулярно поддерживать слизистую во влажном состоянии. Поэтому максимально полезны, кроме шиповника, травяные чаи и вода с лимоном, а также взвар из сухофруктов.

Все, что красное

А для обновления слизистой нужны каротиноиды — то, что вырабатывает витамин А. Фрукты и овощи оранжевого, красного, желтого цветов.

"Витамин А есть в яичном желтке, рыбе, растительных маслах. Еще он идет в сочетании с витамином D, — отмечает Елена Соломатина. — Витамин D нам нужен не меньше, чем витамин А. Витамин D повышает иммунитет и предохраняет от депрессии. В желтке есть ацетилхолин, предшественник холина. Он позволяет улучшать настроение, скорость реакции".

Очень важно для поддержания себя в здоровом состоянии спать достаточное количество времени. Тут сразу вспоминается теплое молоко, а также вишня, из которой можно делать смузи с кисломолочными продуктами — кефиром, йогуртом.

Боремся с патогенной флорой

Настоящие "внутренние вражеские агенты" в виде патогенной флоры живут у нас в кишечнике. Когда флора полезная "отвлекается" на один вирус, то из-за патогенной происходит присоединение вторичной инфекции, и это очень опасно. Противостоять этому позволят бифидобактерии.

Очень полезно делать зеленый смузи. То есть петрушка, шпинат, рукола, огурец, чтобы это было приятно. Клетчатка кормит полезные бактерии. Это для них еда. Как только они начинают нормально питаться, они начинают нормально размножаться, поэтому нам нужно не только их заселить. Нам нужно их еще и покормить.

Но что еще это дает для нас? В зелени есть хлорофилл — чтобы не пахло изо рта.

Больше белка

Еще для успешной работы иммунной системы нужен белок растительный — настоящий "солдат" войн с бактериями. Это опять же клетчатка — горох, фасоль, чечевица. Животные белки тоже нужны. В рационе должны быть:

яйцо,

мясо,

курица,

индейка,

рыба,

молочные продукты.

Белок из жирной рыбы укрепляет клеточные мембраны, через которые проходит вирус. Тут подойдут сайра, сельдь, особенно осенью, когда она набирает самый что ни на есть жирок.

Традиционное средство

Все мы знаем, как наши дедушки спасались от болезней ядреными луковицами, чесноком и имбирем. Последний еще и "прогремел" в прессе как мощное антикоронавирусное средство. Причем чем сильнее все это пахнет — тем лучше.

"В луке содержится много кверцетина, как и в яблоках, тоже предшественник оксида азота и очень хорошо расширяет и укрепляет капилляры. Он обладает противовоспалительным, бактерицидным свойством, — уверяет наш эксперт. — И кстати, маринованный имбирь сейчас поднялся в цене. Имбирь бактерицидный, улучшает кровообращение. Кровообращение — это наша логистика, наши подъездные дороги. Но это стало сейчас очень дорого".

Не менее традиционный лимон хоть и содержит витамин С, но не в больших количествах. Зато включает, как и его дальний родственник грейпфрут, мощные антиоксиданты. К тому же является отличной заменой некачественному фастфуду, выпечке, которыми любят "заедать" нервную систему.

Цинк, железо и прочая "броня"

Напрямую связаны с иммунной системой цинк и железо. Эти микроэлементы содержатся в печени, красном мясе, жирных продуктах, из-за которых многие боятся поправиться — но достаточно убрать сахар.