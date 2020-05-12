Как работает российская медицина при коронавирусе

Профессор Рошаль рассказал, что в прошлом году было совещание по возможным вирусным пандемиям и степени готовности здравоохранения к ним. Были выработаны конкретные рекомендации. Но реализованы ли они на практике? Как можно оценить предоставление медицинской помощи москвичам в условиях коронавируса? Что нужно сейчас делать в случае недомогания? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадиму Горшенину рассказала представитель Мосгордумы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

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Пределы медицины

— Новые герои России — врачи и весь медицинский персонал, который в условиях эпидемии коронавируса работает на пределе своих сил и возможностей. Профессор Леонид Рошаль рассказал, что в прошлом году состоялось федеральное совещание по здравоохранению с участием МЧС, МВД и Минздрава, где как раз рассматривался вопрос, что надо делать государству при эпидемии. Было констатировано, что мы к ней не готовы. Там приняли решение, что нужно сделать, но практически ничего так и было не реализовано. Поэтому врачи и работают в экстремальных условиях. Наша сотрудница вызывала к себе "скорую", но она так и не приехала. Люди приходят с тяжелыми хроническими заболеваниями в больницы, но им не делают даже тесты. Как бы вы оценили работу системы здравоохранения в Москве и по всей России?

— Совещание в прошлом году в ОНФ проводилось на предмет ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае массового поражения. Речь там шла совсем не о пандемии.

Я с большим уважением и с любовью отношусь к доктору Рошалю, лично с ним дружу и прекрасно понимаю, что это человек с богатейшим опытом.

Именно поэтому он и поставил вопрос, какие возможности и ресурсы есть в России, чтобы оперативно развернуть полевые госпиталя с учетом особенностей той или иной чрезвычайной ситуации. Под ЧС подразумевается любая техногенная, экологическая и прочие катастрофы.

Конечно, в прошлом году никто даже в кошмарном сне не думал о пандемии. Тем не менее, поднимались и прорабатывались вопросы, как можно быстро развернуть те или иные госпитали, хватает ли необходимых специалистов в России, как можно оперативно перепрофилироваться.

И на самом деле, при такой исключительной ситуации мы увидели, что целые медицинские учреждения разной специализации мгновенно перепрофилировались под прием заболевших коронавирусом. Сейчас по всей России Министерством обороны и Министерством по чрезвычайным ситуациям разворачиваются госпитали.

Стадион в "Крылатском", "Экспоцентр", "Крокус Холл", 75-й павильон ВДНХ переоборудуются под госпитали, которые могут принимать инфицированных коронавирусом. Слава Богу, что сейчас справляются те больницы, которые могут заниматься именно инфицированными COVID-19.

Тем не менее, все подготовлено и развернуто в срок. Если число заболевших, нуждающихся в госпитализации, будет расти, уже есть возможности обеспечить тяжелобольных койко-местами.

Если говорить о скорой помощи, конечно, ситуация в связи с инфекцией осложняется еще и тем, что после каждого вызова врача, каждой транспортировки инфицированного больного необходимо обработать карету скорой помощи.

Сейчас скорая помощь подтверждает, что время приезда увеличивается. Но я уверена, что если мы с вами позвоним, то скорая все равно приедет.

Видимо, ваша сотрудница просто не дождалась ответа или было что-то еще. Чтобы скорая помощь не приехала на вызов на территории города Москвы, просто исключено.

В период распространения инфекции нужно внимательно изучить правила, каким образом сейчас можно обращаться к врачам. Если вы приедете так называемым самоходом без наряда на госпитализацию даже с плановым заболеванием, вас не примут.

Потому что сейчас проводятся только экстренные операции и оказывается экстренная помощь, в том числе и для того, чтобы не заразить человека, которому необходима плановая операция.

Сейчас работают онкологические диспансеры, станции гемодиализа для тех, кому действительно необходимо в постоянном режиме оказание медицинской помощи.

Если вы почувствовали недомогание, нужно удаленно обратиться в ближайшую поликлинику по месту вашего нахождения, даже если вы обслуживаетесь не этой поликлиникой.

Допустим, если вы находитесь по адресу вашей.

Что делать, если на даче?

— Либо на дачу уехали.

— Да. Если находитесь на даче, то в ближайшее сельское поселение, в фельдшерский пункт нужно обратиться по телефону и рассказать о тех симптомах, которые вы испытываете.

Если у вас поднялась температура, есть кашель и насморк, это еще не повод для того, чтобы срочно проводить тесты. Приедет врач и осмотрит вас. Не надо самому ехать в поликлинику. Если вас пригласили в поликлинику, тогда — да, приезжайте. Значит, они понимают по описанной вами симптоматике, что опасности нет.

Сейчас всех проводят через определенный фильтр. Тесты сдают только те, кто был в контакте с носителями коронавируса или у кого уже есть симптомы, связанные с таким заболеванием как пневмония, потому что характерна вирусная инфекция именно с заболеванием легких.

И далее уже идут, например, на территории города Москвы двумя путями. Если у человека — уже подтвержденная инфекция и заболевание, определенное компьютерным томографом, тогда выделяется набор антибиотиков и антивирусных препаратов, которые под наблюдением врача человек пропивает дома. Обычно больной находится на контроле у врача, но не госпитализируется. Только при сложной форме уже проводится госпитализация.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев