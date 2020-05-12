Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Вадим Горшенин

Как работает российская медицина при коронавирусе

Здоровье

Профессор Рошаль рассказал, что в прошлом году было совещание по возможным вирусным пандемиям и степени готовности здравоохранения к ним. Были выработаны конкретные рекомендации. Но реализованы ли они на практике? Как можно оценить предоставление медицинской помощи москвичам в условиях коронавируса? Что нужно сейчас делать в случае недомогания? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадиму Горшенину рассказала представитель Мосгордумы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Главные новости коронавируса в Москве

Читайте начало интервью:

Пределы медицины

— Новые герои России — врачи и весь медицинский персонал, который в условиях эпидемии коронавируса работает на пределе своих сил и возможностей. Профессор Леонид Рошаль рассказал, что в прошлом году состоялось федеральное совещание по здравоохранению с участием МЧС, МВД и Минздрава, где как раз рассматривался вопрос, что надо делать государству при эпидемии. Было констатировано, что мы к ней не готовы. Там приняли решение, что нужно сделать, но практически ничего так и было не реализовано. Поэтому врачи и работают в экстремальных условиях. Наша сотрудница вызывала к себе "скорую", но она так и не приехала. Люди приходят с тяжелыми хроническими заболеваниями в больницы, но им не делают даже тесты. Как бы вы оценили работу системы здравоохранения в Москве и по всей России?

— Совещание в прошлом году в ОНФ проводилось на предмет ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае массового поражения. Речь там шла совсем не о пандемии.

Я с большим уважением и с любовью отношусь к доктору Рошалю, лично с ним дружу и прекрасно понимаю, что это человек с богатейшим опытом.

Именно поэтому он и поставил вопрос, какие возможности и ресурсы есть в России, чтобы оперативно развернуть полевые госпиталя с учетом особенностей той или иной чрезвычайной ситуации. Под ЧС подразумевается любая техногенная, экологическая и прочие катастрофы.

Конечно, в прошлом году никто даже в кошмарном сне не думал о пандемии. Тем не менее, поднимались и прорабатывались вопросы, как можно быстро развернуть те или иные госпитали, хватает ли необходимых специалистов в России, как можно оперативно перепрофилироваться.

И на самом деле, при такой исключительной ситуации мы увидели, что целые медицинские учреждения разной специализации мгновенно перепрофилировались под прием заболевших коронавирусом. Сейчас по всей России Министерством обороны и Министерством по чрезвычайным ситуациям разворачиваются госпитали.

Стадион в "Крылатском", "Экспоцентр", "Крокус Холл", 75-й павильон ВДНХ переоборудуются под госпитали, которые могут принимать инфицированных коронавирусом. Слава Богу, что сейчас справляются те больницы, которые могут заниматься именно инфицированными COVID-19.

Тем не менее, все подготовлено и развернуто в срок. Если число заболевших, нуждающихся в госпитализации, будет расти, уже есть возможности обеспечить тяжелобольных койко-местами.

Если говорить о скорой помощи, конечно, ситуация в связи с инфекцией осложняется еще и тем, что после каждого вызова врача, каждой транспортировки инфицированного больного необходимо обработать карету скорой помощи.

Сейчас скорая помощь подтверждает, что время приезда увеличивается. Но я уверена, что если мы с вами позвоним, то скорая все равно приедет.

Видимо, ваша сотрудница просто не дождалась ответа или было что-то еще. Чтобы скорая помощь не приехала на вызов на территории города Москвы, просто исключено.

В период распространения инфекции нужно внимательно изучить правила, каким образом сейчас можно обращаться к врачам. Если вы приедете так называемым самоходом без наряда на госпитализацию даже с плановым заболеванием, вас не примут.

Потому что сейчас проводятся только экстренные операции и оказывается экстренная помощь, в том числе и для того, чтобы не заразить человека, которому необходима плановая операция.

Сейчас работают онкологические диспансеры, станции гемодиализа для тех, кому действительно необходимо в постоянном режиме оказание медицинской помощи.

Если вы почувствовали недомогание, нужно удаленно обратиться в ближайшую поликлинику по месту вашего нахождения, даже если вы обслуживаетесь не этой поликлиникой.

Допустим, если вы находитесь по адресу вашей.

Что делать, если на даче?

— Либо на дачу уехали.

— Да. Если находитесь на даче, то в ближайшее сельское поселение, в фельдшерский пункт нужно обратиться по телефону и рассказать о тех симптомах, которые вы испытываете.

Если у вас поднялась температура, есть кашель и насморк, это еще не повод для того, чтобы срочно проводить тесты. Приедет врач и осмотрит вас. Не надо самому ехать в поликлинику. Если вас пригласили в поликлинику, тогда — да, приезжайте. Значит, они понимают по описанной вами симптоматике, что опасности нет.

Сейчас всех проводят через определенный фильтр. Тесты сдают только те, кто был в контакте с носителями коронавируса или у кого уже есть симптомы, связанные с таким заболеванием как пневмония, потому что характерна вирусная инфекция именно с заболеванием легких.

И далее уже идут, например, на территории города Москвы двумя путями. Если у человека — уже подтвержденная инфекция и заболевание, определенное компьютерным томографом, тогда выделяется набор антибиотиков и антивирусных препаратов, которые под наблюдением врача человек пропивает дома. Обычно больной находится на контроле у врача, но не госпитализируется. Только при сложной форме уже проводится госпитализация.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы инна святенко леонид рошаль российская медицина лечение коронавируса пандемия коронавируса
Новости Все >
В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 30 секунд
В Грецию не пустят туристов без справки об отсутствии COVID-19
Врач: "В жаркую погоду перчатки не защитят от COVID-19"
Древние люди украшали себя пирсингом
На Ставрополье изъяли сомнительный алкоголь на пять миллионов рублей
Житель Кузбасса из ревности поджег дом соседки, погибли двое
В Брянске полицейские пресекли канал поставки героина в колонию
В Viber появятся групповые видеочаты до 20 человек
19-летняя британка почернела от автозагара и прославилась
Сотрудника Пенсионного фонда в Ингушетии обвиняют в хищениях
Последние материалы
В Иране разработали тест-систему для выявления COVID-19 за 30 секунд
В Грецию не пустят туристов без справки об отсутствии COVID-19
Как работает российская медицина при коронавирусе
Врач: "В жаркую погоду перчатки не защитят от COVID-19"
Семь блюд американской кухни, без которых Америка не была бы Америкой
В древности лисы работали кошками
Древние люди украшали себя пирсингом
На Ставрополье изъяли сомнительный алкоголь на пять миллионов рублей
Житель Кузбасса из ревности поджег дом соседки, погибли двое
В Брянске полицейские пресекли канал поставки героина в колонию
Популярное
Российский шоу-бизнес
Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.

Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Мир. Новости мира
Польский профессор: Нет никакого Калининграда. Есть только Крулевец
Общество
Стало известно, кто получит доплату к пенсии в размере 5700 рублей
Общество
Работающим пенсионерам могут снизить пенсии
Наталия Красовская Как выжить в потоке негатива Наталия Красовская Василий Амирджанов Власти обяжут бизнес оплатить тесты на COVID-19 Василий Амирджанов Любовь Степушова Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок Любовь Степушова
Комментарии
Дмитрий Песков заразился коронавирусом и находится в больнице
Кто изобрел автомат Калашникова?
Эксперт: регионам не хватает средств для борьбы с лесными пожарами
Бригаду “черных лесорубов” задержали в Иркутской области
Длинная шея - результат чудовищной лени
«Правде.Ру» раскрыли технологию предсказаний будущего
Истерия в Чехии набирает обороты: охрана нужна послу России
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
В сфере услуг наблюдается рекордное сокращение рабочих мест
Анастасия Волочкова подала в суд на Дану Борисову
Как правильно ухаживать за шеей и декольте
Как выглядеть намного моложе своих лет?
Флот монгольского хана потопил камикадзе
"Жириновский ошибается редко, но здесь чутье его подвело"
Сравнение Меркель с Гитлером стоило поста мальтийскому дипломату
Сравнение Меркель с Гитлером стоило поста мальтийскому дипломату
Омолаживающая косметика для женщин 25-30 лет
Саудовская Аравия не выдержала конкуренции за нефтяной рынок
Золотые правила омоложения
Уже три человека претендуют на место президента Белоруссии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ