Как сахар влияет на организм человека

Вряд ли найдется хоть один человек, который никогда бы не ел сладкое. Сахар просто обожают дети, перед ним часто не могут устоять взрослые, да и найти продукт, который бы не содержал в себе это противоречивое — но такое вкусное! — вещество, практически невозможно.

В свое время великая Фаина Раневская честно признала, что сахар — один из продуктов, который дарит счастье.

"Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой — морда становится меньше, но грустнее".

Ученые, в свою очередь, подтверждают, что его употребление действительно стимулирует выработку гормонов счастья, но этот процесс очень недолгий. В отличие от последствий. О вреде сахара знают практически все, но вот назвать его отрицательные "качества" смогут немногие.

Да и вряд ли их перечень будет полноценным. А ведь масса научных исследований говорит о том, что сахар в рационе необходимо максимально сокращать, в противном случае качество, да и продолжительность жизни могут сильно ухудшиться.

Сахар - "пустой" продукт

Каждый продукт содержит даже минимальное количество полезных питательных веществ. Но только не сахар. В нем их просто нет. Зато полно калорийности, той самой "энергии", которая откладывается в виде жира.

Кроме того он — главный враг зубов, так как буквально кормит "энергией" микроорганизмы, обитающие во рту. Кариес — проблема в сладком!

Сахар может вызвать диабет

Один из важнейших гормонов в организме — инсулин.

Именно он отвечает за транспортировку глюкозы к клеткам, давая им сигнал о необходимости уничтожать ее, не трогая жир.

Избыток же глюкозы очень токсичен, вызывает диабет и даже слепоту.

Метаболическая дисфункция несет в себе множество проблем со здоровьем, но основной из них является "поломка" инсулина, когда клетки начинают сопротивляться этому гормону, что приводит к метаболическому синдрому, ожирению, заболеваниям сердца и сосудов и, разумеется, диабету второго типа.

Как инсулиновая резистентность трансформируется в диабет второго типа

Становясь резистентными клетки начинают оказывать влияние на бета-клетки в поджелудочной железе, вырабатывая максимум инсулина.

И такое повышение сахара в крови становится триггером для возникновения диабета и других болезней.

Кстати, научно доказано, что более 80% людей, которые постоянно добавляют сахар в напитки, рискуют заболеть диабетом второго типа.

Сахар может спровоцировать онкологию

Как известно, рак — это неконтролируемый рост и деление клеток. И роль гормона инсулина в этом огромна. Именно он регулирует этот рост, что часто и становится причиной возникновения онкопатологий.

Кроме того, сахар еще и осложняет процесс метаболизма, что приводит к воспалениям в организме, что может вызвать возникновение рака.

Сахар -главный фактор ожирения у детей и взрослых

Как уже сказано, сахар имеет непосредственное влияние на гормоны, а также заставляет мозг впадать в эйфорию, вырабатывая дофамин (гормон радости). В итоге эти факторы приводят к набору веса.

Зачастую люди просто теряют контроль над количеством съеденного, поскольку сахар сильно снижает чувство насыщения. Итог — ожирение в небольшие сроки. Причем касается это как взрослых, так и детей.

Множество исследований на эту тему привели ученых к выводу о существовании связи между ожирением и количеством употребляемого сахара.

Особенно данная статистическая связь сильно выражена у детей, которые злоупотребляют сладкими напитками. По данным исследователей, такие дети на 60% чаще страдают нарушением веса.

Фото: drkellislate. com