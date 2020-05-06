Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
О рекордном обвале российской экономики
Автор Анна Смирнова

Как сахар влияет на организм человека

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Вряд ли найдется хоть один человек, который никогда бы не ел сладкое. Сахар просто обожают дети, перед ним часто не могут устоять взрослые, да и найти продукт, который бы не содержал в себе это противоречивое — но такое вкусное! — вещество, практически невозможно.

В свое время великая Фаина Раневская честно признала, что сахар — один из продуктов, который дарит счастье.

"Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой — морда становится меньше, но грустнее".

Ученые, в свою очередь, подтверждают, что его употребление действительно стимулирует выработку гормонов счастья, но этот процесс очень недолгий. В отличие от последствий. О вреде сахара знают практически все, но вот назвать его отрицательные "качества" смогут немногие.

Да и вряд ли их перечень будет полноценным. А ведь масса научных исследований говорит о том, что сахар в рационе необходимо максимально сокращать, в противном случае качество, да и продолжительность жизни могут сильно ухудшиться.

Сахар - "пустой" продукт

Каждый продукт содержит даже минимальное количество полезных питательных веществ. Но только не сахар. В нем их просто нет. Зато полно калорийности, той самой "энергии", которая откладывается в виде жира.

Кроме того он — главный враг зубов, так как буквально кормит "энергией" микроорганизмы, обитающие во рту. Кариес — проблема в сладком!

Сахар может вызвать диабет

Один из важнейших гормонов в организме — инсулин.

Именно он отвечает за транспортировку глюкозы к клеткам, давая им сигнал о необходимости уничтожать ее, не трогая жир.

  • Избыток же глюкозы очень токсичен, вызывает диабет и даже слепоту.

Метаболическая дисфункция несет в себе множество проблем со здоровьем, но основной из них является "поломка" инсулина, когда клетки начинают сопротивляться этому гормону, что приводит к метаболическому синдрому, ожирению, заболеваниям сердца и сосудов и, разумеется, диабету второго типа.

Как инсулиновая резистентность трансформируется в диабет второго типа

Становясь резистентными клетки начинают оказывать влияние на бета-клетки в поджелудочной железе, вырабатывая максимум инсулина.

И такое повышение сахара в крови становится триггером для возникновения диабета и других болезней.

  • Кстати, научно доказано, что более 80% людей, которые постоянно добавляют сахар в напитки, рискуют заболеть диабетом второго типа.

Сахар может спровоцировать онкологию

Как известно, рак — это неконтролируемый рост и деление клеток. И роль гормона инсулина в этом огромна. Именно он регулирует этот рост, что часто и становится причиной возникновения онкопатологий.

Кроме того, сахар еще и осложняет процесс метаболизма, что приводит к воспалениям в организме, что может вызвать возникновение рака.

Сахар -главный фактор ожирения у детей и взрослых

Как уже сказано, сахар имеет непосредственное влияние на гормоны, а также заставляет мозг впадать в эйфорию, вырабатывая дофамин (гормон радости). В итоге эти факторы приводят к набору веса.

Зачастую люди просто теряют контроль над количеством съеденного, поскольку сахар сильно снижает чувство насыщения. Итог — ожирение в небольшие сроки. Причем касается это как взрослых, так и детей.

Множество исследований на эту тему привели ученых к выводу о существовании связи между ожирением и количеством употребляемого сахара.

Особенно данная статистическая связь сильно выражена у детей, которые злоупотребляют сладкими напитками. По данным исследователей, такие дети на 60% чаще страдают нарушением веса.

Фото: drkellislate. com

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы вред сахар польза исследования
Новости Все >
В Китае прокомментировали слухи о сокрытии вспышки коронавируса
В Приморье поймали серийного автовора
Юлия Барановская неудачно подстригла своего сына
WADA закрыло информацию о 298 допинговых делах от России
Греция и Кипр планируют принять первых туристов в июле
В Минздраве рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Число жертв коронавируса в Молдавии выросло до 140
Компания Paramount снимет фильм по сценарию соавтора "Бэтмена"
Чепиков рассказал о разногласиях в Союзе биатлонистов России
С 9 мая в Германии могут возобновить работу кафе и рестораны
Последние материалы
Житель Северска украл деньги с банковского счета ветерана войны
В Татарстане с 6 мая появится новая цель для выхода из дома
Граждан Белоруссии с COVID-19 обязали называть свой круг общения
Абэ: Японии удалось избежать "взрывного" распространения коронавируса
В апреле РЖД сократили перевозки пассажиров почти на 70%
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 40 тысяч рублей
Мэр Нью-Йорка предупредил об опасном воздействии COVID-19 на детей
Мишустина не будет на сегодняшнем совещании с Путиным
Власти Германии отложили возобновление Бундеслиги ещё на неделю
Виртуальный Парад Победы состоится в 1100 городах России и Европы
Популярное
Новости Украины
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму

Русскому народу надлежит добиваться возвращения Украины в состав Российской Федерации ничуть не менее энергично, чем Украина добивается возвращения Крыма.

Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Мир. Новости мира
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Сладости - лучшее лекарство от стресса
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
В России могут начать выдачу "иммунных паспортов"
В Иране появится новая валюта
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Особый путь: приедут ли главы государств на 9 мая в Минск
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Полсотни москвичей скончались от коронавируса за сутки
Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после тюрьмы
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Украина и Эстония пойдут на Россию и СБ ООН "историческим фронтом"
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Мнение: Россией пугают народ США, чтоб верил власти и не расслаблялся
Кредит на Западе — эт﻿о помощь, в России — кабала
Валентин Катасонов знает, что пандемию затеяли "хозяева денег"
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ