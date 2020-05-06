Как сахар влияет на организм человека

Вряд ли найдется хоть один человек, который никогда бы не ел сладкое. Сахар просто обожают дети, перед ним часто не могут устоять взрослые, да и найти продукт, который бы не содержал в себе это противоречивое — но такое вкусное! — вещество, практически невозможно.
В свое время великая Фаина Раневская честно признала, что сахар — один из продуктов, который дарит счастье.
"Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо, не пить пиво с рыбкой — морда становится меньше, но грустнее".
Ученые, в свою очередь, подтверждают, что его употребление действительно стимулирует выработку гормонов счастья, но этот процесс очень недолгий. В отличие от последствий. О вреде сахара знают практически все, но вот назвать его отрицательные "качества" смогут немногие.
Да и вряд ли их перечень будет полноценным. А ведь масса научных исследований говорит о том, что сахар в рационе необходимо максимально сокращать, в противном случае качество, да и продолжительность жизни могут сильно ухудшиться.
Каждый продукт содержит даже минимальное количество полезных питательных веществ. Но только не сахар. В нем их просто нет. Зато полно калорийности, той самой "энергии", которая откладывается в виде жира.
Кроме того он — главный враг зубов, так как буквально кормит "энергией" микроорганизмы, обитающие во рту. Кариес — проблема в сладком!
Один из важнейших гормонов в организме — инсулин.
Именно он отвечает за транспортировку глюкозы к клеткам, давая им сигнал о необходимости уничтожать ее, не трогая жир.
Метаболическая дисфункция несет в себе множество проблем со здоровьем, но основной из них является "поломка" инсулина, когда клетки начинают сопротивляться этому гормону, что приводит к метаболическому синдрому, ожирению, заболеваниям сердца и сосудов и, разумеется, диабету второго типа.
Становясь резистентными клетки начинают оказывать влияние на бета-клетки в поджелудочной железе, вырабатывая максимум инсулина.
И такое повышение сахара в крови становится триггером для возникновения диабета и других болезней.
Как известно, рак — это неконтролируемый рост и деление клеток. И роль гормона инсулина в этом огромна. Именно он регулирует этот рост, что часто и становится причиной возникновения онкопатологий.
Кроме того, сахар еще и осложняет процесс метаболизма, что приводит к воспалениям в организме, что может вызвать возникновение рака.
Как уже сказано, сахар имеет непосредственное влияние на гормоны, а также заставляет мозг впадать в эйфорию, вырабатывая дофамин (гормон радости). В итоге эти факторы приводят к набору веса.
Зачастую люди просто теряют контроль над количеством съеденного, поскольку сахар сильно снижает чувство насыщения. Итог — ожирение в небольшие сроки. Причем касается это как взрослых, так и детей.
Множество исследований на эту тему привели ученых к выводу о существовании связи между ожирением и количеством употребляемого сахара.
Особенно данная статистическая связь сильно выражена у детей, которые злоупотребляют сладкими напитками. По данным исследователей, такие дети на 60% чаще страдают нарушением веса.
Фото: drkellislate. com
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