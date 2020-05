В гонке за вакцину должны победить все

Число зараженных коронавирусом в мире с каждым днём только растёт и перевалило за 3,5 миллиона. Прекрасная весенняя погода за окном сильно контрастирует с бесконечными и скучными карантинными ограничениями. Понятно, не всем хватает терпения и не у всех выдерживают нервы. Немало тех, кто увлечен конспирологическими теориями и не верит ни во что. А ученые-вирусологи во всем мире заняты разработкой вакцины, которая призвана положить конец кошмару под названием COVID-19.

В конце апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что "в мире насчитывается 83 препарата, из которых 77 находятся на стадии доклинических исследований и шесть проходят клинические исследования на людях".

В перечень перспективных попали и девять российских разработок вакцин: шесть от ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, две от компании BIOCAD и еще одна от Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

Гонка за вакцину

Возможно, в гонке за вакцину сегодня вперед вырвались Китай и США: тандем компании CanSino Biologics Inc. в Гонконге и Пекинского института биотехнологии, а также два американских биотехнологических стартапа — Moderna Inc. Inovio и Pharmaceuticals Inc.

В середине апреля прошли сообщения о том, что 44-летняя американка Дженнифер Халлер стала первым человеком в мире, на котором испытали вакцину — это была разработка Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле. Фаворитами гонки, если так можно выразиться, являются также:

медицинская компания Cure Vac из немецкого города Тюбинген, прославившаяся из-за попытки Дональда Трампа переманить её в США за большие деньги,

британский институт Дженнера при Оксфордском университете,

израильская компания по разработке вакцин MigVax,

французская Sanofi,

университет Квинсленда в Австралии и другие.

Часть из них пользуется финансовой поддержкой со стороны международного объединения по борьбе с эпидемиями CEPI.

Хотя цель ученых-медиков одна, идут они к ней разными путями. Вакцины от COVID-19 разрабатывают на основе вирусного генетического материала, на основе фрагментов вирусов — поверхностных белков и на основе вирусных векторов, то есть генетически модифицированных вирусов.

Например, в Китае для производства вакцины используют живой вирус, который нарабатывается и затем инактивируется.

Большинство лабораторий, в том числе и в России, пошли путем использования фрагментов РНК, которые кодируют поверхностный S-белок коронавируса. Когда фрагмент вирусного генома попадает в клетку, она начинает синтезировать большое количество S-белка, против которого организм запускает иммунную систему. Преимущество такой вакцины состоит в том, что риск осложнений наименьший, а производить её можно быстро и в больших количествах.

Наметившийся разнобой в направлениях работы оправдан, так как трудно сказать заранее, какой из вариантов вакцины окажется наиболее эффективным и безопасным для той или иной группы людей или штамма коронавируса.

Сложная ситуация из-за потерь — как людских, так и экономических — заставляет политиков подгонять ученых-вирусологов в их работе над вакциной. Ведь в нормальных условиях на неё могло бы уйти до 10 лет, а сегодня нам объявляют о возможном выпуске новой вакцины к концу 2020 года или началу 2021-го. Эксперты предупреждают о возможности проявления такого феномена, как антитело-зависимое усиление инфекционности, по-английски Antibody Dependent Enhancement (ADE). Суть его состоит в том, что антитела к вирусу в случаях мутации последнего проявляют себя не как его убийцы, а наоборот как его помощники и проводники. В таких случаях может поизойти чрезмерное воспаление в организме, которое вместе с патогенами может погубить и самого хозяина. Так что, соблазн наладить выпуск вакцин как можно быстрее не должен негативно сказаться на принятых стандартах проверки их безопасности и эффективности.

Новые инициативы для преодоления пандемии

Проблемы, связанные как с производством вакцины, так и с последующим её производством и распространением, учитывая многомиллиардное население Земли, наталкивают на очевидную мысль, что такую беспрецедентную акцию невозможно провести, руководствуясь идеями государственного эгоизма.

"Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины против COVID-19, которая должна стать доступной для всех и везде", — призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Мировые лидеры и ВОЗ выступили с инициативой "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT Accelerator), которая подразумевает ускорение разработки, производства и справедливого распространения новых диагностических, терапевтических средств и вакцин COVID-19.

Выступая на онлайн-саммите Евразийского экономического союза, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова поделиться с другими, когда вакцина будет готова. Созданные в Евросоюзе вакцины будут доступны по всему миру, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По её словам, Германия вносит значительный финансовый вклад в разработку, но необходимы усилия многих политиков и представителей бизнеса, чтобы собрать сумму в 8 миллиардов евро. Канцлер считает, что для победы над вирусом надо объединить силы и создать дееспособный альянс.

Выбирая между вакциной и коллективным иммунитетом

Даже если препарат против COVID-19 будет готов в объявленные сроки и организация по его распространению будет идеальной, глобальная вакцинация может натолкнуться на такое препятствие, как сопротивление отдельных групп населения, с большим недоверием относящихся ко всяким прививкам и вакцинам. Его причины могут быть самыми разными — от религиозных мотивов до конспирологических теорий.

Видеоролики, нагнетающие страх перед еще не выпущенной вакциной, уже ходят по социальным сетям в интернете. Большую медийную огласку получил и выпуск программы "Бесогон ТВ" от 1 мая кинорежиссера Никиты Михалкова. В нем автор обвинил известного бизнесмена и филантропа Билла Гейтса с его благотворительным фондом, что тот под видом прививок от коронавируса планирует вводить в человека специальный чип, позволяющий посредством криптоуправления сокращать численность людей.

Можно по-разному относиться к озвученной теории, но известно высказывание Билла Гейтса в его речи "Innovating to zero!" ("Обновляясь к нулю!") на закрытой конференции TED2010 в Лонг-Бич, штат Калифорния, о необходимости снижать рост населения за счет "крупных упехов в создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны репродуктивного здоровья".

И судя по всему, у него достаточно сторонников среди влиятельных политиков и бизнесменов как в США, так и в других странах мира. Чтобы развеять страхи и опасения по поводу безопасности новых вакцин от коронавируса, потребуется максимальная прозрачность в работе и своевременное информирование населения на всех этапах разработки и тестирования.

В своё время глава немецкого Института Роберта Коха сделал нашумевшее заявление о том, что пандемия может затянуться на два года, пока большинство населения мира не переболеет COVID-19 и не приобретет против него иммунитет. Эксперты считают, что вирус перестаёт циркулировать в популяции и эпидемия сходит на нет, если им переболеет более 70 процентов населения. О важности приобретения популяционного иммунитета заявил и российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. Предотвратить новую волну коронавирусной инфекции можно одним из двух способов — вакцинацией или тем самым коллективным иммунитетом. А следовательно, одномоментного выхода из карантина, к огорчению всех нас, в ближайшее время ожидать не приходится.