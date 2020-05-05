Топ-7 научных открытий о пользе и вреде еды

Научные исследования питания — вещь достаточно переменчивая. Сегодня кофе называют канцерогеном, но уже завтра можно увидеть доклады о том, что этот напиток — чудесный антиоксидант.
Правила здорового питания меняются так же часто, как и проходят исследования (а они практически постоянны). Поэтому не стоит гнаться за наукой и лучше питаться максимально сбалансировано, отдавая предпочтение натуральной пище, овощам и фруктам.
Но исследования еды — это так бывает интересно…
Мы в "Правда.Ру" не удержались от соблазна и составили свой ТОП-7
Еще несколько лет назад ученые заявляли о том, что насыщенные жиры недооценивали, а их вред преувеличивали.
Но прошло совсем немного времени и британский медицинский журнал опубликовал новые факты:
То же издание в 2016 году опубликовало научный труд о том, что
В принципе, их вред уже давно стал притчей во языцех:
Все дело в том, что содержащийся в них высокий гликемический индекс резко поднимает сахар в крови, а это, утверждают эксперты, может стать причиной рака легких даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.
Не придумано ничего лучше для перекуса, нежели орехи.
29 крупных исследований пришли к единственному выводу:
Люди, систематически принимающие в пищу горсть орехов, защищают себя от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Также есть данные и о том, что те, кто регулярно употребляет их в пищу, на 15% реже заболевают онкологией.
Четыре года назад западные ученые сделали не самое приятное открытие, касающееся продукта, здоровее которого не придумаешь. Так казалось, по крайней мере.
Оказывается, употребление меда вызывает в организме такую же реакцию, как если бы вы съели тростниковый сахар или кукурузный сироп:
А еще при частом употреблении меда наблюдается увеличение массы тела.
В общем, сахар — он и в Африке сахар, как его не назови.
Эксперты из медцентра Massachusetts General Hospital заявили, что чрезмерное употребление животного белка (в частности, переработанного красного мяса) повышает риск преждевременной смерти.
Кстати, мясоеды, по данным ученых, находятся в серьезной группе риска по преждевременной смерти. Любовь к мясу сравнима с другой вредной привычкой — гиподинамией со всеми вытекающими отсюда последствиями.
О вреде пищевых добавок написаны тонны научных трудов, однако ученые на этом не останавливаются.
Оказывается, помимо вреда, который наносит химия, содержащаяся в добавках, они также часто заражены опасными бактериями и содержат вещества, которые могут вызвать как легкие расстройства здоровья, так и серьезные повреждение внутренних органов.
Поэтому тем, кто любит "разнообразить" свой рацион пищевыми добавками, лучше отнестись к этому более взвешенно, так как очень часто производитель их никак не маркирует, да в целом они не регламентируются.
Фото: healthexpress. ba
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