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Автор Анна Смирнова

Топ-7 научных открытий о пользе и вреде еды

Здоровье » Здравоохранение

Научные исследования питания — вещь достаточно переменчивая. Сегодня кофе называют канцерогеном, но уже завтра можно увидеть доклады о том, что этот напиток — чудесный антиоксидант.

Правила здорового питания меняются так же часто, как и проходят исследования (а они практически постоянны). Поэтому не стоит гнаться за наукой и лучше питаться максимально сбалансировано, отдавая предпочтение натуральной пище, овощам и фруктам.

Но исследования еды — это так бывает интересно…

Мы в "Правда.Ру" не удержались от соблазна и составили свой ТОП-7

Насыщенные жиры снова вредны

Еще несколько лет назад ученые заявляли о том, что насыщенные жиры недооценивали, а их вред преувеличивали.

  • Таким образом было реабилитировано любимое многими сливочное масло.

Но прошло совсем немного времени и британский медицинский журнал опубликовал новые факты:

  • минимальное употребление насыщенных жиров или их исключение из рациона способно сократить риски возникновения ишемической болезни сердца,
  • а в случае их полной замены на ненасыщенные жиры и вовсе можно улучшить работу сердца.

Польза японской диеты

То же издание в 2016 году опубликовало научный труд о том, что

  • классическая японская кухня, включающая в себя большое количество риса, соевые, овощи, мясо и много рыбы, может увеличить продолжительность жизни на 15%.

Очень опасные углеводы

В принципе, их вред уже давно стал притчей во языцех:

  • углеводы, а точнее их переизбыток, становятся причиной многих болезней.

Все дело в том, что содержащийся в них высокий гликемический индекс резко поднимает сахар в крови, а это, утверждают эксперты, может стать причиной рака легких даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Орехи спешат на помощь организму

Не придумано ничего лучше для перекуса, нежели орехи.

29 крупных исследований пришли к единственному выводу:

  • орехи имеют громадное количество преимуществ из-за наличия в своем составе полезных жиров.

Люди, систематически принимающие в пищу горсть орехов, защищают себя от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Также есть данные и о том, что те, кто регулярно употребляет их в пищу, на 15% реже заболевают онкологией.

Мед не так прост

Четыре года назад западные ученые сделали не самое приятное открытие, касающееся продукта, здоровее которого не придумаешь. Так казалось, по крайней мере.

Оказывается, употребление меда вызывает в организме такую же реакцию, как если бы вы съели тростниковый сахар или кукурузный сироп:

  • поднятие инсулина и холестерина.

А еще при частом употреблении меда наблюдается увеличение массы тела.

В общем, сахар — он и в Африке сахар, как его не назови.

Растительный белок увеличивает продолжительность жизни

Эксперты из медцентра Massachusetts General Hospital заявили, что чрезмерное употребление животного белка (в частности, переработанного красного мяса) повышает риск преждевременной смерти.

  • Поэтому стоит заменять сосиски рыбой и тогда жизнь будет прекрасна до самой старости.

Кстати, мясоеды, по данным ученых, находятся в серьезной группе риска по преждевременной смерти. Любовь к мясу сравнима с другой вредной привычкой — гиподинамией со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Новая опасность пищевых добавок

О вреде пищевых добавок написаны тонны научных трудов, однако ученые на этом не останавливаются.

Оказывается, помимо вреда, который наносит химия, содержащаяся в добавках, они также часто заражены опасными бактериями и содержат вещества, которые могут вызвать как легкие расстройства здоровья, так и серьезные повреждение внутренних органов.

Поэтому тем, кто любит "разнообразить" свой рацион пищевыми добавками, лучше отнестись к этому более взвешенно, так как очень часто производитель их никак не маркирует, да в целом они не регламентируются.

Фото: healthexpress. ba

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Темы еда исследования польза и вред продуктов
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