Как не заработать нервный срыв, сидя на карантине

Распространение коронавируса лишило нас всех привычного образа жизни, многие потеряли уверенность в завтрашнем дне.
Как справиться со свалившимся испытанием и сохранить психическое и физическое здоровье?
На помощь приходит психотерапия. Есть много простых техник, помогающих освободиться от негатива и побороть стресс.
Легкое упражнение приведет в порядок парасимпатическую нервную систему.
Выполняется очень просто:
Повторять, пока "не отпустит".
Благодаря протяжному гудящему звуку, блуждающий нерв получит сигнал о том, что пора перестать волноваться.
Благодаря этому вы сможете взять себя в руки, если повторите упражнение три раза.
Задайте себе пять вопросов и ответьте на них максимально возможно подробно
Упражнение учит концентрироваться на мелочах, которых - как всем известно - в жизни просто нет.
Оно научит замечать мельчайшие детали и радоваться им.
Закиньте ноги на стену. Это нормализует и ускорит кровообращение, стопы наполнятся энергией.
А вместе с этим уйдут усталость и накопленное нервное напряжение.
Никогда не задумывались, как вы сидите? Напрасно.
Получая легкую растяжку, наше тело ощущает, что все хорошо, поблизости нет страхов, нет повода испытывать тревогу.
Сделайте два простеньких упражнения:
Фото: pspbieszkow.pl
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