Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Антивирусный подход Лукашенко
Автор Злата Кузнецова

Как не заработать нервный срыв, сидя на карантине

Здоровье

Распространение коронавируса лишило нас всех привычного образа жизни, многие потеряли уверенность в завтрашнем дне. 

Как справиться со свалившимся испытанием и сохранить психическое и физическое здоровье?

На помощь приходит психотерапия. Есть много простых техник, помогающих освободиться от негатива и побороть стресс.

Начните с длинных выдохов

Легкое упражнение приведет в порядок парасимпатическую нервную систему.

Выполняется очень просто:

  •  сделать вдох, считая до трех,
  • медленно выдохните, считая до шести.

Повторять, пока "не отпустит".

Не разжимая губ, напевайте

Благодаря протяжному гудящему звуку, блуждающий нерв получит сигнал о том, что пора перестать волноваться.

  • Сделайте вдох через нос,
  • медленно выдохните с закрытым ртом, напевая звук «м».

Благодаря этому вы сможете взять себя в руки, если повторите упражнение три раза.

Дышите левой ноздрей

  • Сядьте прямо, голову приподнимите, подбородок держите параллельно полу.
  • Правую ноздрю зажмите большим пальцем правой руки.
  • Сделайте медленный вздох через левую ноздрю и посчитайте до трех.
  • Сделайте медленный выдох, считая до четырех.
  • Упражнение повторяйте в течение 30 секунд.

Упражнение "Пять чувств"

Задайте себе пять вопросов и ответьте на них максимально возможно подробно

  1. Что вижу? Здесь необходимо перечислить все, что есть в поле зрения.
  • Остановите ваш взгляд на чем-то, что вас радует. Полюбуйтесь этим.
  1. Что слышу? Необходимо прислушаться и зафиксировать, назвать все звуки.
  2. Что ощущаю? Все - все тактильные ощущения.
  3. Что осязаю?  ...
  4. Что за запах? ...

Упражнение учит концентрироваться на мелочах, которых - как всем известно - в жизни просто нет.

Оно научит замечать мельчайшие детали и радоваться им.

Подъем ног

 Закиньте ноги на стену. Это нормализует и ускорит кровообращение, стопы наполнятся энергией.

А вместе с этим уйдут усталость и накопленное нервное напряжение. 

Подуйте, словно надуваете мыльный пузырь

  • Сложите губы трубочкой, вдох делайте носом, выдыхайте ртом.
  • Дуйте, словно вы надуваете мыльный пузырь.
  • При выдохе втягивайте живот максимально сильно.
  • Упражнение повторите несколько раз. Следите за дыханием, оно должно быть медленным.

Осанка

Никогда не задумывались, как вы сидите? Напрасно.

  • Если вы сутулитесь, то этим нагнетаете в себе страх. 
  • Когда сидите ровно, то кислород, равномерно поступая в легкие, улучшает общее состояние.

Легкая растяжка

Получая легкую растяжку, наше тело ощущает, что все хорошо, поблизости нет страхов, нет повода испытывать тревогу.

Сделайте два простеньких упражнения:

  1. Держите руки над головой, пальцы переплетите.  Наклоняйтесь вправо и влево.
  2. Сделайте наклоны головы вправо и влево. Старайтесь, чтобы ухо доставало до плеча. 

 

Фото: pspbieszkow.pl

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы карантин психотерапия психосоматика простые техники
Новости Все >
Корабли Каспийской флотилии отразили атаку авиации противника
Футболист "Слуцка" рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Директор больницы на Украине объявил голодовку
Интенсивное сельское хозяйство повышает риск возникновения эпидемий
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Предприятия Крыма готовы возобновить работу
Ритуальщики в Перми рекламировали надгробие с фото Олега Табакова
Развивающиеся страны больше всего пострадали от кризиса - эксперт
Биологи объяснили, почему у животных зрачки разной формы
Головин попал в сборную сезона в чемпионате Франции
Последние материалы
Корабли Каспийской флотилии отразили атаку авиации противника
Футболист "Слуцка" рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Как не заработать нервный срыв, сидя на карантине
Директор больницы на Украине объявил голодовку
Интенсивное сельское хозяйство повышает риск возникновения эпидемий
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Предприятия Крыма готовы возобновить работу
Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация"
Ритуальщики в Перми рекламировали надгробие с фото Олега Табакова
Развивающиеся страны больше всего пострадали от кризиса - эксперт
Популярное
Российский шоу-бизнес
Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Политика. Новости и аналитика
Куда приведет Белоруссию антивирусный подход Лукашенко
Новости Белоруссии
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Любовь Степушова Чешский писатель: снос памятника Коневу - "глупая провокация" Любовь Степушова Василий Амирджанов В юбилейный год россиян украсят маски Победы Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Аналитик: на предстоящих выборах Лукашенко будет бороться сам с собой
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Писательница предложила не праздновать День Победы на Украине
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
Названы ограничения, которые останутся в стране после отмены карантина
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Крик чешского чиновника: Европа, накажи Россию - она на нас обиделась!
Россияне рассказали социологам, как сводят концы с концами
Россияне с доходом менее 60 тыс. рублей объявлены "нищебродами"
Экономисты прогнозируют рекордный обвал российской экономики
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
Соловьев опасается за жизнь Собчак из-за её нового бизнеса
Гордон посоветовал Зеленскому отказаться от Донбасса
Лукашенко позвал всех глав государств на парад Победы в Минск
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
Украина обвинила Россию в трагедии в одесском Доме профсоюзов
США заплатили Тимошенко более 5 млн долларов за три года тюрьмы
России предрекли "уверенное" поражение в "войне" с коронавирусом
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ