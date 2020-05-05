Как не заработать нервный срыв, сидя на карантине

Распространение коронавируса лишило нас всех привычного образа жизни, многие потеряли уверенность в завтрашнем дне.

Как справиться со свалившимся испытанием и сохранить психическое и физическое здоровье?

На помощь приходит психотерапия. Есть много простых техник, помогающих освободиться от негатива и побороть стресс.

Начните с длинных выдохов

Легкое упражнение приведет в порядок парасимпатическую нервную систему.

Выполняется очень просто:

сделать вдох, считая до трех,

медленно выдохните, считая до шести.

Повторять, пока "не отпустит".

Не разжимая губ, напевайте

Благодаря протяжному гудящему звуку, блуждающий нерв получит сигнал о том, что пора перестать волноваться.

Сделайте вдох через нос,

медленно выдохните с закрытым ртом, напевая звук «м».

Благодаря этому вы сможете взять себя в руки, если повторите упражнение три раза.

Дышите левой ноздрей

Сядьте прямо, голову приподнимите, подбородок держите параллельно полу.

Правую ноздрю зажмите большим пальцем правой руки.

Сделайте медленный вздох через левую ноздрю и посчитайте до трех.

Сделайте медленный выдох, считая до четырех.

Упражнение повторяйте в течение 30 секунд.

Упражнение "Пять чувств"

Задайте себе пять вопросов и ответьте на них максимально возможно подробно

Что вижу? Здесь необходимо перечислить все, что есть в поле зрения.

Остановите ваш взгляд на чем-то, что вас радует. Полюбуйтесь этим.

Что слышу? Необходимо прислушаться и зафиксировать, назвать все звуки. Что ощущаю? Все - все тактильные ощущения. Что осязаю? ... Что за запах? ...

Упражнение учит концентрироваться на мелочах, которых - как всем известно - в жизни просто нет.

Оно научит замечать мельчайшие детали и радоваться им.

Подъем ног

Закиньте ноги на стену. Это нормализует и ускорит кровообращение, стопы наполнятся энергией.

А вместе с этим уйдут усталость и накопленное нервное напряжение.

Подуйте, словно надуваете мыльный пузырь

Сложите губы трубочкой, вдох делайте носом, выдыхайте ртом.

Дуйте, словно вы надуваете мыльный пузырь.

При выдохе втягивайте живот максимально сильно.

Упражнение повторите несколько раз. Следите за дыханием, оно должно быть медленным.

Осанка

Никогда не задумывались, как вы сидите? Напрасно.

Если вы сутулитесь, то этим нагнетаете в себе страх.

Когда сидите ровно, то кислород, равномерно поступая в легкие, улучшает общее состояние.

Легкая растяжка

Получая легкую растяжку, наше тело ощущает, что все хорошо, поблизости нет страхов, нет повода испытывать тревогу.

Сделайте два простеньких упражнения:

Держите руки над головой, пальцы переплетите. Наклоняйтесь вправо и влево. Сделайте наклоны головы вправо и влево. Старайтесь, чтобы ухо доставало до плеча.

Фото: pspbieszkow.pl