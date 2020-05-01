Как переживают самоизоляцию интроверты и экстраверты

Самоизоляция внесла в жизнь всех людей коррективы. Одни в ней находят плюсы, другие-минусы.

Психиатр Карл Густав Юнг в начале 20 века разделил людей на два типа: интроверты и экстраверты.

Специалисты отмечают, что люди с разными психологическими типами личности переносят самоизоляцию по-разному:

интроверты с радостью хотят посидеть дома и отдохнуть от суеты, общественного транспорта и погрузиться в свой личный мирок,

экстраверты испытывают недостаток общения.

Интроверты

Казалось бы, интроверты предпочитают находиться в долгом одиночестве как можно дольше по времени. Поэтому самоизоляция для них должна показаться раем. Однако в закрытом помещении с интровертом могут оказаться его родственники, создающие ряд неудобных моментов.

Стоит помнить, что для интровертов общаться с другими людьми - больше вынужденная мера, чем удовольствие.

Во время самоизоляции, интервентам лучше договориться с родственниками о личном пространстве, которое для них важно.

Интроверту необходимо иногда находится в одиночестве, чтобы заняться своими делами. В своем уголке интроверт сможет погрузиться в свой внутренний мир. Интроверты на самоизоляции могут начать читать книги, прочтение которых откладывали раньше, посмотреть фильмы, онлайн-уроки.

Лиза Кенциг-ученый-экстраверт говорит о том, что изоляция для интровертов-благо. Этот психологический тип с удовольствием будет сидеть дома, столько, сколько скажет правительство. Интроверты адаптируются гораздо быстрее экстраверта.

Экстраверты

Тяжелее всех приходится экстравертам, которые привыкли находиться в движении и в постоянном общении с окружающим миром. Вынужденно отказаться от привычного образа жизни для них считается катастрофой.

Они не могут найти себе место на самоизоляции первое время.

Экстраверты начинают чувствовать себя одинокими, испытывая нехватку общения.

Самоизоляция для экстраверта похожа на тюремное заключение, говорят специалисты.

Психологи советуют экстравертам, находящимся в четырех стенах направить свою энергию в нужное русло:

замените привычное живое общение телефонным, больше переписывайтесь со своими друзьями, близкими.

Чтобы не впасть в депрессию, экстравертам поможет фантазия.

Попробуйте приготовить что-нибудь новое, таким образом, вы отвлечётесь от негативных мыслей.

Благодаря современным технологиям, вы можете устроить завтраки, обеды, ужины, по видеосвязи и обмениваться с друзьями понравившимися рецептами, можно даже устроить вечеринку по видеосвязи.

Необходимо помнить, что жизнь в самоизоляции - это испытание для всех людей, невзирая на психотипы.

Помните, что ежедневно нужно заниматься спортом, как в одиночестве, так и в онлайн формате. Спорт поможет не только улучшить здоровье, но сохранит душевное спокойствие.

Фото:proexpress.com.ua