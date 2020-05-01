Как переживают самоизоляцию интроверты и экстраверты

Самоизоляция внесла в жизнь всех людей коррективы. Одни в ней находят плюсы, другие-минусы.
Психиатр Карл Густав Юнг в начале 20 века разделил людей на два типа: интроверты и экстраверты.
Специалисты отмечают, что люди с разными психологическими типами личности переносят самоизоляцию по-разному:
Казалось бы, интроверты предпочитают находиться в долгом одиночестве как можно дольше по времени. Поэтому самоизоляция для них должна показаться раем. Однако в закрытом помещении с интровертом могут оказаться его родственники, создающие ряд неудобных моментов.
Во время самоизоляции, интервентам лучше договориться с родственниками о личном пространстве, которое для них важно.
Интроверту необходимо иногда находится в одиночестве, чтобы заняться своими делами. В своем уголке интроверт сможет погрузиться в свой внутренний мир. Интроверты на самоизоляции могут начать читать книги, прочтение которых откладывали раньше, посмотреть фильмы, онлайн-уроки.
Тяжелее всех приходится экстравертам, которые привыкли находиться в движении и в постоянном общении с окружающим миром. Вынужденно отказаться от привычного образа жизни для них считается катастрофой.
Они не могут найти себе место на самоизоляции первое время.
Психологи советуют экстравертам, находящимся в четырех стенах направить свою энергию в нужное русло:
Чтобы не впасть в депрессию, экстравертам поможет фантазия.
Необходимо помнить, что жизнь в самоизоляции - это испытание для всех людей, невзирая на психотипы.
Фото:proexpress.com.ua
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