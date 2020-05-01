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Америка поставила себя против всех
Автор Злата Кузнецова

Как переживают самоизоляцию интроверты и экстраверты

Здоровье

Самоизоляция внесла в жизнь всех людей коррективы. Одни в ней находят плюсы, другие-минусы.

Психиатр Карл Густав Юнг в начале 20 века разделил людей на два типа: интроверты и экстраверты.

Специалисты отмечают, что люди с разными психологическими типами личности переносят самоизоляцию по-разному:

  • интроверты с радостью хотят посидеть дома и отдохнуть от суеты, общественного транспорта и погрузиться в свой личный мирок,
  • экстраверты испытывают недостаток общения.

Интроверты

Казалось бы, интроверты предпочитают находиться в долгом одиночестве как можно дольше по времени. Поэтому самоизоляция для них должна показаться раем. Однако в закрытом помещении с интровертом могут оказаться его родственники, создающие ряд неудобных моментов.

  • Стоит помнить, что для интровертов общаться с другими людьми - больше вынужденная мера, чем удовольствие.

Во время самоизоляции, интервентам лучше договориться с родственниками о личном пространстве, которое для них важно.

Интроверту необходимо иногда находится в одиночестве, чтобы заняться своими делами. В своем уголке интроверт сможет погрузиться в свой внутренний мир. Интроверты на самоизоляции могут начать читать книги, прочтение которых откладывали раньше, посмотреть фильмы, онлайн-уроки.

  • Лиза Кенциг-ученый-экстраверт говорит о том, что изоляция для интровертов-благо. Этот психологический тип с удовольствием будет сидеть дома, столько, сколько скажет правительство. Интроверты адаптируются гораздо быстрее экстраверта.

Экстраверты

Тяжелее всех приходится экстравертам, которые привыкли находиться в движении и в постоянном общении с окружающим миром. Вынужденно отказаться от привычного образа жизни для них считается катастрофой.

Они не могут найти себе место на самоизоляции первое время.

  • Экстраверты начинают чувствовать себя одинокими, испытывая нехватку общения.
  • Самоизоляция для экстраверта похожа на тюремное заключение, говорят специалисты.

Психологи советуют экстравертам, находящимся в четырех стенах направить свою энергию в нужное русло:

  • замените привычное живое общение телефонным, больше переписывайтесь со своими друзьями, близкими.

Чтобы не впасть в депрессию, экстравертам поможет фантазия.

  • Попробуйте приготовить что-нибудь новое, таким образом, вы отвлечётесь от негативных мыслей.
  • Благодаря современным технологиям, вы можете устроить завтраки, обеды, ужины, по видеосвязи и обмениваться с друзьями понравившимися рецептами, можно даже устроить вечеринку по видеосвязи.

Необходимо помнить, что жизнь в самоизоляции - это испытание для всех людей, невзирая на психотипы.

  • Помните, что ежедневно нужно заниматься спортом, как в одиночестве, так и в онлайн формате. Спорт поможет не только улучшить здоровье, но сохранит душевное спокойствие.

Фото:proexpress.com.ua

  

  

  

 

Темы интроверт экстраверт самоизоляция
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