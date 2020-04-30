Какую извлечь пользу для себя, находясь на самоизоляции?

Привыкнуть к режиму самоизоляции достаточно сложно, но все меры, принятые правительством необходимы для будущей нормальной здоровой жизни. Оказавшись взаперти дома, с ума сходить не обязательно. Составьте список дел, которые помогут отвлечься и разнообразить жизнь.
Специалисты говорят, что карантин может быть скучен для двух типов людей:
До самоизоляции жизнь большинства людей была такой: дом-работа-дом. Человек меньше всего проводил время с домашними. Сейчас можно посвятить его семье, наладить - если вдруг что-то не так - отношения.
Психологи говорят, что уборка в квартире помогает не только освободить помещение от ненужных вещей, но и навести порядок в голове.
Сидение в четырех стенах - не повод расслабляться. Начните заниматься спортом, тем самым укрепите иммунитет, бессонница пропадет, улучшится психологическое состояние.
Если вы не можете прожить без театров, кино и концертов - то на самоизоляции их можно организовать, не выходя за пределы своей комнаты.
Музеи предлагают онлайн прогуляться по их залам.
Благодаря Global citizen вы сможете послушать концерты самых популярных музыкантов, а любителям театра - просмотреть спектакли онлайн.
Наверняка у вас есть список фильмов и сериалов, которые вы планировали посмотреть. Сейчас для этого наступило самое лучшее время.
Вдруг подвернётся вакансия вашей мечты? Надо быть во всеоружии.
Карантин - лучшее время, чтобы отоспаться. Ложитесь раньше, а вставайте позже. Можно поспать и в дневное время.
Фото:twitter.com
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.