Какую извлечь пользу для себя, находясь на самоизоляции?

Привыкнуть к режиму самоизоляции достаточно сложно, но все меры, принятые правительством необходимы для будущей нормальной здоровой жизни. Оказавшись взаперти дома, с ума сходить не обязательно. Составьте список дел, которые помогут отвлечься и разнообразить жизнь.

Специалисты говорят, что карантин может быть скучен для двух типов людей:

скучает, оставшись с самим собой наедине. Обычно такой тип людей не имеет увлечений, не любит читать, не смотрит телевизор. Люди, имеющие любимое дело, или работающие на удаленке, всегда найдут себе занятие. Общаться сейчас можно при помощи мессенджеров, по видеосвязи. Все это позволяет находиться наедине с социумом. скучает со своими домашними. Про такого человека можно сказать, что он живет с "чужими людьми". Такой тип нуждается в постоянных социальных контактах.

До самоизоляции жизнь большинства людей была такой: дом-работа-дом. Человек меньше всего проводил время с домашними. Сейчас можно посвятить его семье, наладить - если вдруг что-то не так - отношения.

Совместный просмотр фильмов, настольные игры, готовка могут принести огромное удовольствие.

Если вы не знаете чем заняться на карантине, то можно прочитать советы, то вот вам список важных дел на первое время.

Начните с уборки квартиры

Психологи говорят, что уборка в квартире помогает не только освободить помещение от ненужных вещей, но и навести порядок в голове.

Займитесь спортом

Сидение в четырех стенах - не повод расслабляться. Начните заниматься спортом, тем самым укрепите иммунитет, бессонница пропадет, улучшится психологическое состояние.

Посвятите время культуре

Если вы не можете прожить без театров, кино и концертов - то на самоизоляции их можно организовать, не выходя за пределы своей комнаты.

Музеи предлагают онлайн прогуляться по их залам.

Благодаря Global citizen вы сможете послушать концерты самых популярных музыкантов, а любителям театра - просмотреть спектакли онлайн.

Устройте киномарафон

Наверняка у вас есть список фильмов и сериалов, которые вы планировали посмотреть. Сейчас для этого наступило самое лучшее время.

Кстати, на время карантина интернет-платформы решили сделать просмотры фильмов совершенно бесплатными.

Обновите резюме и портфолио

Вдруг подвернётся вакансия вашей мечты? Надо быть во всеоружии.

Прикрепите свои самые удачные работы и кейсы.

Выспитесь

Карантин - лучшее время, чтобы отоспаться. Ложитесь раньше, а вставайте позже. Можно поспать и в дневное время.

Фото:twitter.com