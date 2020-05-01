Разлучница самоизоляция: как не пойти у нее на поводу

Уйдя в это непросто время на самоизоляцию, семейные пары столкнулись с тем, что им придется каждый день вместе проводить 24/7. Задача многим кажется невыполнимой.

Статистика говорит о том, что количество разводов во всем мире выросла, а обстановка в квартирах накалилась до предела.

Например, Китай вдруг стал лидирующей страной по оформлению разводов, в некоторых областях сотрудники даже не успевают принимать заявления.

Как пережить непростое время, и сразу после снятия карантина не бежать оформлять развод? Советами делятся специалисты.

Психологи открыто говорят о том, что ссоры во время карантина предсказуемы. В закрытом помещении люди начинают выплескивать друг на друга агрессию.

Как сохранить семейный союз на период самоизоляции?

Важно помнить, что самоизоляции-это временная мера. Жизнь после нее продолжиться, именно это должно помочь избежать конфликтных ситуаций. Если задать себе внутренние вопросы на любой раздражающий вас фактор, то гнев после этого отступает, и наступает спокойствие. Все возникающие проблемы со второй половинкой разрешайте спокойно.

Ссора во время самоизоляции может привести человека к тому, что он начнет избегать чувств к человеку и просто терпеть. Необходимо помнить, что ситуация скоро закончится и ее нужно принять. Постарайтесь отвлечься от партнёра и найти себе какое-нибудь дело. Вы можете посмотреть онлайн-курсы по кулинарии, навести порядок, посмотреть кино, главное найти занятие по душе. Во время карантина дайте себе возможность побыть одному. Для человека важно иметь личное пространство. Обговорите это с вашим партнером, такие паузы просто необходимы. Совместное увлечение отлично сближает. Приготовьте вместе вкусный ужин, поиграйте в настольную игру, посмотрите кино, устройте забавную фотосессию, посмотрите вместе фотографии прошлых лет. Теплые воспоминания, веселые моменты помогут придать атмосфере необыкновенную теплоту и уют. Постарайтесь не обсуждать спорные темы и лучше не смотрите новости, которые расстраивают и несут в себе депрессивный характер. Иначе есть риск потерять партнёра, после того, как разрешат выходить на улицу. Ссоры в паре возникают не потому, что в паре есть проблемы. Возможно, негативным образом влияет самоизоляция. Однако специалисты отмечают, если в паре уже было напряжение, то конечно, оно даст о себе знать. Не стоит разбираться с проблемами в данное время, а лучше подождать, когда ситуация нормализуется. Сейчас возьмите нейтралитет, и абстрагируйтесь друг от друга.

Известный психолог России Михаил Лабковский предлагает дельный совет парам, которые вынужденно оказались вместе в четырех стенах. Он советует на время карантина принять "договор о ненападении" и выделить место отдыха и уединения для каждого члена семьи.

Фото: alteregoo.ru