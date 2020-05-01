Разлучница самоизоляция: как не пойти у нее на поводу

Уйдя в это непросто время на самоизоляцию, семейные пары столкнулись с тем, что им придется каждый день вместе проводить 24/7. Задача многим кажется невыполнимой.
Статистика говорит о том, что количество разводов во всем мире выросла, а обстановка в квартирах накалилась до предела.
Например, Китай вдруг стал лидирующей страной по оформлению разводов, в некоторых областях сотрудники даже не успевают принимать заявления.
Психологи открыто говорят о том, что ссоры во время карантина предсказуемы. В закрытом помещении люди начинают выплескивать друг на друга агрессию.
Важно помнить, что самоизоляции-это временная мера. Жизнь после нее продолжиться, именно это должно помочь избежать конфликтных ситуаций. Если задать себе внутренние вопросы на любой раздражающий вас фактор, то гнев после этого отступает, и наступает спокойствие. Все возникающие проблемы со второй половинкой разрешайте спокойно.
Известный психолог России Михаил Лабковский предлагает дельный совет парам, которые вынужденно оказались вместе в четырех стенах. Он советует на время карантина принять "договор о ненападении" и выделить место отдыха и уединения для каждого члена семьи.
Фото: alteregoo.ru
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.