Лечение рака: все прелести платной медицины за полис ОМС

Руководитель онкологического диспансера Московского международного онкологического центра Ольга Хрупало и заведующий отделением онкологии и реконструктивно-пластической хирургии молочной железы Московского международного онкологического центра Михаил Банников утверждают, что в их центре можно получить достойное лечение по полису ОМС.

Что нужно знать о профилактике и лечении РМЖ?

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— Лечение рака молочной железы — это комплексный подход. Излечения добиваются только хирургическим методом.

Химиотерапия — метод вспомогательный. Когда он нужен? Когда на первом этапе есть риск метастазирования опухоли.

На первой стадия заболевания пожилой пациентки в менопаузе, у которой опухоль низкой степени злокачественности, это хирургическое лечение, потому что здесь не показано проведение химиотерапии. Есть так называемые прогностические факторы, которые говорят нам о том, что необходима предоперационная химиотерапия. Например, молодой возраст или отсутствие рецепторов эстрогена и прогестерона на опухоли. Например, наличие эпидермального фактора роста HER2/neu, то есть мутации. Это не значит, что у пациентки все плохо. Это может быть первая или вторая стадия заболевания. Это может быть небольшая опухоль.

У нас женщины сколько живут сейчас? Средняя продолжительность жизни у женщин восемьдесят с лишним лет.

Если мы правильно полечим, правильно сделаем сначала химиотерапию, потом сделаем операцию, возможно, лучевая терапия, а возможно и сразу операция, если это пожилая женщина, мы говорим о том, что женщина будет жить дальше без рецидива и проживет с большей долей вероятности без этого заболевания. При операции есть риск разнести метастазы…

— Что значит разнести? Как это?

— По сосудам.

— Какие-то клетки?

— Да. Злокачественная опухоль так устроена, что помимо интенсивного роста есть прорастания в ткани — метастатический рост. От опухоли — и чем она больше, тем вероятности больше — могут отщепляться незрелые клетки. Опухолевые клетки — незрелые. У них плохие межклеточные связи. Они могут отщепляться, поступать в кровеносное русло, в лимфатические сосуды и разноситься по всему организму.

Если мы несвоевременно сделаем хирургическое вмешательство, а пациентке необходимо было сделать химиотерапию, то мы можем стать причиной метастазирования процесса. Этого не должно быть. Сейчас химиотерапия проводится 90% пациентов.

— Сейчас делают операции с реконструкцией: одно отрезают, другое вставляют. Это должно быть как-то разведено во времени?

— Существует органосохраняющее лечение, то есть не всякая молочная железа должна удаляться при наличии в ней рака, которое широко применяется во всем мире. Для любого объема лечения, как для химиотерапии, так и для хирургического лечения есть определенные показания. Ели мы имеем дело с опухолью небольшого размера до 2,5 см, если опухоль находится на удалении от сосково-ареолярного комплекса, если опухоль имеет низкую степень злокачественности, если нам позволяет размер молочной железы, то мы можем грудь сохранить. При органосохраняющем лечении делается интероперационная лучевая терапия. У нас в Московском международном онкологическом центре, который является подразделением Европейского медицинского центра, имеется все необходимое.

Все по ОМС

— Как к вам попасть можно?

— Достаточно полиса ОМС.

— Если есть потребность в вашей помощи, как это делается?

— В настоящее время это касается только тех пациентов, у которых есть полис обязательного медицинского страхования города Москвы. Но с третьего квартала, это будут, безусловно, и жители России. Что касается хирургии, мы принимаем со всей Российской Федерации, если есть полис ОМС. Необходим полис ОМС, паспорт и направление 057-у, СНИЛС. Мы примем, обследуем, сделаем биопсию и проведем лечение.

— Разве люди не должны лечиться по месту жительства?

— В Конституции Российской Федерации, в федеральном законе об охране здоровья граждан сказано, что человек имеет право выбрать себе и врача и медицинское учреждение по своему усмотрению. Вы захотите лечиться в Сочи, можете поехать и лечиться в Сочи.

— И загорать.

— Нет, загорать не надо.

— Богатые будут в Москве лечиться или за границей?

— Мы оказываем специализированную онкологическую помощь в соответствии с новейшими мировыми тенденциями. И поверьте, вы сможете получить помощь в России не хуже, чем в Израиле, в Германии и Соединенных Штатах Америки. В большинстве брендовые препараты. Хирургическое лечение делаем. Реконструктивно-пластические операции, органосохраняющее лечение, какие делают во всем мире.

— И уход послеоперационный?

— Все есть. У нас великолепные условия, вы можете прийти посмотреть комфортабельные палаты, это одно-двухместное размещение…

— И все по ОМС?

— Да. У нас только по ОМС. Мы работаем по ОМС. Это по стандартам EMC, это не государственные стандарты, где семь с половиной метров на человека. У нас палаты это 18-19 метров, с высокими потолками, это шикарные условия для пациентов, которые могут по ОМС получить это лечение. Лечение лекарственное оригинальными брендовыми препаратами. Работать очень удобно.

И для пациентов у нас есть все условия, все методы лечения. И мы проведем полный комплекс, начиная с консультации, обследования и лечения.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер