Как сподвигнуть дорогого человека похудеть

Если вы заметили, что близкий человек в последние месяцы набрал пару-тройку лишних килограммов, и если вы видите, что этот факт смущает его самого, и он бы хотел вернуться в прежнюю форму, то вы вполне можете ему помочь на пути к этой цели.
Однако тема лишнего веса очень щепетильна и нужно быть особо обходительным с вашим близким человеком, чтобы не задеть чувства. В этой статье мы расскажем, как не ранить близкого человека, но помочь ему в процессе преодоления трудностей во время похудения.
Очень важно понять, что похудение - сугубо личное желание и вы не сможете никого заставить насильно. Во-первых, ответьте себе на вопрос: кому это больше нужно - ему или вам? Если ваш друг/ любимый (-ая)/ родственник себя прекрасно чувствует в своем весе и не имеет комплексов, то вы не должны настаивать на его похудении. Однако если вы чувствуете, что человек хочет изменений, то можно и нужно оказать поддержку.
Очень важно подобрать правильные слова для первой беседы на эту тему. Важно быть честным, но при этом не задеть чужие чувства.
Это очень индивидуальный вопрос, поэтому вы должны хорошо знать человека, если собрались провести такую беседу.
Очень важно акцентировать внимание на важности нормализации веса для здоровья и хорошей самооценки и принятия своего тела. Однако важно понять, что вы любите человека в любом весе и что можно принимать себя в любом теле. Если использовать неправильные фразы, то вместо мотивации, ваш родной человек обидится и получит комплекс неполноценности.
Вот примеры фраз, которые можно и нельзя использовать при разговоре о похудении:
Нельзя: совсем перестали следить за собой.
Можно: очень важно уделять повышенное внимание здоровью с возрастом. Я очень хочу, чтобы вы сохраняли активный образ жизни и сейчас, поэтому готов (-а) вам помочь.
Если первая беседа удалась и человек начал этот непростой путь на пути к похудению, то ты можешь помочь ему следующими способами:
Используя все вышеперечисленные советы, вы сможете помочь близкому человеку похудеть, не задев его чувства. Удачи!
Фото: spb.mk.ru
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