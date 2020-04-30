Как сподвигнуть дорогого человека похудеть

Если вы заметили, что близкий человек в последние месяцы набрал пару-тройку лишних килограммов, и если вы видите, что этот факт смущает его самого, и он бы хотел вернуться в прежнюю форму, то вы вполне можете ему помочь на пути к этой цели.

Однако тема лишнего веса очень щепетильна и нужно быть особо обходительным с вашим близким человеком, чтобы не задеть чувства. В этой статье мы расскажем, как не ранить близкого человека, но помочь ему в процессе преодоления трудностей во время похудения.

Близкий человек не хочет худеть?

Очень важно понять, что похудение - сугубо личное желание и вы не сможете никого заставить насильно. Во-первых, ответьте себе на вопрос: кому это больше нужно - ему или вам? Если ваш друг/ любимый (-ая)/ родственник себя прекрасно чувствует в своем весе и не имеет комплексов, то вы не должны настаивать на его похудении. Однако если вы чувствуете, что человек хочет изменений, то можно и нужно оказать поддержку.

Как мотивировать похудеть родного человека.

Очень важно подобрать правильные слова для первой беседы на эту тему. Важно быть честным, но при этом не задеть чужие чувства.

Это очень индивидуальный вопрос, поэтому вы должны хорошо знать человека, если собрались провести такую беседу.

Очень важно акцентировать внимание на важности нормализации веса для здоровья и хорошей самооценки и принятия своего тела. Однако важно понять, что вы любите человека в любом весе и что можно принимать себя в любом теле. Если использовать неправильные фразы, то вместо мотивации, ваш родной человек обидится и получит комплекс неполноценности.

Разрешенные и запрещенные фразы.

Вот примеры фраз, которые можно и нельзя использовать при разговоре о похудении:

Для друзей:

Нельзя : ты растолстела и выглядишь не очень.

: ты растолстела и выглядишь не очень. Можно : если ты хочешь изменений в твоем теле, я всегда поддержу и дам подходящий совет.

Для партнеров:

Нельзя : ты меня больше не привлекаешь в постели, тебе стоит похудеть.

: ты меня больше не привлекаешь в постели, тебе стоит похудеть. Можно : я хочу, чтобы ты была довольна собой и твое здоровье было в отличном состоянии. Мне важно, чтобы ты любила себя.

Для родителей:

Нельзя: совсем перестали следить за собой.

Можно: очень важно уделять повышенное внимание здоровью с возрастом. Я очень хочу, чтобы вы сохраняли активный образ жизни и сейчас, поэтому готов (-а) вам помочь.

Общие правила просты

никаких оскорблений и ультиматумов. Попытайтесь узнать, хочет ли человек изменений, и если ответ положительный, то приступайте к следующему пункту - посильной помощи.

Как помочь сбросить вес

Если первая беседа удалась и человек начал этот непростой путь на пути к похудению, то ты можешь помочь ему следующими способами:

подскажи хороший спортзал, тренера, программу тренировок, если разбираешься в этом вопросе и имеешь опыт;

предложи заниматься вместе, если ты хочешь и можешь тоже заниматься больше спортивными занятиями;

не ставь себя в пример: ты можешь рассказывать о своем опыте и знаниях, но не хвастайся, это может быть воспринято достаточно болезненно.

акцентируй внимание на положительных изменениях. Поддерживай в непростые моменты, когда будет хотеться все бросить, утешай словами и действиями;

если вы живете вместе, то постарайся не провоцировать срыв диеты неправильным питанием. Если вы идете в кафе, то не выбирайте сеть быстрого питания, а кафе с выбором полезных блюд;

не стоит контролировать за каждый шаг, ругать или постоянно напоминать о том, что твоему близкому человеку можно и нельзя делать/ есть во время похудения.

Используя все вышеперечисленные советы, вы сможете помочь близкому человеку похудеть, не задев его чувства. Удачи!

Фото: spb.mk.ru