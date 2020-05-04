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Автор Анна Смирнова

История продуктов: знаменитый "Шахтерский" торт и "Курочка Ряба"

Здоровье

Те, кто хотя бы раз пробовал настоящий легендарный торт, состоящий из шоколада и орехов, без муки и выпечки, не могли скрыть удивления:

  • неужели этот кондитерский шедевр был придуман не знаменитыми московскими или ленинградскими технологами, а скромными работниками небольшой кондитерской фабрики Луганска?

Произведение искусства из шоколада, который смутил московских чиновников

Известно, что придуман торт был в 60-ые годы в Луганске.

После утверждения технологии на местном уровне и получения новых образцов он был доставлен в Москву, но там лишь развели руками: вкуснейшее лакомство, но как его регистрировать? По какому ГОСТу? Какая классификация должна быть?

  • По причине невнесения в реестры оригинального рецепта не сохранилось, но считается, что торт выполнялся из трех сортов шоколада и орехов. Его вес достигал килограмма.

Также в него добавляли немного чернослива, сгущенного молока и цедры, а украшали шоколадными розами и фруктами из глазури.

Как отмечалось, московские чиновники не смогли решиться на регистрацию кондитерского изделия и возможно, судьба вкусной луганской новинки канула бы в Лету, но за нее взялся Владимир Шевченко — первый секретарь Луганского обкома партии, который распорядился начать выпуск изделия под названием "Шахтерский торт".

Старшее поколение помнит, что лучшим сувениром, а иногда и взяткой был именно "Шахтерский".

Приезжая в то время в командировки на Донбасс, многие первым делом старались разыскать этот торт, что было делом непростым, поскольку он был дефицитным даже для самого Луганска.

  • Также существует история о том, что местные кондитеры сделали первый именной торт для знаменитого Леонида Утесова, когда об этом попросил его приятель солист Луганской филармонии Юрий Богатиков.
  • Торт для Утесова украсили шоколадными строчками: "Сердце, тебе не хочется покоя". Говорят, когда Утесов получил этот подарок, то даже расплакался от избытка чувств.

Яйца, обманувшие партию

Шестидесятые годы стали расцветом для луганских кондитеров и самой фабрики, открытие которой состоялось в 1943 году, практически сразу после освобождения города от фашистских захватчиков.

Именно на ней рождались уникальные кондитерские изделия, которые становились известными на весь СССР.

Например, не менее знаменитые чем "Шахтерский торт", конфеты "Курочка ряба".

Их прототипом стали немецкие шоколадные яйца, полые внутри. Их привез из ГДР один из руководителей фабрики.

Техсовет быстро разработал свой уникальный рецепт и уже было наладил производство, но неожиданно встала дилемма: выпуск шоколадных яиц приходился на как раз апрельские пасхальные дни.

Разумеется, могли возникнуть вопросы у партии, со всеми вытекающими последствиями. Немного подумав, руководство фабрики нашло выход: шоколадные яйца с начинкой были упакованы в тару, напоминающую яйцо, внутри которой была выстлана тонко нарезанная бумага, а картинку для коробки буквально на коленке нарисовал сотрудник фабрики.

Конфеты обернули в серебряную фольгу, назвали "Курочкой Рябой" и запустили в массы.

  • Кстати, они настолько понравилась партийным бонзам, что в скором времени их внесли в списки кондитерки, которой обязательно снабжали базы советского правительства.

Изделия ворошиловградских кондитеров заслужили признание на Всемирной выставке в Монреале, отмечены на ежегодных Лейципгских ярмарках.

Выпускается более двухсот наименований кондитерских изделий:

  • шоколадные наборы "Курочка Ряба",
  • "Планета",
  • "Золотая шайба",
  • конфеты,
  • печенье,
  • вафли,
  • торт "Шахтёрский"
  • и другие.

Часть продукции предназначена для больных диабетом.

Здесь для изготовления ряда кондитерских изделий впервые в стране стали использовать яблочный порошок, полученный из жмыхов, которые остаются после извлечения сока. Это экономит тысячи тонн сахара, позволяет использовать полезную фруктозу.

За участие в решении этой важной народнохозяйственной задачи директор предприятия С. И.Крупко удостоен звания лауреата Государственной премии СССР.

Фото: culinary-studio.ru

Темы курочка ряба шахтерский торт кондитерская фабрика
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