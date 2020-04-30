Такие полезные вредные продукты: капуста

На улице уже весна, а это означает, что на прилавках появляются сезонные продукты, польза которых не вызывает сомнения.

Ну чем может быть вредна та же капуста, которую десятилетиями врачи называли едва ли не основой здоровья человека и его долголетия?!

Однако, на самом деле не все так просто.

Медики давно пришли к мнению, что ряд продуктов категорически нельзя употреблять при некоторых заболеваниях.

В их ряду и знаменитая капуста. Причем, любых видов: белокочанная, брокколи, цветная…

Почему вредна капуста

Все дело в том, что этот овощ, который является гойтрогенным (зобогеным), может нарушать нормальный баланс выработки йода в организме человека, таким образом, влияя на функции щитовидной железы усваивать этот химический элемент, жизненно важный для организма.

Что такое гойтрогены? Это химические вещества, которые являются естественными для ряда растений и вырабатываются ими для защиты при повреждениях, например, когда их срезают и даже… жуют.

Попав в организм человека, эти вещества снижают выработку гормона тироксина, что безопасно в случае здоровой щитовидки и категорически противопоказано при ряде заболеваний щитовидной железы.

Как снизить возможный вред

Если же капусту обработать кипятком, или же протушить, то такой продукт пойдет только на пользу организму.

Это же касается и излюбленной многими квашенной капусты, которая считается настоящей "волшебной пилюлей" для кишечника.

Во всем же остальном от семейства крестоцветных, к которым и относится капуста разных видов — только польза.

Что ценного есть в капусте

При ее минимальной калорийности она насыщена множеством витаминов и минералов.

В ее составе:

В1, В2, В5, калий, кальций, никотиновая и фолиевая кислоты, а также сера, марганец и множество других полезных веществ. А пищевые волокна, которыми капуста так богата, и вовсе трудно переоценить.

Кроме того, она очень полезна для женщин и особенно нужна тем, у кого есть заболевания молочных желез, так как капуста (в данном случае речь о брокколи) нормализует баланс половых гормонов, "разброд" которых часто и вызывает проблемы с заболеваниями в "женской сфере".

Не случайно некоторые препараты, которые врачи выписывают для здоровья женской груди, содержат в своем составе вытяжку из брокколи.

В народной медицине ее часто используют как компресс из листьев при мастопатии.

Также очень полезной капуста будет для лечения авитаминоза.

В этом случае следует пить капустный сок на протяжении месяца по 100 грамм три раза в день. Он же будет способствовать повышению секреторной функции, а если в сок добавить немного сахара, то получится отличное противовоспалительное средство, помогающее отхождению мокроты при кашле.

В случае заболеваний желчного пузыря или печени (вне фазы обострения) поможет рассол слитый с квашенной капусты.

Издавна в народной медицине успешно используют и листья капусты, которые обладают противовоспалительными действиями и могут помогать

при ушибах,

при отеках,

при уплотнениях от инъекций,

при головных болях,

при тромбофлебитах.

Используется капуста при подагре, снимая воспаление. А в случае мокрой экземы или золотухи, ее листья варят в молоке, а затем смешивают с отрубями, используя в качестве компрессов.

Фото: dobrakondice.cz