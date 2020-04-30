Такие полезные вредные продукты: капуста

На улице уже весна, а это означает, что на прилавках появляются сезонные продукты, польза которых не вызывает сомнения.
Ну чем может быть вредна та же капуста, которую десятилетиями врачи называли едва ли не основой здоровья человека и его долголетия?!
Медики давно пришли к мнению, что ряд продуктов категорически нельзя употреблять при некоторых заболеваниях.
В их ряду и знаменитая капуста. Причем, любых видов: белокочанная, брокколи, цветная…
Все дело в том, что этот овощ, который является гойтрогенным (зобогеным), может нарушать нормальный баланс выработки йода в организме человека, таким образом, влияя на функции щитовидной железы усваивать этот химический элемент, жизненно важный для организма.
Что такое гойтрогены? Это химические вещества, которые являются естественными для ряда растений и вырабатываются ими для защиты при повреждениях, например, когда их срезают и даже… жуют.
Это же касается и излюбленной многими квашенной капусты, которая считается настоящей "волшебной пилюлей" для кишечника.
При ее минимальной калорийности она насыщена множеством витаминов и минералов.
В ее составе:
Кроме того, она очень полезна для женщин и особенно нужна тем, у кого есть заболевания молочных желез, так как капуста (в данном случае речь о брокколи) нормализует баланс половых гормонов, "разброд" которых часто и вызывает проблемы с заболеваниями в "женской сфере".
Не случайно некоторые препараты, которые врачи выписывают для здоровья женской груди, содержат в своем составе вытяжку из брокколи.
Также очень полезной капуста будет для лечения авитаминоза.
В случае заболеваний желчного пузыря или печени (вне фазы обострения) поможет рассол слитый с квашенной капусты.
Издавна в народной медицине успешно используют и листья капусты, которые обладают противовоспалительными действиями и могут помогать
Используется капуста при подагре, снимая воспаление. А в случае мокрой экземы или золотухи, ее листья варят в молоке, а затем смешивают с отрубями, используя в качестве компрессов.
Фото: dobrakondice.cz
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