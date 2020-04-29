Как поднять иммунитет - доступные продукты приходят на помощь

Иммунная система человека — это те самые щит и меч в борьбе с чужеродными агентами, несущими опасность для организма.
Случается, что заложенный природой четкий механизм работы иммунитета часто сбивается. Иногда в этом есть прямая вина человека, но чаще всего "поломка" происходит из-за факторов, которые крайне сложно контролировать:
Как итог — постоянные болезни различной этиологии, простуды, вирусы и еще целый "букет" неприятностей со здоровьем.
И ученые, и врачи считают, что можно.
Более того, укреплять иммунитет следует обычными продуктами, не злоупотребляя продукцией химической фармпромышленности, которая, как часто говорят, "одно лечит, другое калечит".
Конечно, насыщать организм витаминами, микро — и макроэлементами, аминокислотами из повседневных продуктов питания.
На первом месте брокколи.
На втором месте чеснок.
Чеснок часто используется в альтернативной медицине для борьбы с вирусными заболеваниями, а также его следует употреблять людям, имеющим иммунодефицитные состояния.
Отличные помощники иммунитета — морепродукты.
Также знаменитый страж здоровья — имбирь, влияние которого на человека доказано научно.
Имбирь обладает и противоопухолевыми функциями, не давая клеткам трансформироваться, замедляя их старение и гибель.
Недооценена роль в защите иммунитета кисломолочных продуктов и содержащихся в них полезных бактерий, которые имеют буквально благотворное влияние на кишечник, где, как утверждают многие ученые и "живет" наш иммунитет.
Кроме того, они содержат витамин Д, так необходимый человеку для профилактики громадного количества болезней, в том числе и аутоиммунного характера.
Не так давно ученые из США и вовсе заявили, что смогли наблюдать как "живые" кисломолочные продукты стимулируют иммунную реакцию у людей пожилого возраста, активизируя атаку к вредным вирусам, грибам, бактериям.
Фото: h2opureblue.com
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.