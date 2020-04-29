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Америка поставила себя против всех
Автор Анна Смирнова

Как поднять иммунитет - доступные продукты приходят на помощь

Здоровье

Иммунная система человека — это те самые щит и меч в борьбе с чужеродными агентами, несущими опасность для организма.

Случается, что заложенный природой четкий механизм работы иммунитета часто сбивается. Иногда в этом есть прямая вина человека, но чаще всего "поломка" происходит из-за факторов, которые крайне сложно контролировать:

  • стрессы,
  • нехватка полезных веществ,
  • образ жизни, далекий от идеального…

Как итог — постоянные болезни различной этиологии, простуды, вирусы и еще целый "букет" неприятностей со здоровьем.

Можно ли этого избежать?

И ученые, и врачи считают, что можно.

Более того, укреплять иммунитет следует обычными продуктами, не злоупотребляя продукцией химической фармпромышленности, которая, как часто говорят, "одно лечит, другое калечит".

Так что же нужно делать, чтобы укрепить и поддерживать иммунитет взрослого человека?

Конечно, насыщать организм витаминами, микро — и макроэлементами, аминокислотами из повседневных продуктов питания.

  • Другими словами, просто пересмотреть рацион питания, разнообразив его на постоянной основе полезностями.

В этом поможет ТОП-список самых лучших продуктов для иммунитета.

На первом месте брокколи.

  • Капуста эта содержит едва ли не максимум витаминов, антиоксидантов и клетчатки — залога здоровья кишечника.
  • Кроме того, в ее состав входит кверцетин, который станет помощником людям, страдающим от аллергий, поскольку он способен блокировать высвобождение гистамина, одновременно стимулируя иммунную систему.

На втором месте чеснок.

  • Это лидер по содержанию в своем составе соединений серы, которые также являются природными иммуномодуляторами.

Чеснок часто используется в альтернативной медицине для борьбы с вирусными заболеваниями, а также его следует употреблять людям, имеющим иммунодефицитные состояния.

  • При регулярном употреблении чеснока (2-3 зубчика в день) в организме повышается концентрация клеток-киллеров, которые противостоят "чужакам", что уменьшает количество рисков заболеть вирусами, а в случае, если таковые уже прорвались в организм, то заболевание пройдет в более легкой форме.

Отличные помощники иммунитета — морепродукты.

  • Благодаря наличию в их составе громадных количеств цинка и селена, они также повышают количество клеток Т-звена иммунной системы и натуральных киллеров, что заставляет организм все время оставаться во всеоружии по отношению к чужеродным агентам.

Также знаменитый страж здоровья — имбирь, влияние которого на человека доказано научно.

  • При его регулярном употреблении активизируется синтез клеток в вилочковой железе, что положительно влияет на работу "иммунки".

Имбирь обладает и противоопухолевыми функциями, не давая клеткам трансформироваться, замедляя их старение и гибель.

Недооценена роль в защите иммунитета кисломолочных продуктов и содержащихся в них полезных бактерий, которые имеют буквально благотворное влияние на кишечник, где, как утверждают многие ученые и "живет" наш иммунитет.

Кроме того, они содержат витамин Д, так необходимый человеку для профилактики громадного количества болезней, в том числе и аутоиммунного характера.

Не так давно ученые из США и вовсе заявили, что смогли наблюдать как "живые" кисломолочные продукты стимулируют иммунную реакцию у людей пожилого возраста, активизируя атаку к вредным вирусам, грибам, бактериям.

Ну и приятным дополнением к правильному рациону станет, конечно же, физическая активность.

  • Закаливание, полноценный сон, регулярные физические упражнения и устранение стресса во много раз усилят пользу питания и помогут сберечь здоровье до глубокой старости.

 

Фото: h2opureblue.com

Темы иммунитет продукты для иммунитета
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