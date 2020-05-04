О тренировках, которых не было, но их отобрали

Внезапно введённый режим самоизоляции открыл новость: люди, оказывается, аккурат с третьего апреля планировали начать тренировки на свежем воздухе, а их по домам заперли. Ну надо же было так на взлёте сбить курс на здоровый образ жизни!

Принимайте Инстаграм дозированно

Если кому-то захотелось приобщиться к физкультурникам сейчас, группы по интересам вам в помощь. Их полно в соцсетях. Тренировки в Инстаграме бесконечны и красочны.

Однако в омут с ненатренированной поясницей не кидайтесь: если прежде ничем не занимались, нагрузку держите минимальной, пока не втянетесь. Этот и несколько других советов "Правде.Ру" дал заслуженный тренер России по лёгкой атлетике Сергей Епишин.

"Аэробика, активно прививаемая населению через Инстаграм, — на самом деле небезобидна: это активная кардиотренировка, — говорит он. — В фитнес-зале при вас находился бы тренер с медицинскими знаниями. При самоизоляции рядом с вами никого нет. Не погубите себя в погоне за роликом "Мои первые триста приседаний".

Страсть к тренировкам можно погасить:

интенсивной уборкой,

подвижными играми с ребёнком.

Даже эмоциональная разрядка при минимальной физической нагрузке окажет пользу большую, чем крепкая физическая при наплыве уныния от перебоя в сердечном ритме или растянутой связке.

А в больницу сегодня не особенно и попадёшь. Да и надо ли туда торопиться, если у врачей и без твоего растяжения забот хватает?

Как не перехотеть заниматься после снятия карантина

С. Епишин рекомендует лёгкую, но ежедневную зарядку, и тогда тем, кто до карантина спортом занимался на диване перед телевизором, после снятия ограничений будет проще приступить к серьёзным уличным тренировкам.

Уличная тренировка — это прежде всего бег. И хорошо, что бег, — он полезен. Но не полезнее ходьбы. Простой неспешной ходьбы. Тридцатиминутной целенаправленной безостановочной с сохранением взятого темпа. Он, темп, есть и у неспешности.

"Бег — дело хорошее, — говорит тренер по бегу, чьи воспитанники — чемпионы международного класса, — если ты занимаешься им долго и регулярно. Потому что в беге трудно дозировать нагрузку. Человек с лишним весом почувствует это сразу, даже если излишек незначителен. Решение начать тренировки с пяти-десяти беговых минут может обернуться проблемами со здоровьем".

Никто из нас, не подумайте, не слабак и десять минут бегом, конечно, осилит. Но если ноги бегуна не готовы, а вес избыточный, ждите звоночка о проблемах с сердцем. И колени заболят, и стопы заломит, и хвост отвалится.

Беда, если бегом придумал заниматься мозг, а с сердцем и опорно-двигательным аппаратом не посоветовался.

Даже ходьбой нельзя злоупотреблять. Но при ходьбе распределять нагрузку легче. А желаннее всего для тела человеческого — велосипед. Каков бы ни был вес, на велосипеде он не лишний: нагрузка на этом физкультурном снаряде распределяется так, что человеку не вредят накопленные килограммы.

Но любой из выбранных способов догнать здоровье сработает только тогда, когда бег, или ходьба, или велосипедные прогулки будут регулярными. Физическая культура заключается в том, чтобы выходить на уличную тренировку не тогда, когда выглянул свободный вечер, а вне зависимости от напряжённости рабочего дня.

Вопросы о количестве и насыщенности тренировок в условиях карантина возникают только у начинающих — продвинутые знают, как поддерживать себя в форме.

Спортсменам, которые в таком ритме и жили, сейчас действительно трудно. Малоинтенсивный образ жизни, домашние тренировки их раскиселивают. Бежать на месте во время просмотра выпуска новостей — ну скажете тоже! Мышечная память в ближайший месяц их не подведёт, конечно, и в форму они войдут, как только парки откроются. Но годы без тренировок эту самую память стирают дочиста. Поэтому если ваша последняя пробежка случилась до появления на рынке пятого айфона, на мышечную память не надейтесь, начинайте с зарядки — с малого.