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Автор Юлия Вельможина

Справиться с "самозаточением" поможет режим

Здоровье » Здоровье и профилактика

Режим спасает не только от набора веса, но и от хандры, и от депрессии. Режим обязателен. Вы не знали? Знайте теперь. И пользуйтесь. Когда режим устанавливается, человеку легче справляться с самозаточением, которое теперь принято звать модным словом "самоизоляция". А потренироваться жить в режиме удобнее всего с установлением режима питания.

Пищевой день начинается в восемь утра

Вольным в делах съестных диетологи считают график в два часа между приёмами пищи. Он допустим, если человек просто живёт, не толстеет и не худеет.

Если организм просит вес изменить, есть следует не раньше, чем через четыре часа. Тут всё строго. И первый приём пищи не должен быть после двенадцати. Худеешь — и при самоизоляции вставай в восемь утра, чтобы поесть.

Соблюдение режима даёт собранность всей нервной системе. Человек не переедает потому, что и голод он не накапливает.

Сейчас, когда люди семьями дома, не сойти с ума поможет именно ритуал режимного питания.

"Накрывайте стол, сервируйте завтрак, обед и ужин, — разъясняет диетолог Анна Чайкина, к которой "Правда.Ру" обратилась за комментарием. — Проспал, не успел, застрелялся в танчики — всё. Можешь помочь убрать сервировку. До ужина".

А полдников не будет. Как и вторых завтраков и прочих перекусов, мешающих людям держаться графика.

"Если за обедом на столе стояли фрукты, печенье, десертики и оказались несъеденными, их все следует убрать. Не под салфетку-крышечку, а насовсем — до следующего приёма пищи", — рекомендует А. Чайкина.

Этот тип переедания — ем, когда вижу, — самый распространённый. И когда вижу — ем. При этом ах, я даже не заметила, как всё опустошила.

Самоизоляция — отличный шанс для отбития привычки кусочничать, ведь отговорки "пожую сейчас, потом будет некогда" нынче не работают.

Сердцу — мяса, мозгу — гречку

А не захотеть есть раньше режимного часа поможет сбалансированное питание.

Белковая пища даёт ощущение долгого насыщения. Помогать себе дотянуть до ужина не придётся.

Углеводы, хоть и не все их приветствуют, тоже никто не отменял. Но нашим глазам и мозгу нужны сложные углеводы. Так что съедать запасённую гречку всё-таки придётся. Хотя бы чтобы угодить им.

"Только соусы добавляйте: единообразие в еде влечёт диетическую депрессию, — советует Анна. — Именно она поталкивает организм есть больше, и больше, и больше".

Однако майонез — неправильный соус. А есть больше можно только овощей.

Диетология утверждает, что овощных или фруктовых порций в течение дня должно быть пять:

  1. каша и фруктовый салат,
  2. суп и овощной салат,
  3. овощной салат и салат фруктовый,
  4. жаркое и овощной салат,
  5. вечерний йогурт и яблочко.

Режим самый простой и самый понятный.

Однако помните: можно и от фруктов набрать вес, если переедать их, рассчитывая, что продукт этот лёгкий.

Для души — печенинку

Лакомиться десертами можно. А запасаться ими нельзя. Покупать сладкое лучше на один раз, иначе сразу всё будет съедено и выйдет боком с большими килограммами.

Анне Чайкиной мы задали несколько вопросов.

— Если человек, сидя на карантине, болеет, что ему стоит есть, чтобы быстрее выздороветь?

— Ждёте, что я скажу что-то вроде квашеная капуста поднимет иммунитет? Нет, не скажу. Иммунитет поднимет полноценное сбалансированное питание.

— А бульончик?

— Живительная сила бульона не в его химическом составе, а в старой русской традиции. Когда другой еды нет, питание однообразное, бульон, конечно, лучшее из него. Но куда полезнее чередовать с остальными витаминами.

— Хрен посоветуете?

— Лучше бы вы про лук поинтересовались: не так двусмысленно вышло бы. И хрен, и чеснок, и лук, и имбирь обладают противомикробным действием благодаря наличию в них эфирных масел. При простуде без них труднее выздороветь. А вот не заболеть они, к сожалению, не помогают.

— Веганы сейчас слабое звено?

— Они всегда слабое звено по иммунитету.

Темы диеты веганы режим дня анна чайкина врач-диетолог вегетарианство режим самоизоляции борьба с депрессией
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