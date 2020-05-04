Режим спасает не только от набора веса, но и от хандры, и от депрессии. Режим обязателен. Вы не знали? Знайте теперь. И пользуйтесь. Когда режим устанавливается, человеку легче справляться с самозаточением, которое теперь принято звать модным словом "самоизоляция". А потренироваться жить в режиме удобнее всего с установлением режима питания.
Вольным в делах съестных диетологи считают график в два часа между приёмами пищи. Он допустим, если человек просто живёт, не толстеет и не худеет.
Если организм просит вес изменить, есть следует не раньше, чем через четыре часа. Тут всё строго. И первый приём пищи не должен быть после двенадцати. Худеешь — и при самоизоляции вставай в восемь утра, чтобы поесть.
Соблюдение режима даёт собранность всей нервной системе. Человек не переедает потому, что и голод он не накапливает.
Сейчас, когда люди семьями дома, не сойти с ума поможет именно ритуал режимного питания.
"Накрывайте стол, сервируйте завтрак, обед и ужин, — разъясняет диетолог Анна Чайкина, к которой "Правда.Ру" обратилась за комментарием. — Проспал, не успел, застрелялся в танчики — всё. Можешь помочь убрать сервировку. До ужина".
А полдников не будет. Как и вторых завтраков и прочих перекусов, мешающих людям держаться графика.
"Если за обедом на столе стояли фрукты, печенье, десертики и оказались несъеденными, их все следует убрать. Не под салфетку-крышечку, а насовсем — до следующего приёма пищи", — рекомендует А. Чайкина.
Этот тип переедания — ем, когда вижу, — самый распространённый. И когда вижу — ем. При этом ах, я даже не заметила, как всё опустошила.
Самоизоляция — отличный шанс для отбития привычки кусочничать, ведь отговорки "пожую сейчас, потом будет некогда" нынче не работают.
А не захотеть есть раньше режимного часа поможет сбалансированное питание.
Белковая пища даёт ощущение долгого насыщения. Помогать себе дотянуть до ужина не придётся.
Углеводы, хоть и не все их приветствуют, тоже никто не отменял. Но нашим глазам и мозгу нужны сложные углеводы. Так что съедать запасённую гречку всё-таки придётся. Хотя бы чтобы угодить им.
"Только соусы добавляйте: единообразие в еде влечёт диетическую депрессию, — советует Анна. — Именно она поталкивает организм есть больше, и больше, и больше".
Однако майонез — неправильный соус. А есть больше можно только овощей.
Диетология утверждает, что овощных или фруктовых порций в течение дня должно быть пять:
Режим самый простой и самый понятный.
Однако помните: можно и от фруктов набрать вес, если переедать их, рассчитывая, что продукт этот лёгкий.
Лакомиться десертами можно. А запасаться ими нельзя. Покупать сладкое лучше на один раз, иначе сразу всё будет съедено и выйдет боком с большими килограммами.
Анне Чайкиной мы задали несколько вопросов.
— Если человек, сидя на карантине, болеет, что ему стоит есть, чтобы быстрее выздороветь?
— Ждёте, что я скажу что-то вроде квашеная капуста поднимет иммунитет? Нет, не скажу. Иммунитет поднимет полноценное сбалансированное питание.
— А бульончик?
— Живительная сила бульона не в его химическом составе, а в старой русской традиции. Когда другой еды нет, питание однообразное, бульон, конечно, лучшее из него. Но куда полезнее чередовать с остальными витаминами.
— Хрен посоветуете?
— Лучше бы вы про лук поинтересовались: не так двусмысленно вышло бы. И хрен, и чеснок, и лук, и имбирь обладают противомикробным действием благодаря наличию в них эфирных масел. При простуде без них труднее выздороветь. А вот не заболеть они, к сожалению, не помогают.
— Веганы сейчас слабое звено?
— Они всегда слабое звено по иммунитету.
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