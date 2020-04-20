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Автор Александра Балан-Сенчук

Гинекология и здравницы: медицинский туризм по-белорусски

Здоровье

Медицинский туризм — стремительно развивающаяся во всем мире отрасль, которая ежегодно приносит баснословные суммы в бюджеты многих стран. Израиль, США, Великобритания, Швейцария и Германия не одно десятилетие назад поставили на поток прием иностранных пациентов, которым предлагают огромное разнообразие услуг во всех отраслях медицины. Белоруссия старается не отставать от коллег-гигантов и медленными, но довольно уверенными шагами развивает эту прибыльную экономическую отрасль. Но что именно готова предложить "синеокая" своим гостям и кому обязательно стоит посетить гостеприимную страну-соседку? Рассказываем в статье.

Стоматология

Еще три десятилетия назад на территории Белоруссии начали открываться первые частные стоматологические клиники, а уже в начале нулевых предприимчивые повелители люксаторов и элеваторов вовсю ставили пломбы и брекеты иностранным гражданам. Конечно, основной поток клиентов — это выходцы из стран СНГ и бывшие белорусы, которые стали гордыми обладателями заморских паспортов, но не заморской расточительности. С того времени мало что изменилось. Европейцы редко ездят на лечение в Белоруссию, несмотря на высокий профессионализм врачей и доступные цены на услуги. Причина кроется в визах и языковом барьере, которые до сих пор являются основными сдерживающими факторами для более стремительного развития этой отрасли. Зато для гостей из России никаких препятствий нет. Виза не нужна, а цены на лечение, протезирование и хирургию действительно в разы ниже, чем на родине.

Гинекология и ЭКО

Многие иностранные граждане приезжают в Белоруссию исключительно ради оперативной гинекологии и ЭКО. Конечно, чаще всего причина кроется в более низкой стоимости на услуги. Процедура искусственного оплодотворения обходится иностранцам примерно в 2 500 долларов. Многие европейские страны не могут похвастаться такими ценами, поэтому люди едут для проведения ЭКО в Белоруссию, чтобы сэкономить. Что касается оперативной гинекологии, то тут все гораздо сложнее. К примеру, в Польше становится все труднее прибегать к процедуре прерывания беременности, так как правительство не поддерживает такую инициативу, поэтому многие польские гражданки приезжают в Белоруссию именно с этой целью.

Косметология и пластическая хирургия

В последние годы пластическая хирургия в Белоруссии развивается бешеными темпами. На территории страны открывается все большее количество клиник, которые готовы принять в цепкие объятия недовольных своей внешностью туристов. Самыми популярными процедурами неизменно остаются:

  • коррекция формы век;
  • круговая подтяжка лица;
  • увеличение груди.

Хотя коррекция формы носа и ушей также занимает лидирующие позиции в топе. Сотни иностранцев выбирают Белоруссию за пресловутое соотношение цены и качества. Стоимость той же маммопластики в Минске будет в разы ниже, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Более того, белорусское правительство строго контролирует медицинский сектор, поэтому вероятность неудачного исхода операции или мошенничества сводится к сотым долям процента.

Услуги косметологического профиля также довольно популярны среди приезжающих в республику пациентов. Речь идет не только о косметических чистках, массаже и других уходовых процедурах, но и об "уколах красоты", которые в столице и регионах страны-соседки обойдутся гораздо дешевле, чем в крупных городах России. Качество при этом ничуть не страдает.

Трансплантология

Мало кто знает, что в Белоруссии очень хорошая медицинская база для проведения операций по пересадке органов и тканей. В данной отрасли медицины работают именитые врачи, которые ежегодно спасают великое множество жизней. К сожалению, сфера "сложной медицины" пока не очень активно работает с иностранными гражданами. Причина кроется в сложности оформления документов, к чему в Белоруссии относятся крайне щепетильно, а также в отсутствии эффективного сопровождения иноязычных граждан, что создает дополнительные проблемы с взаимодействием.

Санаторно-курортное лечение

Самое близкое к классическому понятию туризма медицинское явление, пожалуй, занимает первое место по популярности среди посещающих Белоруссию иностранцев. Большую часть туристов составляют, конечно, россияне. Наши соотечественники выбирают комфортный и довольно бюджетный отдых, который сочетается с качественным трехразовым питанием и многообразием лечебных процедур. Все большее количество санаторно-курортных заведений также предлагают гостям специальные спа-программы, которые включают в себя такое многообразие релакс-процедур, что голова идет кругом. Канули в Лету те времена, когда белорусские санатории так напоминали милые сердцу советские здравницы. Сегодня практически везде вам предложат шикарные номера, которые по внешнему виду больше напоминают пятизвездочный отель, чем стандартную комнату в санатории. Приятно, что уровень обслуживания и гостеприимства по сей день остается очень высоким, поэтому приезжать хочется снова и снова. Интересно, что цены на путевки в санатории для белорусов незначительно ниже, чем для иностранцев. От этого еще приятнее, не так ли?

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