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Америка поставила себя против всех
Автор Игорь Буккер

Коронавирус: пока еще рано вешать на собак

Здоровье

В настоящий момент лучшие умы озабочены борьбой с коронавирусом. Пока от него не создана вакцина. Более того, нет ничего, кроме гипотез о том, кто же является передаточным звеном от летучих мышей к человеку. Начал формироваться список, в котором на днях появились друзья наши меньшие — собаки.

Прежде чем новый коронавирус SARS-CoV-2 попал к человеку, два других коронавируса, SARS-CoV и MERS-CoV, развились в летучих мышах, панголинах и через других животных передались людям. Так, SARS-CoV проходил через цивет (Civettictis civetta), а MERS-CoV — через верблюдов. Молекулярная структура SARS-CoV-2 предполагает, что посредником передачи данного вируса являлось какое-то животное, но ученые пока не знают какое.

Человеческий белок, называемый противовирусным белком цинкового пальца (ZAP — zinc finger antiviral protein), в основном помогает успешно бороться с попавшими в организм вирусами и патогенами. Однако есть у него "слабое место": он способен захватить лишь одну последовательность соседних нуклеотидов, строительные блоки ДНК и РНК (цитозин, гуанин или CG динуклеотид). Как показали предыдущие исследования, ранний маркер ВИЧ-инфекции, РНК ВИЧ, настолько эволюционировал, что научился обходить подобную защиту.

Вот где собака зарыта

Профессор биологии из Оттавского университета Сюхуа Ся (Xuhua Xia) опубликовал в журнале Molecular Biology and Evolution свою гипотезу, в соответствии с которой коронавирус от летучих мышей попадает к человеку через такое передаточное звено, как собаки.

К такому выводу канадского исследователя подтолкнул тот факт, что в первую очередь коронавирус поражает кишечник собаки. Чтобы не вдаваться в мало понятные для широкого читателя рассуждения биологов, отметим лишь, что высказывалось предположение: легкие и кишечник собак могут обеспечить подходящую среду для развития подобных вирусов.

"Возможно, что избыток ZAP в легких защищает этот орган от коронавирусов, в то время как более низкие концентрации ZAP в толстой кишке оставляют ее уязвимой для тяжелой инфекции, хотя есть причины быть осторожными, чтобы прийти к такому выводу", — полагает профессор Ся.

Пока рано вешать собак на собак

"Я думаю, что факты не подтверждают эти выводы", — сообщает на странице веб-журнала Live Science доцент кафедры экологии и эволюции университета Сан-Франциско Пльюни Пеннингс (Pleuni Pennings).

Не принимавшая участия в упомянутом исследовании Пеннингс указала на несколько недостатков в логике исследования. В 2018 году она со своими коллегами проводила аналогичное исследование нескольких других вирусов, в том числе вируса лихорадки денге, гриппа и гепатита В и С. Далее, увы, невозможно обойтись без наукообразности.

Мутации, создающие CpG-островки, могут дорого стоить вирусам, поскольку они предупреждают организм о заражении, поэтому со временем эволюционные силы минимизируют их появление, считает Пеннингс.

Тем не менее многие вирусы по-прежнему содержат CpG-островки, поэтому мутации могут принести некоторую пользу, "даже если это идет с небольшими затратами", объяснила исследовательница. Так что SARS-CoV-2 не является чем-то необычным в этом смысле.

Подытоживая, скажем, пока еще рано обвинять собак даже в том, что они временно сохранили коронавирус, чтобы он затем передался человеку.

Темы собаки пандемия коронавирус исследования
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