Каменный век может скоро вернуться из-за изменения климата

Из-за изменения климата в каменном веке морепродукты становились ядовитыми. Большое количество токсичных тяжелых металлов, как кадмий и свинец, содержалось в мясе тюленей и трески, добываемом у берегов Северной Норвегии. Постоянное повышение температуры и уровня моря в связи с изменением климата может привести к тому, что в будущем морепродукты также станут небезопасными для здоровья.

Такое предупреждение сделано норвежскими археологами, опубликовавшими на страницах журнала Quaternary International результаты своего недавнего исследования. Относящиеся к каменному веку (5000-1800 гг. до нашей эры) находки были сделаны в коммуне Сёр-Варангер (Sør-Varanger) в норвежском фюльке Финнмарк при помощи радиоуглеродного анализа.

Люди каменного века питались отравой

"Открытие такого большого количества токсичных тяжелых металлов в морепродуктах было весьма неожиданным, нами констатированы очень высокие величины", — утверждает профессор археологии из университета Тромсё - Арктического университета Норвегии (Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, UiT) Ханс Петер Бланкхольм (Hans Peter Blankholm).

Вместе с другими норвежскими и шведскими исследователями он проанализировал результаты, которые показали, что треска в каменном веке содержала в 22 раза больше кадмия, чем рекомендуемый сегодня максимальный предел. В ней также было в три-четыре раза больше свинца, чем сочтено целесообразным на сегодняшний день.

Гренландский тюлень, или лысун (Pagophilus groenlandicus), которого люди каменного века также много потребляли в пищу, содержал в 15 раз больше кадмия, чем сегодняшний максимальный предел, и в три-четыре раза больше свинца.

"Эти вещества очень вредны для нашего здоровья. Например, кадмий обладает сильным канцерогенным действием. Мы знаем, что такие тяжелые металлы, не выполняя никаких функций в организме человека, могут в нем накапливаться. Они могут выводиться из организма, но это занимает продолжительное время. Иначе говоря, эти морепродукты были очень вредны для здоровья — не говоря уже о том, что их съедали в большом количестве", — говорит Бланкхольм. "Нами также обнаружены кости морских птиц и наземных животных, таких как северный олень. Однако в этих районах было найдено очень мало останков самих людей, и до сих пор мы не смогли проанализировать их на наличие тяжелых металлов. Однако это будет сделано в следующем исследовании", — пообещал археолог.

Увеличение содержания тяжелых металлов связано с изменением климата

По мнению исследователей, причиной, по которой морепродукты в тот период были сильно загрязнены токсичными тяжелыми металлами, было изменение климата.

Когда после окончания ледникового периода (около 10000 лет до нашей эры) начал таять лед, образовалось огромное количество воды, и уровень моря начал повышаться. Повышение высоты уровня моря привело к эрозии больших площадей суши, и вода смыла большое количество содержащей токсичные тяжелые металлы почвы. Таким образом, эти металлы попали в море, где в конечном итоге оказались в рыбах и морских животных.

"То, что мы наблюдаем в отношении тяжелых металлов в морепродуктах в ту эпоху, приводит нас к убеждению, что причиной является изменение климата. Мы считаем, что риск подобного загрязнения может возрастать с повышением температуры и уровня моря. В будущем это может иметь серьезные последствия для рыбной промышленности и морепродуктов", — уверен Бланкхольм.

Факты: кадмий, свинец и ртуть