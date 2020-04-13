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Автор Любовь Степушова

Эпидемиолог рассказал о "политических играх" вокруг коронавируса

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Эпидемиолог Игорь Гундаров рассказал "Правде.Ру", почему выезжающие из России люди при прохождении тестирования в других странах массово показывают положительный анализ на кооронавирус.

Почему такая паника вокруг короновируса

И в России много таких "бессимптомных"?

Согласно сообщению АО ИК "АСЭ" из Нижнего Новгорода (входит в"Росатом") 15 сотрудников госкорпорации, прибывших на строительную площадку Белорусской АЭС, оказались инфицированы и помещены в больницу в Гродненской области. Проведена изоляция лиц, контактировавших с носителями вируса.

С другой стороны, как сообщает "Радио Свобода", у 51 гражданина КНР, прибывших в аэропорт Шанхая и у 21 — в пограничную с Россией провинцию Хэйлунцзян, также выявлен вирус SARS CoV-2.

Возможны политические игры

Как сказал "Правде.Ру" профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров, чтобы делать выводы, нужны точные данные:

  • кто их тестировал,
  • с помощью каких тест-систем,

"и тогда ученые будут отвечать точно, можно верить или нельзя верить этим данным, а если можно верить, то как это интерпретировать".

По словам эпидемиолога, полностью подтвердились его опасения о возможности тотальной пандемии психогенного характера — пандемии страха и хаоса, не основанной на объективных фактах.

"Включаются политики, и начинаются их политические игры. А в ответ мы сейчас у всех приезжающих из Белоруссии и Китая в Россию тоже будем выявлять коронавирус", — сказал Игорь Гундаров.

Преступление — свозить в одно место всех больных пневмонией

По его словам "настоящее преступление" российских властей — это "решение везти всех больных пневмонией независимо, есть коронавирус или нет, в одну и ту же больницу".

"В результате больные заражают здоровых, и на выходе будет дана информация о резком взлете коронавирусных пневмоний. Вот это уже преступление. В советские годы я бы всех их посадил в тюрьму — в лучшем случае", — сказал Игорь Гундаров.

Как сообщил Росстат в феврале, число заболевших воспалением легких в столице выросло в январе 2020 года на 37% по сравнению с январем 2019 года. По данным "Интерфакса", количество больных пневмонией в Москве за прошлую неделю по сравнению с предыдущей "выросло более чем в два раза".

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Темы covid-19 пневмония коронавирус игорь гундаров
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