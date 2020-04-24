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Автор Инна Новикова

Совет диетолога о том, как не располнеть в изоляции

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова выясняла у диетолога, доктора медицинских наук, директора клиники коррекции веса Алексея Ковалькова, как сохранить человеческие формы во время нахождения в самоизоляции, когда дико хочется жрать, а гуляешь до безобразия мало.

Как не растолстеть в период карантина

— Помочь похудеть должны психотерапевты и прочие деятели от медицины?

— Психологи тут ни при чем, потому что они могут лишь нормализовать состояние человека, чтобы не выделялся у него кортизол. Вы можете замедлить работу сердца, перистальтику кишечника, изменить состояние своей кожи, например, покраснение сосудов лица или еще чего. В остальном задействован спинной мозг, поэтому психологи никакого отношения к метаболизму жировой или других тканей не имеют. Головной мозг этим распоряжаться не может.

Избегать "мусорной" пищи

— Если взрослый как-то еще может себя контролировать, то ребенок или подросток уже привык к "мусорной" еде.

— Мы полжизни тратим на изучение кучи предметов, которые никак не пригодятся в жизни. А вот про правильное питание забываем…

Не знаем, что не надо пить "Кока-Колу" — эту кровь Микки Мауса, потому что сразу начинаются такие процессы в организме, которые убивают. Там фосфорная кислота! Там столько сахара!

На 57-й сессии Всемирной организации здравоохранения, которая прошла десять лет назад, абсолютно четко было сказано, что человек должен употреблять в сутки не более 50-60 грамм углеводов. Это четыре яблока.

Наши диетологи до сих пор даже при сахарном диабете назначают 50 грамм углеводов. Если перевести на сахар, это полтора стакана в день. По данным официальной статистики, каждый москвич употребляет в год от 40 до 70 килограммов сахара на человека.

В каждой семье есть больной сахарным диабетом. Такая ситуация была после войны, когда не было семьи, в которой кто-нибудь не погиб. У нас сейчас 40-50 миллионов больных сахарным диабетом, которым поставлен такой диагноз. А тех, кто сидят на таблетках, их вообще никто не считает.

— У нас в студии несколько раз был спортивный врач Борис Жерлыгин, который лечит диабет с помощью физических упражнений. У него замечательные результаты достигаются лечением физкультурой и спортом. Он говорит, что есть инсулиновая мафия, которой не выгодно лечить диабет физкультурой.

Он прав на сто процентов! Единственное, что я хотел бы дополнить, лечить любое заболевание юридически имеет право только врач. Ни тренер по питанию, ни бабка какая-то, ни народный целитель, а только врач. Иначе, статья Уголовного кодекса — четыре года тюрьмы.

Физкультура или таблетки?

— Министерство здравоохранения поощряет занятия физкультурой и спортом при лечении диабета?

— Каждый из нас платит в фонд обязательного медицинского страхования. Я ни разу не был в своей поликлинике. В фонде обязательного медицинского страхования накоплены, в том числе и мои деньги. Если со мной случится что-то серьезное, мне скажут, твоя бюджетная койка там в проходе. Я спрошу, а что с моими деньгами, которые я никогда не тратил, мне ответят: "Их потратили на лечение туберкулезных больных и бомжей". С этими бомжами я буду лежать в одном коридоре! И вы будете лежать! Работая в Комитете по здравоохранению Госдумы, я предлагал часть этих денег аккумулировалась на счете, чтобы потратить вы их могли на пансионат, санаторий, на лечение, на оплату фитнес-центра, на бассейн. На эти деньги вы могли бы покупать дорогие импортные лекарства.

Это нормальная практика прийти к здоровому образу жизни. За чей счет лечить всех этих бомжей и туберкулезников? Я считаю, что нужно перейти на систему здравоохранения, которая была во время СССР, когда у нас не было прослойки страховой медицины. Государство непосредственно осуществляло контроль за лечением больных, как положено по Конституции.

— Мы несколько ушли от темы…

— После карантина у вас два выбора: или вы ходите разжиревшие, как корова, и не входите в дверной проем, или вы занимаетесь собой. Два варианта: или вы занимаетесь собой, прочитав книгу какого-то диетолога, или вы занимаетесь собой, обратившись в клинику, где вас контролирует врач. Он присылает вам диету, просчитывает меню и физические нагрузки. Например, колоду карт разместите в одной стороне квартиры и потом перетаскивайте по одной карте в другую часть квартиры. Это для совсем тучных и пожилых людей.

Для каждого можно придумать нормальную физическую нагрузку. Мы знаем, как это делать, как рассчитать, чтобы не было экстрасистолы, чтобы человек не упал замертво после того, как отжался 50 раз в свои пятьдесят лет? Но люди же у нас какие?! Если в Интернете рецептов полно, как варить мыло, давайте мыло сами будем варить! Все лечатся сами!

Беседовала Инна Новикова

Подготовил Игорь Буккер

Темы диета карантин коронавирус самоизоляция режим питания алексей ковальков
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