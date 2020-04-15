Диетолог: на набор веса влияют гормоны

Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова пытается выяснить у диетолога, доктора медицинских наук, директора клиники коррекции веса Алексея Ковалькова, как не растолстеть во время вынужденной самоизоляции. Какие действенные меры принесут нужный результат.

Как не растолстеть в период карантина

— Ходят анекдоты: весеннюю одежду покупать бессмысленно — сидим дома, а летнюю одежду покупать рано, не знаем, какой будет размер. Как пережить долгое пребывание в непосредственной близости к холодильнику? Как достойно встретить лето в приличном внешнем виде?

— Человеку присущи гормоны. Если у женщины выделяется прогестерон — начинается месячный цикл. И хоть она танец живота устраивай, хоть себе внушай, но цикл начнется. Постоянно пребывая в состоянии стресса, когда рассказывают, сколько человек умерло, у человека начинает выделяться кортизол. Это один из самых сильных гормонов по набору веса. Обычно человек прибавляет максимум 150 грамм жировой ткани. Остальной вес, когда он встает на весы, это еда, которая лежит в кишечнике. Когда у него выделяется кортизол, он набирает 340-350 грамм жировой ткани в сутки. Посчитайте, сколько дней мы находимся на карантине, получите тот вес, которой вы набираете.

Кортизол под контроль

— Может есть менее калорийную еду?

— Вы находитесь в одиночной камере вместе с холодильником. Плюс включился гормон кортизол, который стимулирует желание что-то жевать: ем, чтобы успокоиться. Плюс нарушение пищевого поведения. Сто процентный вариант набора веса. Выход только один. Сейчас онлайн работают диетологические клиники. Обращаемся за помощью.

Занимаемся собой,

занимаемся спортом дома,

читаем книги,

питаемся по определенным схемам, которые нам диетолог назначает.

Вижу два мужика загрузили тележку водку: "Нам на пару недель хватит. Будем изнутри себя стерилизовать". Каждый находит выход в силу своих знаний или возможностей. Но все-таки человек выбирает здоровый образ жизни. Потому что понимает, иммунная система находится в кишечнике.

Вспомните историю, когда Суворов вел свою армию через заснеженные Альпы, у него замерло 200 человек, но не заболел ни один солдат, не простыл, потому что он кормил их перловой кашей. Сурфактантный комплекс — это жировая прослойка, которая обвивает альвеолы легких. Для мусульман это курдючный жир, для христиан — сало.

Это компоненты, которые способствуют, что сурфактантный комплекс не только восстанавливается, но и начинает нарастать. Бактерии, вирусы все застревают в нем, не проникая дальше альвеол. Тем самым мы создаем антивирусную преграду.

Плюс витамин D. Все, кто принимал витамин D, не боялись выходить на улицу. Им не страшен никакой вирус. Витаминные комплексы можно принимать в двойной дозировке, если дозировка поддерживающая, а не способствующая ускоренному действию. Исключение составляют, имеющие онкологию. На них витамины действуют как катализатор.

Сейчас все запреты для диетологов принимать онлайн сняты. Обращайтесь за помощью.

Ни имбирь, ни чеснок. Только изоляция

— При карантине полезно принимать какую-то острую приправу: чили, имбирь, куркуму, лимон.

— Большая польза от коронавируса в том, что все эти фейки распространяют именно те, кто институты не заканчивал, но мнят себя специалистами.

Чтобы чеснок действительно сработал против вируса, мы должны съесть его примерно 20 кг. Думаю, если вирус вас не убьет, то 20 кг чеснока вас добьют точно. Ни лимон, ни имбирь, ни чеснок не помогают от вируса ни на один процент!

— Что помогает от вируса?

— Кроме самоизоляции — ничего. Разве что, нормальные маски уровня FFP3, FFP2, которые не пропускают микровирусы. Те маски, которые сейчас носят не работают. Хотя вирус и большой, все равно он проходит через эту маску как через Спасские ворота. Носи, не носи — разницы никакой. Некоторые говорят: "Я буду вдыхать вирус, но я хотя бы не буду его выдыхать". Обрабатывать дома маску парогенератором? Маски наша МЧС должна выдавать у каждого входа в метро. Вот тогда это будет дело. Сейчас это смешно. Такое ощущение, что где-то в Африке находимся. Такое ощущение, что где-то скупается спекулянтами и продается.

— Продается за 700 рублей маска, которая раньше была в свободном доступе и стоила 43 рубля. Все-таки по поводу диеты. У нас большинство сидят в закрытом помещении. В Китае, я слышала историю, кто-то пробежал 61 км на своем балконе. В Италии пробежали полумарафон вокруг кровати. Какую пищу лучше есть в период, когда снижена физическая активность, нет прогулок?

— Эту диету все знают, но следовать ей вы не будете. Я с чего начал? Нами управляют гормоны.

Кортизол будет запасать, а не тратить еду. Он не позволит делать физическую нагрузку, он будет препятствовать.

Что делать?

— Есть все подряд и ждать окончания карантина?

— Клиники сейчас перешли на онлайн-режим. Обращайтесь к профессиональным психологам, которые нормализуют вашу психику, снизят ваш кортизол. Даже анализы сейчас можно сделать на дому. Они помогут понять вашу проблему, почему у вас начинает нарастать вес. Останавливают его, налаживают питание. Все, кто хочет, делает, кто не хочет, тот ищет оправдания. Надо мечту обратить в цель. Начинаем заниматься тогда, когда заедаем проблемы.

Сочетание жиров и углеводов способно вызвать выработку веществ, которые называют медиаторами эндорфинов. В состоянии депрессии, многие будут поднимать тебе настроение регуляцией эндорфинов. А чем регулируется выброс эндорфинов? Мучным, сладким и жирным. Это комбинация, которая вызывает выброс инсулина. Как паровозик, инсулин хватает эти жиры и тащит в подкожно-жировую клетчатку. Это биохимия. Хотим мы этого или нет, так действует наш организм.

Разумный путь — обращаться к специалистам. Другой путь — биться башкой об стенку, не понимая почему ни одна, ни вторая или четвертая диета не помогают.

Беседовала Инна Новикова