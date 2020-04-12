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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Игорь Буккер

Советы психолога: как достичь душевной гармонии при пандемии

Здоровье

Не исключено, что после окончания карантина нас ждут новые испытания. Пребывание 24 часа в сутки 7 дней в неделю в четырех стенах грозит распадом некоторым семейным парам. Как этого избежать? Подскажет нашим читателям психолог, психотерапевт, автор проекта "Обновление жизни" Ольга Батуева.

Периоду самоизоляции или карантина когда-нибудь наступит конец. В Китае, где объявили о победе над коронавирусом, население столкнулось с абсолютно иными, далекими от проблем со здоровьем, ситуациями. Началась лавина разводов. Какое влияние оказывает на семью вынужденное долгое пребывание вместе?

"Совместное проживание 24/7 — это, конечно, испытание для любой семьи. Что за этим последует, покажет время. Там, где были скрытые конфликты и до этого, скорее всего, усилится напряжение, которое может привести к разрыву отношений. Там, где люди научились друг с другом бережно обращаться, разрешать какие-то спорные вопросы, предоставлять друг другу место для уединения, а оно нам всем очень нужно и важно, то эти семьи, конечно, сохранятся", — сказала Ольга Батуева.

Офисный планктон

Далее психолог привела в пример находящихся в декрете и сидящих дома по уходу за заболевшими детьми женщин.

"Пережившие такое женщины уже обладают необходимым опытом. Мужчины все-таки более деятельны, чем женщины, у которых заботы сосредоточены на домашнем хозяйстве. Такое ограничение мобильности у активных мужчин может вызвать раздражение, агрессию, повышенную возбудимость: все мешают, все надоели, отстаньте все от меня! В этих случаях нужно понимать, что это нормально, что такое может быть, что это не относится к близким, а к тому, что мы находимся в условиях изоляции.

Особенно будет трудно тем людям, которые привыкли каждый день общаться с большим количеством людей, клиентами, привыкли ходить в офис. Для семьи это испытание. Для кого-то это повод разобраться с недоразумениями в семье, чтобы потом не расстаться. Для кого-то это будет повод понять, что с этим человеком он жить не хочет, и после изоляции он будет устраивать свою жизнь по-новому".

Наряду с самоизоляцией власти ввели запрет на браки и разводы, но не до окончания карантина и спада активности коронавируса, а до 1 июня. Впрочем, когда пик будет пройден — в настоящее время пока неизвестно. С другой стороны, всегда можно продлить срок моратория на браки и разводы. Интересно узнать у специалиста, к чему все это?

"Амбициозно думать, что наши власти подумали о психологической составляющей наших семей. Если это так, конечно, это радует. Я думаю, что это прежде всего связано с опасностью эпидемии. Но и другой вариант тоже имеет место быть. Как психолог и психотерапевт скажу, если уже что-то очень сильно разрушено и люди прошли в своих отношениях точку невозврата, то их ни месяц, ни два не спасет. Бывают такие моменты, когда примириться уже нельзя. Нужно расстаться, чтобы сохранить здоровье друг друга. Это будет гораздо полезней", — посоветовала Ольга Батуева.

Испытания обычно сплачивают. Не только отдельно взятые семьи, но и целые народы и государства. Известно, что для долгого совместного пребывания, допустим, космонавтов на орбитальной станции психологи специально подыскивают людей, которым вместе было бы комфортно.

"Если в семье или в компании — душок, он их разрушит. Если в семье или в компании — дух, он их укрепит. Все индивидуально. Пока еще никто не отменял посттравматический синдром, когда люди могут сплотиться, помогать друг другу, не конфликтовать, но все равно внутри могут происходить какие-то процессы, которые мы называем недовольством, злостью, агрессией, раздражением. В таком случае можно реагировать следующим образом:

  • признать, что это есть;
  • понять, что нет виновных, а так сложилась ситуация.

Психика не прощает нам напряжения. Если в данную минуту человек сдерживается: "я спокоен, я чрезвычайно спокоен", то потом произойдет взрыв. Это называется психосоматикой".

Не по этой ли причине самоизолированные скупают не только препараты и продукты для поддержания иммунитета, но и всяческие успокоительные средства?

Хотя Ольга Батуева и поддерживает идею с приемом успокоительных средств, но предупредила, что с докторами надо обязательно советоваться. Безобидная валерьяна, кажется, не вызывает привыкания, помогая успокоить нервную систему, чтобы не входить в "штопор".

Перестать беспокоиться и начать жить

"В данном случае очень хорошо срабатывает эффект плацебо. Во что ты веришь, то и делай! Веришь, что тебе помогают ароматические свечи — прекрасно! Нравится в ванне лежать — на здоровье! Нравится книги читать — читай! Мне с утра помогает пение под караоке и танцы. Дома я хожу на степпере. Кстати, эти тренажеры имитации ходьбы не очень дорого стоят. В пределах пяти тысяч. К тому же сейчас мы не можем ходить по улице", - заявила эксперт.

Причину недовольства отдельных индивидуумов наша собеседница увидела не только в тесном пребывании друг с другом на ограниченном пространстве.

В последнее время мы живем достаточно благополучной и сытой жизнью. Живем в изобилии. При нынешнем ограничении нам кажется, что у нас что-то отбирают, а у нас по существу ничего не отбирают. Разве что свободу передвижения по улицам. Господи, да посиди с ребенком! Он тебя не видел сто лет, пришла в ночи, спать уложила и все. А сейчас у тебя есть время. Это же всего недели две-три.

Психолог согласна с такой точкой зрения, но с поправкой:

"Любое ограничение человеческий мозг воспринимает как крах. В обществе много тревожности. Очень много психологически нестабильных людей. Уточняю: не психических больных, а психологически нестабильных, потому что у нас много разных переживаний. Так грустно от того, что люди не занимаются профилактикой психологического здоровья. Часто в курилках можно услышать: "Как я устала от этой работы, хоть бы дома посидеть, отдохнуть". И вот им предоставился этот шанс. И теперь говорят совершенно иначе: "Чем я буду дома заниматься?"

Хотя некоторые переживания связаны с материальной стороной. У людей ипотеки, кредиты, какие-то финансовые обязательства. С другой стороны, пока мы сидим дома, тратим деньги только на продукты, а не на транспорт, развлечения и прочие прихоти.

У большинства людей мозг так устроен, что начинает видеть минусы и не видит плюсы. Это связано с нашим эмоциональным фоном. Сначала нужно успокоить свои эмоции, а потом уже включится мозг. Мы все равно приспособимся к тому, что есть и снова заработаем деньги", - заключила Ольга Батуева.

Темы разводы пандемия самоизоляция психосоматика советы психотерапевта
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