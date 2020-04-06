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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Любовь Степушова

"Ядерного" коронавируса в России не будет

Здоровье » Здравоохранение

Вирусолог, доктор медицинских наук, эксперт подкомитета медицинских иммунобиологических препаратов Министерства здравоохранения РФ, руководитель отдела микробиологии латентных инфекций НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал в прямом эфире "Правды.Ру" о перспективах развития эпидемии коронавируса в России.

Готовятся ли в России к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции? Как ведет себя вирус в России? Почему именно так? Когда будет готова вакцина, и какие препараты сегодня помогают вылечить болезнь? Адекватно ли развитию ситуации ведут себя власти? Найден ли "нулевой пациент"? Полезна ли самоизоляция, ведь всю семью невозможно изолировать, кому-то надо ходить за продуктами, выносить мусор?

— Виктор Абрамович, ваш коллега недавно всех нас напугал. Некий профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" заявил, что ситуация с эпидемией COVID-19 в России может развиваться по типу ядерной реакции. Что он имел в виду расскажите, пожалуйста.

Нарастание случаев заражения связано с возвращающимися в Россию туристами

Что он имел в виду, это спрашивайте у него. У меня, например, совершенно другая точка зрения. У нас сейчас идет нарастание числа заболевших. Удивляться этому не нужно. Потому что мы сейчас продолжаем завозить наших горе-туристов из самых дальних точек планеты. Вы можете себе представить туристов из Чили, наших туристов из Аргентины и так далее? Мы их называем "горе".

Потому что эти люди уехали в разгар пандемии, хотя их предупреждали, что делать этого не стоит. Тем не менее, они пытались как-то аргументировать это тем, что у них оплачено.

Теперь мы, что называется, расхлебываем эти действия. Слышали, наверное, что их повыгоняли из гостиниц, их никуда не пускают. Они болтались, неизвестно где. Они там общались неизвестно с кем.

Теперь они возвращаются и привозят нам сюда заболевания. Обратите внимание, что с самого начала именно в России были приняты самые жесткие меры, которые со временем только усиливались. Были выставлены санитарно-эпидемиологические посты на границах в морских портах, аэропортах, это было на пунктах перехода пешеходов, на пунктах переезда автотранспорта.

И у нас, как вы помните, были случаи, но только завозные. Вот эти завозные случаи и продолжаются главным образом.

Наши санитарно-эпидемиологические службы самые лучшие. Я это говорю не для красного словца, а потому что я это знаю, я с этим соприкасался. Я всему этому был свидетель, потому что мне много лет.

Во время войны мы выиграли два сражения: одно — с фашизмом, второе — с инфекционными заболеваниями. Была война. Огромные массы людей передвигались с запада на восток. Передвигались заводы, оборудование, скот. Но у нас не было вспышек инфекционных заболеваний. Во время войны я, будучи парнишкой, работал санитаром в санитарном поезде в вагоне, который предназначался быть вагоном-изолятором. Но не было инфекционных больных.

Конечно, мы находимся не за каменной стеной, нас окружают страны, в которых имеются различные заболевания. Достаточно напомнить, как в 1960 году у нас в стране была вспышка оспы. Ровно 60 лет тому назад, к нам проникла не коронавирусная инфекция, при которой смертность 2-3%, а вирус натуральной оспы, при котором смертность иногда бывает и 100%.

Ее привез художник из Индии. Он приехал, будучи в состоянии, которое трудно было определить как болезнь, она на то время была только в инкубационном периоде. В результате пошла страшная эпидемия. Но мы остановили эпидемию этой страшнейшей болезни достаточно быстро и без больших потерь.

Могут к нам и сейчас попасть люди, зараженные коронавирусом. Они приезжали и продолжают приезжать. Но тем не менее, у нас для этого готовы:

  • медицинский персонал,
  • оборудование,
  • места для госпитализации и карантинизации.

Я недаром говорю, что у нас — лучшие службы в мире. Наш успех был признан Всемирной организацией здравоохранения. И сейчас это было подтверждено ими.

Поэтому говорить о том, что у нас будет нарастание эпидемии коронавируса по типу ядерной реакции не очень корректно в любом смысле — ни в медицинском, ни в научном, ни в психологическом. Я считаю, что у нас будет продолжаться увеличение случаев заболевания до тех пор, пока мы не прекратим перевозить сюда людей из-за рубежа. Как только это закончится, сразу закончится и рост числа заболевших. Этому способствуют все те меры, которые приняты в самом начале.

Летом коронавирус проявляться не будет

— То есть нам только предстоит пик заболевания?

— Да, пик заболевания будет пройден тогда, когда мы прекратим завоз наших туристов из-за рубежа.

— Мы же не можем оставить их там. Это — наши граждане.

Когда их перестанут завозить, на этом кончится нарастание случаев заболевания. Поэтому я считаю, что где-то к маю месяцу у нас пойдет сильный спад. Этому будет способствовать:

  • во-первых, вернем всех туристов;
  • во-вторых, появится иммунная прослойка;
  • в-третьих, наступит теплое время года.

Ведь коронавирус, о котором мы сейчас говорим, это — пневмотропный вирус, в группу которых входят наши "замечательные" вирусы гриппа. Мы к ним уже привыкли.

Мы привыкли, что они посещают нас каждый год поздней осенью и ранней весной, когда холодно, сыро и противно. А летом кому-нибудь приходит в голову спросить, а где же у нас вирус гриппа? Так вот вирус гриппа не ложится на полочку с книгами, он не уходит в какие-то шкафы или куда-то еще. Он формирует у нас скрытую гриппозную инфекцию, и остается до следующего сезона.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы covid19 корнавирус виктор зуев
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