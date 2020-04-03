Стоит ли пользоваться мобильным приложением для измерения давления?

Сегодня сложно представить свою жизнь без смартфона: гаджеты давно стали для нас не только средством связи, но и возможностью получить полезную информацию из многочисленных приложений.

Просто нажав кнопку, вы можете стать обладателем:

целой библиотеки книг,

подборки фильмов,

личного спортивного инструктора

и даже отслеживать ключевые для здоровья показатели.

Так с помощью приложений можно составлять графики приема медикаментов, регулировать водный баланс организма и даже измерять артериальное давление.

При вводе таких словосочетаний, как "кровяное давление", "артериальное давление", "bloodpressure" в своем смартфоне вы увидите множество приложений, которые позволят вам измерить давление в любом месте и в любое время. Но стоит ли доверять им? Своим мнением поделился врач-кардиолог, медицинский директор компании Angioline — Олег Волков.

Как работают такие приложения

— Как правило, мобильные приложения работают по одному сценарию. Для того чтобы измерить давление, необходимо приложить палец к определенной области на экране смартфона. Спустя несколько секунд программа уже готова показать результат измерения.

Чтобы понимать принцип работы таких приложений стоит обратиться к понятиям "систола" и "диастола".

Систола — это момент максимального напряжения кардиальных структур, сокращения сердца и выброса крови в аорту.

Диастола — обратная реакция, когда сердечная мышца расслабляется и отдыхает.

Систолическое давление считается верхним, и его в приложении можно увидеть по аналогии с тонометром до косой черты (например, 120/80, систолический показатель — 120).Диастолическое давление нижнее, поэтому оно будет обозначаться показателем после косой черты.

В случае тонометра показатели будут максимально точными. Это связано с тем, что они будут складываться из механических колебаний воздуха в манжете под воздействием кровотока на пережатом участке артерии.

Приложение же не имеет физического воздействия на вас, поэтому результат, который выдает софт, не будет основан на анализе вашего реального давления. Программа лишь будет пытаться определить его косвенно, учитывая ваш возраст, пол, вес и т. д. Если пользователь имеет повышенную массу тела, программа выдаст завышенный результат относительно стандартного 120/80 и наоборот — при недостатке веса. Это значит, что на точный результат измерения рассчитывать не стоит.

Так можно ли пользоваться такими приложениями? Выявить реальные показатели вашего давления с помощью мобильных гаджетов пока невозможно. Они не только не покажут вам верного результата, но и вселят в вас ошибочное понимание состояния собственного здоровья.

Для обеспечения точной уверенности в отсутствии проблем с давлением стоит приобрести тонометр.

Стоит напомнить, что обнаружение любой проблемы на ранней стадии — это уже половина успеха в лечении.

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