Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Александр Приходько

Стоит ли пользоваться мобильным приложением для измерения давления?

Здоровье » Здравоохранение

Сегодня сложно представить свою жизнь без смартфона: гаджеты давно стали для нас не только средством связи, но и возможностью получить полезную информацию из многочисленных приложений.

Просто нажав кнопку, вы можете стать обладателем:

  • целой библиотеки книг,
  • подборки фильмов,
  • личного спортивного инструктора
  • и даже отслеживать ключевые для здоровья показатели.

Так с помощью приложений можно составлять графики приема медикаментов, регулировать водный баланс организма и даже измерять артериальное давление.

При вводе таких словосочетаний, как "кровяное давление", "артериальное давление", "bloodpressure" в своем смартфоне вы увидите множество приложений, которые позволят вам измерить давление в любом месте и в любое время. Но стоит ли доверять им? Своим мнением поделился врач-кардиолог, медицинский директор компании Angioline — Олег Волков.

Как работают такие приложения

— Как правило, мобильные приложения работают по одному сценарию. Для того чтобы измерить давление, необходимо приложить палец к определенной области на экране смартфона. Спустя несколько секунд программа уже готова показать результат измерения.

Чтобы понимать принцип работы таких приложений стоит обратиться к понятиям "систола" и "диастола".

Систола — это момент максимального напряжения кардиальных структур, сокращения сердца и выброса крови в аорту.

Диастола — обратная реакция, когда сердечная мышца расслабляется и отдыхает.

Систолическое давление считается верхним, и его в приложении можно увидеть по аналогии с тонометром до косой черты (например, 120/80, систолический показатель — 120).Диастолическое давление нижнее, поэтому оно будет обозначаться показателем после косой черты.

В случае тонометра показатели будут максимально точными. Это связано с тем, что они будут складываться из механических колебаний воздуха в манжете под воздействием кровотока на пережатом участке артерии.

Приложение же не имеет физического воздействия на вас, поэтому результат, который выдает софт, не будет основан на анализе вашего реального давления. Программа лишь будет пытаться определить его косвенно, учитывая ваш возраст, пол, вес и т. д. Если пользователь имеет повышенную массу тела, программа выдаст завышенный результат относительно стандартного 120/80 и наоборот — при недостатке веса. Это значит, что на точный результат измерения рассчитывать не стоит.

Так можно ли пользоваться такими приложениями? Выявить реальные показатели вашего давления с помощью мобильных гаджетов пока невозможно. Они не только не покажут вам верного результата, но и вселят в вас ошибочное понимание состояния собственного здоровья.

Для обеспечения точной уверенности в отсутствии проблем с давлением стоит приобрести тонометр.

Стоит напомнить, что обнаружение любой проблемы на ранней стадии — это уже половина успеха в лечении.

Читайте также:

Кардиологи: есть четыре причины по которым повышается давление

Толстяки с большей вероятностью переживут инсульт

Темы здоровье технологии измерение давления мобильное приложение
Новости Все >
Эксперт: COVID-19 мог быть создан искусственно
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
В Хабаровске задержали группу телефонных мошенников
Глава АК "АЛРОСА" продал часть компании и дал деньги на борьбу с COVID
Рабочий украл со склада больше тонны гречки
В Перми закрыли салон красоты, который работал во время карантина
Непродовольственные магазины превратятся в пункты выдачи онлайн-заказов
Врачам новой инфекционной больницы предлагают баснословные зарплаты
В Москве не будут вводить жесткий пропускной режим
ПНС размещает тяжелое вооружение в живых кварталах Триполи
Последние материалы
В Перми закрыли салон красоты, который работал во время карантина
Непродовольственные магазины превратятся в пункты выдачи онлайн-заказов
Врачам новой инфекционной больницы предлагают баснословные зарплаты
В Москве не будут вводить жесткий пропускной режим
ПНС размещает тяжелое вооружение в живых кварталах Триполи
Ответственных за дистанционное обеспечение продуктами в России нет
В Сочи выявлен первый поддельный пропуск на свободное передвижение
Эксперт: арабы услышали призывы Трампа стабилизировать нефтяной рынок
Есть ли будущее у археологического туризма в России?
Капитана охваченного коронавирусом авианосца США сняли с должности
Популярное
Природа
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы

Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.

Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Крик души врача: "Народ, включите голову!"
Общество
Крик души врача: "Народ, включите голову!"
Методы диагностики
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Россия
Синоптик рассказал, когда в борьбу с COVID-2019 вступит погода
Василий Амирджанов Little Big ударит по COVID-19 "Карантиновидением" Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронавирус не убивает - помогает следить Игорь Буккер Любовь Степушова Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы? Любовь Степушова
Комментарии
Экономист: национализация "важных компаний" убийственна для России
"Отвратительно, но ничего нового": эксперт о поисках "пропаганды Кремля"
"Отвратительно, но ничего нового": эксперт о поисках "пропаганды Кремля"
Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса
Бактерия Синтия съедает не нефть, а живые организмы
Почётный президент ФЛГР назвал Губерниева вампиром. Тот ответил
Переноса выплат по кредитам из-за самоизоляции не будет
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Как узнать, что у вас бессимптомный коронавирусный грипп
Экономист: национализация "важных компаний" убийственна для России
Сбербанк добрался до должников в Лондоне
"Отвратительно, но ничего нового": эксперт о поисках "пропаганды Кремля"
"Очень богатые" захотели в Россию. Как извлечь пользу
Украина присоединилась к санкциям против Белоруссии. Какие выводы?
Самоизоляция: только не для российской "элиты"?
Батурина вернула себе звание богатейшей россиянки
Глава ЦБ допустила очередное снижение ставки в 2020 году
Из-за карантина по случаю пандемии Британия утонула в мусоре
Из-за карантина по случаю пандемии Британия утонула в мусоре
Теперь всё и везде связано с коронавирусом
Профсоюзы призвали Мишустина провести в России национализацию компаний
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ