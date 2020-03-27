В РПЦ не боятся заражения коронавирусом: храмы не закроют

На фоне усилий властей по недопущению развития эпидемии COVID-19 лидеры общин основных традиционных религий России, за исключением РПЦ, объявили о прекращении коллективных молитв.

К гражданам России обратились и президент, и главы регионов за помощью в преодолении эпидемиологического кризиса, предложив вполне адекватные и выполнимые меры по ограничению контактов между людьми.

Коронаоборона Москвы

По мнению главврача московской больницы в Коммунарке Дениса Проценко, пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на период с 30 марта по 5 апреля:

"Я думал, что он будет в конце этой недели. Пока прирост есть, теперь я думаю, что будет середина — конец следующей недели".

Главврач больницы, которая в настоящее время является столичным форпостом в противостоянии COVID-19, уверен, что не существует каких-либо избыточных мер в борьбе с коронавирусом:

"Чем больше заградительных и карантинных мер мы примем сами для себя, тем это будет более эффективно".

Принимая во внимание рекомендации специалистов, мэр Москвы Сергей Собянин в своем обращении призвал москвичей воздержаться в том числе и от посещения религиозных объектов.

Иудеи России

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) рекомендовала закрыть синагоги во всех регионах страны, чтобы не допустить распространения коронавируса. Соответствующие обращения направили по городам и весям президент ФЕОР Александр Борода и главный раввин России Берл Лазар:

"В большинстве регионов России еще нет официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, тем не менее решение о закрытии синагог было принято в качестве превентивной меры".

Мусульмане России

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов выступил с обращением к единоверцам с призывом принять деятельное участие в борьбе с распространением COVID-19. В указе ДУМ РФ, который вступил в силу 18 марта 2020 года, говорится:

«Полностью осознавая ответственность перед людьми за их безопасность, мы в Духовном управлении мусульман Российской Федерации приняли решение до 10 апреля 2020 г. приостановить совершение коллективных молитв в московских мечетях. С тяжелым сердцем мы идем на эту вынужденную меру, но она, увы, необходима. В ряде стран, в том числе и мусульманских, вирус распространялся именно во время коллективных богослужений. Такого мы не должны повторить в нашем городе, ведь Пророк нас учил: "Нельзя наносить вред ни себе, ни другим"».

В ДУМ РФ призвали мусульман страны строго придерживаться санитарно-гигиенических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора:

"Чем меньше прямых контактов, тем меньше у вируса шансов оседлать нас в своих интересах. Тем самым мы и сами убережемся от заражения, и защитим свои семьи, близких, да и все общество от опасной болезни. Для любого здравомыслящего и добродетельного человека подобное должно быть очевидным".

РПЦ против

В Русской православной церкви заявили, что не станут закрывать храмы в карантинную неделю, которую определил президент России как выходную. Просьбу мэра также проигнорировали. В рабочей группе РПЦ по коронавирусу, а есть и такая, рассказали о своих представлениях о санитарных мероприятиях:

"Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе".

Правовое управление Московской Патриархии вдруг озаботилось правами и свободами человека. Раскритиковало постановление правительства Санкт-Петербурга № 161 от 26 марта 2020 года, которое подразумевает запрет на посещение гражданами храмов.

Православные юристы сослались на Конституцию России и Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях", посчитав права своих единоверцев ущемленными.

Пожертвования COVID-19

Парадигма так называемого особого пути в этот раз завела РПЦ в прямой конфликт с властями Российской Федерации. Более того, с гражданами страны, чье желание избежать участи жителей государств, по которым вирусным Чингисханом в настоящее время проходит COVID-19, попросту игнорируется.

Предложенные меры по противодействию эпидемии оказались очевидными, разумными и приемлемыми для иудейской и мусульманской религиозных общин, но для номенклатуры РПЦ представляются нарушением прав и свобод.

Когда молитва не помогает справиться с собственными болячками, иерархи РПЦ охотно пользуются медицинской помощью как в России, так и за ее пределами. В праве же на жизнь и защиту здоровья своим прихожанам и их окружению, которое может быть заражено коронавирусом при массовых контактах в храмах, они почему-то отказывают.

Для кого-то коллективная молитва может стать фатальной. Правда, потом уже будет не важно, чем руководствовалось церковное начальство, когда приняло решение позволить коронавирусу чувствовать себя в православных храмах как дома.

Собственно, в Нагорной проповеди Христа (Евангелие от Матфея), которая является основой христианства, доступно изложено, как надобно молиться, и совсем необязательно это делать коллективно и тем более напоказ.

Индульгенция на пандемию

Когда правительство Греции трезво оценило перспективы эпидемии COVID-19, во время карантина оно категорически запретило проводить любые богослужения во всех местах религиозного поклонения. За нарушение запрета без колебаний был арестован митрополит Кифирский Серафим, и на него было заведено дело. И это в Греции, где православная церковь на особом привилегированном положении.

Представить себе, чтобы кто-то из представителей российской власти применил жесткие меры в отношении эгоистической позиции РПЦ, которая своими действиями угрожает жизни и здоровью граждан, в настоящее время просто невозможно.

Сложившийся политический альянс РПЦ и действующей власти вряд ли позволит даже в мыслях пожурить церковных иерархов за безответственное поведение. Потому только просят и уповают на человеческое сострадание к соотечественникам, надеясь, что в РПЦ не станут проводить службы до последнего здорового прихожанина.

Подножка православию

Поистине циничная реакция РПЦ на просьбы и требования властей не вписывается в сентенции о "дремучих" мусульманах или "эгоистичных" иудеях. Они-то как раз проявили себя не только как ответственные граждане, но и как адекватные и мудрые люди, для которых благополучие единоверцев и других соотечественников не пустой звук.

Самое печальное, что удар по репутации почувствуют и те священнослужители РПЦ, которые не разделяют санитарного и гуманитарного нигилизма своих больших начальников. Высказывания от имени всей Церкви ложатся и на плечи простых верующих, которым будет трудно объяснить логику поступков иерархов РПЦ в такое трагическое коронавирусное время.

Большого скандала, вероятно, не случится, но критика в адрес РПЦ неизбежна. В период испытаний для страны, вызванных эпидемией, проявляется сущность как отдельного человека, так и тех или иных сообществ. С этой точки зрения репутация РПЦ получила еще один жирный минус.

Как водится, позднее выступит пиарщик РПЦ и обвинит первых пришедших на ум в развязывании информационной войны. Расскажет про русофобию, затянет песню про все тот же особый путь. Может быть, что-нибудь поведает про фальсификацию истории или обвинит COVID-19 в ереси. А потом иерархи РПЦ расскажут пастве о любви к ближнему своему и милосердии.