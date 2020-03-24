На чем нельзя экономить при стоматологическом обследовании

Всем известно, что на здоровье экономить нельзя. В стоматологии данное выражение особенно актуально. Самолечение или игнорирование рекомендаций врача могут послужить причиной серьезных осложнений.

Главный парадокс стоматологии – об этом все знают и молчат!

С помощью хирурга-имплантолога, главврача Стоматологического центра Prime Smile Гамлета Мкртчяна узнаем, почему желание рационально расходовать свой бюджет не должно отражаться на качестве.

— Любая стоматологическая проблема в запущенном состоянии будет требовать от вас больше сил и финансовых вложений. В связи с этим, могу утверждать, что:

Лучшая профилактика стоматологических заболеваний — регулярные осмотры у специалиста.

Необходимо посещать стоматолога не реже одного раза в полгода, даже если очевидных проблем в ротовой полости нет. Лечение кариеса на начальной стадии не только проходит намного легче, чем в запущенной, но и обойдется вам гораздо дешевле.

Не стоит игнорировать и профессиональную чистку зубов, которую многие пациенты путают с отбеливанием.

В действительности чистка имеет более глубокий смысл, чем просто осветление зубной эмали. Гигиена позволяет избавиться от мягкого и твердого зубного налета, который не удалить в домашних условиях. Именно под налетом скрывается кариес. Выявленный на ранней стадии он не разовьется в пульпит или другие проблемы с зубами.

Необходима диагностика.

Однако, визуальный осмотр стоит проводить только вкупе с диагностикой. Для того чтобы получить полную информацию о состоянии полости рта, нужна качественная диагностика. Ее можно провести с помощью компьютерной томографии (КТ).

Компьютерная томография зубов позволяет специалисту получить 3D-изображение челюстей и костной ткани лица в цифровом формате.

Данный вид диагностики сводит к нулю возможные ошибки в постановке диагноза и при планировании предстоящего лечения.

К тому же, инструмент достаточно универсален. С его помощью можно выявить:

и травмы, и очаговые инфекции, а также контролировать развитие новообразований в тканях, планировать сложные удаления зубов.

Обычно КТ назначается самим врачом при выявлении различных заболеваний полости рта. Также если вы планируете имплантацию, специалист обязан провести предварительно осмотр с помощью данного вида диагностики. Это позволит провести точные замеры и сделать предварительное компьютерное моделирование.

Стоит проверить репутацию клиники

Наконец, последнее, но не маловажное, на что следует обратить внимание перед походом к врачу — репутация клиники. Убедитесь, что врач обладает должной квалификацией, а его кабинет оснащен необходимым оборудованием. Хорошая клиника всегда работает на качество и вкладывается:

в аренду лицензированного помещения, в квалифицированных специалистов, в оборудование, и конечно же, в обучение сотрудников.