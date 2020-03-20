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Автор Игорь Буккер

Коронавирус: как избежать инфицирования

Здоровье

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Это справедливо для любых заболеваний, но особенно актуально по отношению к таким вирусным инфекциям, против которых еще нет вакцины. В идеале лучше сдержать рост инфекционных заболеваний, не позволяя им превратиться в эпидемии.

Почему не удалось предотвратить пандемию

"Сдерживание обычно включает в себя изоляцию и тестирование подозрительных случаев, отслеживание их контактов и карантин в случае заражения любого из этих людей. Чем тщательнее тестирование и отслеживание контактов на раннем этапе, тем выше вероятность локализации. Эти меры хорошо работают, особенно для таких заболеваний, как атипичная пневмония, когда по симптомам легко распознать инфицированных людей", — полагает доцент кафедры моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Петра Клепач.

Обнаружить вирус Covid-19 намного сложнее, потому что инфицированный успеет заразить других, прежде чем появятся очевидные симптомы, в данном случае:

  • лихорадка;
  • кашель.

Если никаких симптомов нет, то невозможно идентифицировать зараженных людей, поэтому проверка в аэропорту не очень эффективна в случае с вирусом Covid-19. Рано или поздно инфицированный человек заражает других, что быстро приводит к росту заболевания.

На создание и клинические испытания эффективной вакцины против вируса Covid-19 в лучшем случае потребуется еще 12-18 месяцев. Не исключены рецидивы эпидемии в осенний период.

В настоящее время наиболее эффективными мерами для того, чтобы не заразиться самому и не передать инфекцию другим людям, по-прежнему остаются следующие:

  • частое мытье рук горячей водой с мылом;
  • не прикасаться к лицу грязными руками;
  • прикрывать рот при кашле и нос при чихании;
  • при первых признаках недомогания оставаться дома;
  • отмена мероприятий с большим скоплением людей;
  • переход на дистанционное обучение;
  • работа на удаленном доступе.

Как избежать инфицирования коронавирусом

Петра Клепач (Petra Klepac), принимавшая участие в проекте BBC Pandemic, рассказала, что в ходе его реализации была собрана информация о том, как люди разных возрастов взаимодействуют друг с другом в разных ситуациях (дома, на работе, в школе и т. д.). В эксперименте было задействовано более 35 тысяч добровольцев.

Результат обработки этих данных показал, что люди работоспособного возраста 20-50 лет чаще всего контактируют на рабочих местах. Если они смогут работать дистанционно, это будет способствовать снижению инфицирования населения. Другим важным выводом является то, что люди старше 65 лет (особенно подверженные риску заражения гибельным вирусом Covid-19) более чем в половине случаев могут быть инфицированы не в своем доме или на работе, а в магазинах, ресторанах и развлекательных центрах.

Вдвое снизить риск заражения новым коронавирусом может помочь только изменение нашего привычного образа жизни.

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