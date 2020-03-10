Что из себя представляет коронавирус?

О событиях прошедшей недели в прямом эфире говорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Необычная неделя" с Инной Новиковой и Алексеем Мухиным

Коронавирус, в отличие от важнейших, но краткосрочных, политических, экономических и военных событий, стабильно остается в центре внимания. В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Коронавирус отменил Санкт-Петербургский экономический форум. Что дальше?

— Алексей, уже которую неделю подряд мы начинаем разговор о событиях недели с коронавируса. По по всем мессенджерам и всевозможным другим каналам идут различные рассылки-пересылки, сообщения, что в Москве уже практически введено чрезвычайное положение, нас ждет что-то ужасное, спасайся кто может. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Россия — одна из тихих гаваней, потому что практически все наши зараженные, так или иначе, каким-то боком, были либо в Китае, либо в Италии. Это сейчас — два очага распространения коронавируса.

Что такое коронавирус

Что из себя представляет коронавирус? Это прежде всего носитель, который пробивает себе дорогу воздушно-капельным путем, а там есть начинка, это — ВИЧ, то есть синдром иммунодефицита.

По сути, речь идет о биологическом оружии, которое имеет, скажем так, окопный эффект. То есть оно не смертельно, но выводит из состояния боеготовности определенный контингент войск противника.

В нашем случае речь идет о перегрузке военных госпиталей, то есть это не смертельная штука, в стационарных условиях смертность в пределах статистической погрешности — два-три процента. А вот если заниматься самолечением, то там, действительно, очень серьезный процент — порядка 30 процентов смертность.

Речь идет о резком спаде иммунной системы и, соответственно, прогрессирующих болезнях типа пневмонии, в том числе двусторонней, и т. д.

Подозревают, что это все-таки рукотворный вирус. И сейчас, я так понимаю, спецслужбы и руководства разных стран разбираются с этой ситуацией.

Это сезонная штука — она сойдет на нет с наступлением тепла, но вполне можно ожидать и какого-то ее гибрида уже осенью, если не удастся за это время нейтрализовать коронавирус полностью.

Проводить форумы — большая ответственность

— Вы говорите о том, что это сезонное, но тем не менее принято решение о том, что Петербургский экономический форум проводиться не будет. До этого было заявлено о том, что и Ялтинский форум также будет отменен.

— Там много конспирологии.

Но на самом деле сейчас проводить форумы — действительно очень большая ответственность.

Потому что, не дай Бог, пара-тройка заражений, тогда, что называется, репутационное пятно на стране, которая организует эти самые форумы. Поэтому, я думаю, ребята просто перестраховываются. Это касается вообще всех массовых мероприятий.

Ведь тут же встают картинки пустых улиц в Ухани, Пекине и т. д.

Наши китайские коллеги уже более-менее зафиксировали, нейтрализовали эффект, поэтому сейчас все уже откатывают назад. Но когда не понятно, с чем имеешь дело, то лучше перестраховаться, чем недостраховаться.

Мы сразу закрыли границы с Китаем, в некоторых регионах было введено соответствующее положение. Как все уже заметили, массовых смертей нет. Но некоторые региональные власти (их можно понять) прореагировали довольно жестко.

— У этого вируса ведь смертность ниже, чем у ОРВИ.

— Совершенно верно. При гриппе…

— А уж грипп-то…

— …и рядом не валялся.

— Там 10 процентов.

— Абсолютно точно.

Что нужно делать, чтобы не заразиться коронавирусом

Главное — это, конечно, соблюдать осторожность, максимально не смешиваться с толпой и предусматривать гигиену. Мыть руки почаще, лицо не трогать на улице.

Месяц, что называется, вирус гуляет по странам мира, а пока ничего особо серьезного, кроме паники, нет. Поэтому, я думаю, что это "жжж", конечно, неспроста, но слухи сильно преувеличены.

Коронавирус: главные версии возникновения

— А вот чье это оружие?

— Нет, мы на эту тему не будем говорить, дабы не разгонять, что называется, слухи и конспирологию. Есть две основные версии:

случайность

и намеренное действие для решения некоторых проблем.

Но источники склоняются у тому, что сильны прежде всего последствия экономического характера — все-таки образовались проблемы перед рядом стран.

— Экономического характера — это остановить "китайское чудо"?

— Ну, давайте считать, что так. Я не хотел бы сейчас об этом говорить, потому что это еще изучается. Поэтому давайте оставим это на анализ через полтора-два месяца. Я расскажу очень подробно, если хотите.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев