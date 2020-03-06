Готовность №1 по коронавирусу в Москве: Политика или здравый смысл?

Эксперты разошлись во мнениях по оценке введенной мэром Москвы Сергеем Собяниным готовности №1 по профилактике заболеваний, вызванных коронавирусом.

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Что знает мэр Собянин?

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел серьезные меры по профилактике заболеваний, вызванных коронавирусом, хотя медики и чиновники от здравоохранения наперебой говорят о том, что коронавирус — это не серьезно, а если чуть-чуть где-то он и есть, то Россия с ним легко справится.

Так, быть может, у мэра Москвы другие данные? Тем более множественные попытки "Правды.Ру" получить комментарий в крупнейших больницах, имеющих инфекционную направленность, завершились ничем. Аргумент — Минздрав запрещает комментировать эту тему.

О чем говорит указ мэра Москвы

Указ о вводе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса опубликован на сайте московского мэра.

Для тех, кто приехал из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других стран с "неблагополучной" коронавирусной обстановкой, вводится обязательный карантин на 14 дней после возвращения.

Им предписано:

не посещать работу, учебу;

минимизировать посещение общественных мест;

оставаться дома в случае появления респираторных симптомов и вызвать врача.

Работодатели должны:

обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах и отстранение от нахождения на рабочем месте тех, у кого температура повышена;

оказывать работникам содействие в соблюдении карантина на дому;

в случае заболевания сотрудника — по запросу незамедлительно предоставить Роспотребнадзору данные о всех контактах заболевшего и обеспечить дезинфекцию помещений, где он находился.

Кроме того, Собянин поручил чиновникам:

проработать вопрос создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций;

перевести оперативный штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения;

ежедневно предоставлять ему доклад о ситуации с распространением инфекции в Москве.

Мир не может быть вовлечен в одну политику

Как сказал "Правде.Ру заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, это точно не политика, так как весь мир не может быть вовлечен в одну и ту же политику в этой ситуации. Никогда так не было, даже в период свиного гриппа.

"Я был лично свидетелем, как развивалась эпидемия свиного гриппа в Забайкальском крае. Такой серьезной в рамках всей страны готовности, подготовки, конечно, не было. Москва — это мегаполис, это не какая-то деревня в 100 км в Сибири. Для нее это неактуально. А здесь такая плотная концентрация людей. Превентивные меры очень правильные. Лучше предупредить, чем потом заниматься лечением и организацией потоков людей", — отметил Николай Говорин.

Собянин учится, как держать москвичей дома

С точки зрения доктора медицинских наук, профессора, академика РАЕН, кандидата философских наук, специалиста в области эпидемиологии и медицинской статистики в РАЕН Игоря Гундарова, в этом решении есть "несомненная политика" — потренироваться решать другие проблемы, прикрывшись коронавирусом.

"Здесь совершенно легитимный, красивый, безупречный повод и механизм для того, чтобы всех держать по домам для каких-то экстраординарных возможных политических ситуаций", — сказал эксперт для "Правды.Ру".

Он пояснил, что с медицинской точки зрения нет никаких показаний для ввода ограничений.

Это не эпидемия

По его словам, эпидемия — это массовое увеличение сверх базового уровня заболеваемости и локальные вспышки инфекционных и вирусных заболеваний. Например, ежегодная заболеваемость гриппом скачет с амплитудой в 5-10 раз.

"Затем смертность от чего? Не от самого коронавируса, а от пневмонии, которая может вызываться стрептококком, стафилококком, пневмококком, коронавирусами, которых примерно 30-40 видов, из них 5-7 заразные", — сказал Игорь Гундаров.

Он не находит данных для того, чтобы сказать, что нынешняя вспышка пневмонии от коронавируса — это эпидемия.

"В Китае умерло (а в Китае население — миллиард 400 миллионов жителей) 2000 человек. Кстати, коронавирус в городе Ухань уже лет 7 наверное. И за эти 7 лет умерло 800 человек, сейчас за 3 месяца — 2 тысячи человек. А у нас в Российской Федерации ежегодно умирает от пневмонии 30-35 тысяч. То есть ежемесячно в России умирает от пневмонии 2,5 тысячи человек. А население у нас 140 миллионов, а там миллиард 400. То есть это не те цифры, чтобы говорить об эпидемии", — сказал эксперт.

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