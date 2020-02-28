Вирус у дверей: COVID-2019 может заразить Россию

Тема коронавируса в медиа, как и число зараженных во всем мире, становится всё шире. А новости по теме носят все более панический характер. Оно, в общем-то, и не удивительно, никому не хочется стать жертвой пандемии - а фильмы в жаре пост-апокалипсис смотрели, наверное, все.

«Аукнуться может здорово» // Готова ли Россия к коронавирусу?

Впрочем, у нынешней эпидемии есть не только прямые, но и косвенные последствия, которые в перспективе также могут принести массу проблем. И в первую очередь, это весьма возможный экономический кризис. Первые его "звоночки" мы видим уже сейчас.

Вирус COVID-19 по текущей официальной версии начал свое шествие с Китая, с провинции Хубэй. Первые страны, где обнаружилось распространение инфекции — это КНР и Южная Корея. Те азиатские государства, где сосредоточено очень много самого разного производства. От IT, до автомобилей. И вот сейчас в силу карантинных мер, а они там принимаются весьма активно, эти производства либо сильно замедляют темпы, либо просто останавливаются.

Второй сектор экономики, который если и не вылетает в трубу, то скоро начнёт — это туристическая сфера. Потому, что государства начнут закрывать границы. Некоторые уже их закрывают. Россия, к примеру, сейчас планомерно ограничивает транспортное сообщение с Китаем. Что, в общем, логично.

Но вспышки заболевания на сегодняшний день зафиксированы практически по всему миру. И весь цивилизованный мир приходит к мысли, что пора бы защищаться от пандемии в том числе и административными барьерами.

Думается, что после обнаружения массы инфицированных в Италии, туристический энтузиазм в плане Европы как-то поуменьшится у огромного количества граждан самых разных государств. Тем более, что коронавирус весьма бодро шагает по Европе и зараженные выявлены уже и в Британии, и в Германии, и во Франции, и в Испании, и на Балканах.

Впрочем, США с Канадой тоже имеют своих зараженных, есть случаи и в Южной Америке. И это мы не знаем о том, есть ли эти зараженные, например в странах Африки. Потому, что там и без коронавируса всё "весело". И вот как раз Африка и то, что принято называть "довольно Средней Азией" могут еще стать источником второй волны, куда более массовой этой вирусной заразы.

Проблема с COVID-19, если уж говорить именно о биологических аспектах в том, что он очень легко распространяется. Воздушно-капельным путём, через несоблюдение правил личной гигиены, то есть, к примеру через грязные руки, поверхности и воду. А также в том, что бессимптомный, инкубационный период длится от 2 до 20-и дней, но даже без проявления симптомов вирус уже готов распространяться от организма одного человека к другим.

По факту это означает, что выявить и изолировать инфицированных на ранних стадиях бывает весьма проблематично. А мир стал очень тесным и весьма мобильным. За 20 дней сейчас можно облететь не просто несколько стран, а всю Землю несколько раз.

Есть, правда, и относительно "хорошие" новости. Пока смертность от новой разновидности "атипичной пневмонии", которую и вызывает COVID-19 относительно невысока. Понятно, что родным и близким этих тысяч погибших не легче, но все же в рамках общей статистики шансы и вылечиться, и просто не заболеть всё же есть. Ну и до глобальной пандемии пока всё таки далеко. Это не "испанка" или какая, прости Господи, "черная смерть". Да и выявлено было заболевание на довольно ранней стадии распространения.

Тем не менее, панику, которая все же (по мере распространения вируса) усиливается, а также уже начавшиеся негативные экономические процессы никто не отменял. И если COVID-19 продолжит распространяться в тех же темпах, то последствия эти только усугубятся. А удары по экономике для той же России сейчас достаточно критичны. И в собственно экономическом, и в социальном плане. Ну, а если нас накроет еще и эпидемией, то в общем, ничего хорошего.

С другой стороны, глава российского оперативного штаба по борьбе с COVID-19, Татьяна Голикова заявила, что "существующая в России система здравоохранения полностью готова работать в условиях растущей вероятности проникновения коронавируса на территорию РФ". При этом, российские ученые активно работают над прототипами вакцины, но пока они находятся в стадии проверки. Впрочем, зараженные в России уже есть. Сейчас они в карантине в Казани.

Ну, а на чисто бытовом уровне Роспотребнадзор советует гражданам РФ "носить с собой дезинфицирующее средство для рук, а также регулярно протирать гаджеты и держать в чистоте жилье и предметы личного обихода. Также рекомендуется свести к минимуму прикосновения к поверхностям и предметам в общественных местах".

Пока, до появления действующей вакцины — это необходимый минимум, чтобы хоть как-то снизить риск заражения. В любом случае, если речь пойдёт о пандемии, то карантинные меры будут реализованы в полной мере. Вплоть до привлечения войск химической и биологической защиты. Но, будем надеяться до таких масштабов и таких мер дело всё же не дойдёт.

Что будут делать власти в случае эпидемии

Список мер противоэпидемиологической защиты населения от пандемий опасных вирусов, опубликованный (по данным экспертов телеграм-канала "СМИ_ли") в 2002 году в "Эпидемиологическом вестнике" - в них (включая, но не исчерпываясь), в частности, входят:

Разработка серии вакцин от вируса;

Закрытие продуктовых рынков и организаций общественного питания;

Ограничение на работу торговых центров, мест скопления людей и проведения массовых акций;

Ограничение на работу общественного транспорта, в том числе - такси;

Обязанность населения использовать специальные защитные средства, запрет на перемещения без защитной маски;

Особый контроль на въездах и выездах из городов, не исключая ограничение железнодорожных, авто- и авиаперевозок;

В случае пандемического распространения вируса возможны ограничения на выход жителей из дома и посещение общественных мест, обслуживание населения в продовольственных магазинах в соответствии со специальным графиком;

Дезинфекция тротуаров, улиц, транспорта;

Усиление работы больниц и медицинских учреждений по выявлению и лечению симптомов коронавируса (активная лекарственная терапия);

Введение режима карантина;

Совместно с другими странами - постоянный обмен информацией о заболевших, способах лечения, действующих вакцинах;

За нарушение правил, установленных во время карантина, население может быть привлечено к ответственности;

Обращение к министерству обороны РФ для совместного использования войск радиационной, химической и биологической защиты в карантинных областях.

"Если завтра - коронавирус, то вступит в силу национальная доктрина противодействия вирусным эпидемиям, которая практически полностью идентична китайской, хотя считается, что КНР в 2002 году позаимствовал российскую стратегию в этой сфере, а значит, уже ее протестировал",- пишут авторы "Мастера пера".

"Те положения доктрины, которыми предписывается приведение в состояние повышенной боеготовности войск химзащиты, закрытие продовольственных рынков и торговых центров, вопросов не вызывают, хотя и побуждают открыть рот. А вот установки на ограничение функционирования общественного транспорта представляются спорными. Такая мера станет действенной только в комплексе с запретом гражданам покидать дома, как это практикуется в иных регионах Китая",- считают эксперты.

Врач-эпидемиолог о шансах россиян спастись от COVID-2019 и возможности его мутации в вирус-убийцу.

"Коронавирус может заразить до половины населения планеты, особенно в случае эпидемии в Африке. Наше счастье, что нынешний устойчивый штамм вируса с относительно низкой смертностью. Сейчас погибает от 3,4% до 7% заразившихся. В основном это пожилые граждане и люди с ослабленным иммунитетом, диабетом, бронхитами и астмой, болезнями сосудов и сердца", - рассказал "Эпидемиологическому вестнику" эпидемиолог Н. Александров.

"А представьте, что штамм с такой высокой скоростью распространения заболевания мутирует в вирус-убийцу с новыми способами передачи? Попробуйте поиграть в Plague Inc (игру в Китае, кстати, полностью заблокировали) - тогда поймете перспективы",- добавил врач.

"Может ли Россия спастись от коронавируса, чтобы он не проник на ее территорию? Думаю, вряд ли. Туристы и мигранты, возвращающиеся из стран с эпидемией граждане... Кто-то, да завезет штамм. А так, как каждый зараженный может заразить как минимум трех - распространение может быть сильнейшим",- предупредил специалист. "Могут ли власти, современная российская медицина вылечить тысячи или сотни тысяч, миллионы россиян? Технически, если речь про лекарства, врачей, защитные средства - да. Тем более, наши микробиологи и вирусологи экстренно готовят вакцины, там работы идут чуть ли не в три смены - успеть до начала эпидемии или даже пандемии. Они уже у ворот", - делится эпидемиолог.

"Но в случае с эпидемией ко всему добавится очень серьезная паника и наша традиционная российская история "мало ли, что запрещено - мне надо". Так вот - если Россия начнет действовать жестко и даже жестоко как Китай или как СССР во время эпидемии холеры, то вылечить россиян будет можно. Но это как минимум города-карантины, очень жесткие ограничения. А если все будут носиться кто куда и лечиться где и чем попало - итог очевиден",- заключил врач.