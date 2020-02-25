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Автор Александр Шторм

Эксперты прогнозируют всемирную эпидемию коронавируса

Здоровье

Эксперты прогнозируют всемирную эпидемию коронавируса, а врачи ищут способ защититься от него. На сегодняшний день рост количества заразившихся отмечается на разных континентах.

Болезнь проявила себя и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке. Власти Китая уже выступили с заявлением, что раньше не сталкивались с такими трудностями в контроле над эпидемией. А специалисты ВОЗ признали, что попытки ограничить распространение вируса территорией КНР фактически провалились.

Теперь он уже попал в Италию, Южную Корею и Иран. Как заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, пока еще "сдерживание возможно, однако окно возможностей закрывается", так как растет число заражений, не имеющих прямой эпидемиологической связи. То есть начинают болеть люди, не посещавшие Китай и не контактировавшие с зараженными.

Коронавирус в Европе

К примеру, в выходные в 73 раза выросло число зараженных новым коронавирусом в Италии. При трех диагностированных ранее пациентах стало известно о 219 зарегистрированных случаях. Проблема грянула в Ломбардии, регионе на севере Италии. Сегодня там запрещены публичные мероприятия, закрыты общественные учреждения, снижена интенсивность работы общественного транспорта, все инфицированные и те, кто с ними контактировал, помещены в карантин.

В Милане закрыты школы и отменены групповые поездки учащихся, а также под замком прошли некоторые показы в рамках Миланской недели моды. В Венеции досрочно прекращен карнавал. Соседние Австрия и Франция обсуждают вопрос о целесообразности введения ограничений на границе с Италией.

Иран и Южная Корея тоже в "черном списке" коронавируса

В Иране заболел 61 человек, количество жертв уточнить невозможно. Власти объявили о временном прекращении работы школ, университетов, кинотеатров и культурных центров в разных регионах страны. Некоторые спортивные события отменены, некоторые пройдут без зрителей. Власти Армении, Турции и Пакистана временно закрыли границу с Ираном, Афганистан, Таджикистан, Оман и Грузия приостановили сообщение со страной, а Азербайджан призвал граждан к осторожности при посещении Исламской Республики.

Южная Корея заявила о 833 случаях заражения и восьми смертях. Проблема вышла из-под контроля в городе Тэгу, болезнь проявила себя в Кванджу и Чеджу. Правая газета "Чосон ильбо" собрала более 760 тыс. подписей под петицией за закрытие въезда китайцам. Власти страны пытаются решить вопрос с нехваткой персонала в больницах, да и самих больниц.

В КНР разводят руками

Со своей стороны председатель КНР Си Цзиньпин назвал ситуацию самой сложной с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году. Хотя после его обращения провинции Гуандун, Шаньси, Ганьсу, Юньнань, Гуйчжоу, и Ляонин снизили уровни связанной с коронавирусом тревоги, позволив местным властям самостоятельно принимать необходимые меры для борьбы с эпидемией. Но в мире готовятся к худшему — ВОЗ требует $675 млн на подготовку стран с неразвитыми системами здравоохранения к нашествию болезни.

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