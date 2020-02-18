Ростовчане перестанут спать с кошками

Специалисты Южного научного центра РАН предупредили жителей восточных и южных районов Ростовской области о возможной вспышке туляремии. Причиной стало увеличение в прошлом году численности грызунов на 30%.

"Число грызунов увеличилось в Ремонтненском, Орловском и Егорлыкском районах. Лабораторная диагностика выявила у животных следы туляремии. Рост численности грызунов повышает опасность нового всплеска заболевания туляремией у людей, поэтому обязательно необходим мониторинг ситуации и превентивные меры", — говорит старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Никита Панасюк.

Превентивные меры включают в себя, помимо регулирования численности переносчиков заразы, информирование и вакцинацию жителей пострадавших районов.

Чем опасна эта зараза

Туляремия — острая бактериальная инфекция, при которой поражены:

лимфатические узлы;

кожные покровы;

иногда слизистые оболочки глаз, зева и легких;

велика вероятность развития инфекционно-токсического шока и пневмонии.

Туляремия не менее опасна, чем:

чума;

холера;

сибирская язва.

Переносчиком крайне живучей бактерии Francisella tularensis выступают:

дикие грызуны;

отдельные млекопитающие;

комары и клещи;

птицы.

Заболевшие туляремией люди не заразны. Инфицирование происходит при контакте с заболевшими представителями фауны или при употреблении в пищу продуктов и воды, инфицированных больными животными.

Последняя крупная вспышка туляремии в Ростовской области (225 пострадавших) была отмечена в 1993 году.

Как себя обезопасить

Прежде всего необходимы профилактические мероприятия. Надежной представляется вакцинация населения в районах эпидемии. Повторная вакцинация производится через пять лет. И лишь в случае вероятности заражения практикуется внутривенное введение антибиотиков.

Не грех воспользоваться такими индивидуальными мерами защиты, как перчатки и маски. Контакт с любыми животными заканчивается обработкой рук с помощью дезинфицирующего раствора.