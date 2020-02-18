Специалисты Южного научного центра РАН предупредили жителей восточных и южных районов Ростовской области о возможной вспышке туляремии. Причиной стало увеличение в прошлом году численности грызунов на 30%.
"Число грызунов увеличилось в Ремонтненском, Орловском и Егорлыкском районах. Лабораторная диагностика выявила у животных следы туляремии. Рост численности грызунов повышает опасность нового всплеска заболевания туляремией у людей, поэтому обязательно необходим мониторинг ситуации и превентивные меры", — говорит старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Никита Панасюк.
Превентивные меры включают в себя, помимо регулирования численности переносчиков заразы, информирование и вакцинацию жителей пострадавших районов.
Туляремия — острая бактериальная инфекция, при которой поражены:
Туляремия не менее опасна, чем:
Переносчиком крайне живучей бактерии Francisella tularensis выступают:
Заболевшие туляремией люди не заразны. Инфицирование происходит при контакте с заболевшими представителями фауны или при употреблении в пищу продуктов и воды, инфицированных больными животными.
Последняя крупная вспышка туляремии в Ростовской области (225 пострадавших) была отмечена в 1993 году.
Прежде всего необходимы профилактические мероприятия. Надежной представляется вакцинация населения в районах эпидемии. Повторная вакцинация производится через пять лет. И лишь в случае вероятности заражения практикуется внутривенное введение антибиотиков.
Не грех воспользоваться такими индивидуальными мерами защиты, как перчатки и маски. Контакт с любыми животными заканчивается обработкой рук с помощью дезинфицирующего раствора.
"Чаще всего кошки являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии. Поэтому при общении с кошкой необходимо соблюдать дистанцию, спать с ней нельзя ни в коем случае", — рекомендует популярный теледоктор Сергей Агапкин.
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