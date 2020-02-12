Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Буккер

Коронавирус: новости плохие и хорошие

Здоровье

Власти КНР и руководители на местах рапортуют о стоимости борьбы с коронавирусом. В денежном эквиваленте это уже обходится китайской казне в $10,3 млрд. Растет и количество жертв. Смертность превысила отметку в тысячу человек.

Как водится, новости о распространении коронавируса 2019-nСoV делятся на хорошие и плохие. Скверно то, что ученые пока не могут предотвратить гибель больных. Новость хорошая — новый коронавирус, губя стариков, щадит молодое поколение.

И еще: хотя нынешний коронавирус более заразный, нежели атипичная пневмония, он не опаснее тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС).

"Этот вирус определенно не так заразен, как корь, — полагает председатель Немецкого общества инфекционных заболеваний Бернд Зальцбергер (Bernd Salzberger). — Для того, чтобы заразиться, нужно контактировать с инфицированным человеком на расстоянии менее одного метра на протяжении некоторого времени".

Вирус гуляет по планете

Количество инфицированных во всем мире медленно, но неуклонно растет. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по-прежнему в лидерах Китай, 1113 китайцев умерли от вируса, еще 44653 — заражены. Летальный исход от коронавируса в настоящее время зафиксирован лишь в Китайской Народной Республике.

В первую пятерку, помимо очага заражения, вошли:

  • Сингапур — 47 случаев заражения;
  • Южная Корея — 28;
  • Таиланд — 33;
  • Япония — 203.

Ситуация в Европе:

  • Германия — 16;
  • Франция — 11;
  • Великобритания — 8;
  • Испания — 2;
  • Италия — 3;

По одному больному коронавирусом:

  • Швеция;
  • Финляндия;
  • Бельгия.

Россия — двое прибывших граждан КНР.

На брифинге для журналистов глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оба китайца, у которых ранее диагностировали коронавирус, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Россия пока держится

Отечественные медики утверждают, что в состоянии распознать коронавирус. Требуется лишь необходимое для этих целей диагностическое оборудование.

В первых числах февраля создатели приложения "Справочник врача" (зарегистрировано около 638,8 тыс. медработников) провели опрос, касающийся коронавируса 2019-nСoV. Кстати, 1 538 респондентов из 1 816 участников данного опроса заявили об отсутствии в их медучреждениях подобных диагностических комплексов.

"Оснований сегодня говорить о каких-либо ограничениях для граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации в связи с новым коронавирусом нет никаких абсолютно", — считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Рекомендации Роспотребнадзора

  • следить за гигиеной рук;
  • дезинфицировать смартфоны;
  • протирать антисептиком компьютерную клавиатуру в офисе;
  • не трогать поручни и прочие предметы в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) из США предполагают, что для этих целей подойдут антисептики с содержанием спирта не менее 60%.

В Роспотребнадзоре также надеются, что люди будут:

  • избегать рукопожатий и поцелуев в щечку;
  • не пользоваться общей посудой и пакетиками с продуктами (арахис, чипсы и др.).
Темы китай 2019-nсov россия анна попова коронавирусы роспотребнадзор атипичная пневмония распространение нового коронавируса
Актуальная аналитика
Мать и дитя
Уход за новорожденным ребёнком
Новости баскетбола
Коби Брайнт - больше, чем просто легенда
Здоровье
Коронавирус: новости плохие и хорошие
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Япония заявила о намерении создать систему для самоподрыва ракет КНДР
Эстонские разведчики больше боятся Китай, чем Россию
Дзюба пошутил над Слуцким. Тренер оригинально ответил футболисту
В Гонконге разработали систему экспресс-диагностики 40 заболеваний
Форвард "Спартака" Соболев рассказал о срыве перехода в "Кристал Пэлас"
За 80 "безра﻿ссудными" рыбаками в Финском заливе следят спасатели
У эвакуированных из Китая испанцев коронавирус не обнаружен
В Кемерово семилетний мальчик чуть не потерял глаз из-за флюса
Назван состав российских биатлонисток на спринт чемпионата мира
Военный самолет разбился в Пакистане
Последние материалы
Эстонские разведчики больше боятся Китай, чем Россию
Коби Брайнт - больше, чем просто легенда
Дзюба пошутил над Слуцким. Тренер оригинально ответил футболисту
В Гонконге разработали систему экспресс-диагностики 40 заболеваний
Форвард "Спартака" Соболев рассказал о срыве перехода в "Кристал Пэлас"
За 80 "безра﻿ссудными" рыбаками в Финском заливе следят спасатели
Коронавирус: новости плохие и хорошие
"Лебединое озеро" и "Лунная соната" - музыка круиза
У эвакуированных из Китая испанцев коронавирус не обнаружен
В Кемерово семилетний мальчик чуть не потерял глаз из-за флюса
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Бывший СССР
Вперед в Средневековье: Казахстан погубит национальный вопрос
Игорь Буккер Коронавирус: новости плохие и хорошие Игорь Буккер Василий Амирджанов Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб! Василий Амирджанов Петр Фадеев Коронавирус позвонил на смартфон Петр Фадеев
Комментарии
Заработались или срослись? Силовики "гуляют" под клич "Жизнь ворам!"
Фанаты остались разочарованы "важным" заявлением Медведевой
Коронавирус: новости плохие и хорошие
Часть жителей России прекратила выплаты по ипотеке
А нас за что? США ввели санкции против Болгарии
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Стилист Пугачевой о жене Петросяна: "Ходячее чучело!"
Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб!
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
Живой Кен продемонстрировал свои новые силиконовые импланты
Ярош рассказал, почему не стал заходить в Донецк в 2014 году
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
Белоруссия намерена укрепить дружбу с Ираном
В ПАСЕ не стало меньше антироссийской риторики
"Это будет калька": нужен ли России институт защиты исторической памяти
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
В ПАСЕ не стало меньше антироссийской риторики
Часть жителей России прекратила выплаты по ипотеке
WADA проверит на допинг всех призёров чемпионата мира по биатлону
Живой Кен продемонстрировал свои новые силиконовые импланты
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ