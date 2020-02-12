Коронавирус: новости плохие и хорошие

Власти КНР и руководители на местах рапортуют о стоимости борьбы с коронавирусом. В денежном эквиваленте это уже обходится китайской казне в $10,3 млрд. Растет и количество жертв. Смертность превысила отметку в тысячу человек.

Как водится, новости о распространении коронавируса 2019-nСoV делятся на хорошие и плохие. Скверно то, что ученые пока не могут предотвратить гибель больных. Новость хорошая — новый коронавирус, губя стариков, щадит молодое поколение.

И еще: хотя нынешний коронавирус более заразный, нежели атипичная пневмония, он не опаснее тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС).

"Этот вирус определенно не так заразен, как корь, — полагает председатель Немецкого общества инфекционных заболеваний Бернд Зальцбергер (Bernd Salzberger). — Для того, чтобы заразиться, нужно контактировать с инфицированным человеком на расстоянии менее одного метра на протяжении некоторого времени".

Вирус гуляет по планете

Количество инфицированных во всем мире медленно, но неуклонно растет. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по-прежнему в лидерах Китай, 1113 китайцев умерли от вируса, еще 44653 — заражены. Летальный исход от коронавируса в настоящее время зафиксирован лишь в Китайской Народной Республике.

В первую пятерку, помимо очага заражения, вошли:

Сингапур — 47 случаев заражения;

Южная Корея — 28;

Таиланд — 33;

Япония — 203.

Ситуация в Европе:

Германия — 16;

Франция — 11;

Великобритания — 8;

Испания — 2;

Италия — 3;

По одному больному коронавирусом:

Швеция;

Финляндия;

Бельгия.

Россия — двое прибывших граждан КНР.

На брифинге для журналистов глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оба китайца, у которых ранее диагностировали коронавирус, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Россия пока держится

Отечественные медики утверждают, что в состоянии распознать коронавирус. Требуется лишь необходимое для этих целей диагностическое оборудование.

В первых числах февраля создатели приложения "Справочник врача" (зарегистрировано около 638,8 тыс. медработников) провели опрос, касающийся коронавируса 2019-nСoV. Кстати, 1 538 респондентов из 1 816 участников данного опроса заявили об отсутствии в их медучреждениях подобных диагностических комплексов.

"Оснований сегодня говорить о каких-либо ограничениях для граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации в связи с новым коронавирусом нет никаких абсолютно", — считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Рекомендации Роспотребнадзора

следить за гигиеной рук;

дезинфицировать смартфоны;

протирать антисептиком компьютерную клавиатуру в офисе;

не трогать поручни и прочие предметы в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) из США предполагают, что для этих целей подойдут антисептики с содержанием спирта не менее 60%.

В Роспотребнадзоре также надеются, что люди будут: