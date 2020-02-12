Власти КНР и руководители на местах рапортуют о стоимости борьбы с коронавирусом. В денежном эквиваленте это уже обходится китайской казне в $10,3 млрд. Растет и количество жертв. Смертность превысила отметку в тысячу человек.
Как водится, новости о распространении коронавируса 2019-nСoV делятся на хорошие и плохие. Скверно то, что ученые пока не могут предотвратить гибель больных. Новость хорошая — новый коронавирус, губя стариков, щадит молодое поколение.
И еще: хотя нынешний коронавирус более заразный, нежели атипичная пневмония, он не опаснее тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС).
"Этот вирус определенно не так заразен, как корь, — полагает председатель Немецкого общества инфекционных заболеваний Бернд Зальцбергер (Bernd Salzberger). — Для того, чтобы заразиться, нужно контактировать с инфицированным человеком на расстоянии менее одного метра на протяжении некоторого времени".
Количество инфицированных во всем мире медленно, но неуклонно растет. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по-прежнему в лидерах Китай, 1113 китайцев умерли от вируса, еще 44653 — заражены. Летальный исход от коронавируса в настоящее время зафиксирован лишь в Китайской Народной Республике.
В первую пятерку, помимо очага заражения, вошли:
Ситуация в Европе:
По одному больному коронавирусом:
Россия — двое прибывших граждан КНР.
На брифинге для журналистов глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оба китайца, у которых ранее диагностировали коронавирус, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.
Отечественные медики утверждают, что в состоянии распознать коронавирус. Требуется лишь необходимое для этих целей диагностическое оборудование.
В первых числах февраля создатели приложения "Справочник врача" (зарегистрировано около 638,8 тыс. медработников) провели опрос, касающийся коронавируса 2019-nСoV. Кстати, 1 538 респондентов из 1 816 участников данного опроса заявили об отсутствии в их медучреждениях подобных диагностических комплексов.
"Оснований сегодня говорить о каких-либо ограничениях для граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации в связи с новым коронавирусом нет никаких абсолютно", — считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention) из США предполагают, что для этих целей подойдут антисептики с содержанием спирта не менее 60%.
В Роспотребнадзоре также надеются, что люди будут:
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.