Коронавирус превратился в страшилку для пугливых взрослых во всем мире. Паника постепенно нарастает и среди россиян, хотя правительство предприняло максимум мер, чтобы вирус Россию не затронул. Мы знаем, что где-то там, в не столь далеком Китае вирус вполне реален: на данный момент уже погибло 563 человека, а заражено 28 018. Однако все равно где-то глубоко сидит мысль, что это далеко, нас не достанет.
Ученые прогнозируют, что коронавирус придет в Россию в середине февраля. О том, что стоит предпринимать, если вирус все же станет и российской реальностью, рассказал "Правде.Ру" вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов.
Как отмечает эксперт, вирус в любой момент может попасть в Россию, и в первую очередь под ударом окажутся такие города, как:
"Что надо делать, чтобы уберечься? Ничего. Нужно просто не паниковать, поменьше читать желтую прессу. А что касается специалистов, все уже делается на высшем уровне, я вас уверяю. Хотя бы потому, что в Российской Федерации существует лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности. Тест-система была разработана в кратчайшие сроки. Роспотребнадзор работает сверхурочно", — отметил Щелканов.
Как подчеркнул эксперт, эпидемия гриппа для России гораздо актуальнее, чем коронавирус.
"Любая респираторная инфекция, в том числе грипп, всегда может перейти в пневмонию с летальным исходом в виде осложнения. Группа риска — это маленькие дети, пожилые люди, лица, у которых в анамнезе имеются дефицитные состояния, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, курильщики, беременные".
Эксперт посоветовал:
Как отметил Щелканов, в России проблема острых респираторных заболеваний стоит достаточно остро в связи с переходом человечества в последние 100 лет к урбанистическому образу жизни, с ростом городов.
Эксперт рассказал, что россиянам не стоит экстренно закупать в аптеках препараты против РНК-содержащих вирусов, поскольку это мнимое ощущение защиты питает только фармацевтические компании. А с точки зрения здравого смысла — это нонсенс.
"Если у вас проявились симптомы острого респираторного заболевания, причем любого, то надо идти к специалисту. С такими заболеваниями шутить нельзя, особенно если вы из группы риска и не привиты. Самолечением заниматься не стоит".
"Любая пневмония — это тяжелое заболевание. Умирает кто? Люди из группы риска. Ведь помимо противовирусных препаратов, необходимы и дыхательная поддержка, и дезинтоксикационная, патогенетическая, симптоматическая терапии. Сложно прокомментировать, насколько сейчас такие услуги доступны китайским пациентам непосредственно в очаге эпидемии", — отметил Щелканов.
Китайские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса, говорят, что на ее создание уйдет более месяца. Эксперт отметил, что подобные разработки ведутся и в России.
"Вакцина, по сути, уже создана. Это несложная вещь с точки зрения современных технологий. Гораздо сложнее убедиться, что она действительно эффективна. А для этого нужно провести соответствующие клинические испытания, на которые уйдет больше месяца. Я не думаю, что потребуется широкомасштабное применение этой вакцины на территории Российской Федерации. Все эти действия направлены больше на успокоение общественного мнения, чтобы пресечь тот психоз, который начался в обществе".
Не так давно появилась информация, что Минздрав рекомендует три препарата для лечения и профилактики коронавирусной инфекции у взрослых — препараты "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и рекомбинантный интерферон бета-1b. Бывший главный санитарный врач РФ, врач-эпидемиолог, депутат ГД РФ Геннадий Онищенко прокомментировал рекомендации ведомства "Правде.Ру".
"Наши китайские коллеги, которые сегодня занимаются лечением больных коронавирусом, тоже пользуются противовирусными препаратами этого типа. Минздрав РФ дал поручение своим регионам, они будут создавать запасы. При необходимости будут их применять. Это нормальный технологический процесс, который был всегда. У нас есть стандарты лечения любого заболевания, в том числе и коронавируса", — отметил эксперт.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.