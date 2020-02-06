Истерия продолжается: как россияне готовы встретить коронавирус

Коронавирус превратился в страшилку для пугливых взрослых во всем мире. Паника постепенно нарастает и среди россиян, хотя правительство предприняло максимум мер, чтобы вирус Россию не затронул. Мы знаем, что где-то там, в не столь далеком Китае вирус вполне реален: на данный момент уже погибло 563 человека, а заражено 28 018. Однако все равно где-то глубоко сидит мысль, что это далеко, нас не достанет.

Коронавирус придет скоро в Россию

Ученые прогнозируют, что коронавирус придет в Россию в середине февраля. О том, что стоит предпринимать, если вирус все же станет и российской реальностью, рассказал "Правде.Ру" вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов.

Как отмечает эксперт, вирус в любой момент может попасть в Россию, и в первую очередь под ударом окажутся такие города, как:

Москва;

Санкт-Петербург;

Новосибирск;

Благовещенск.

"Что надо делать, чтобы уберечься? Ничего. Нужно просто не паниковать, поменьше читать желтую прессу. А что касается специалистов, все уже делается на высшем уровне, я вас уверяю. Хотя бы потому, что в Российской Федерации существует лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности. Тест-система была разработана в кратчайшие сроки. Роспотребнадзор работает сверхурочно", — отметил Щелканов.

Как подчеркнул эксперт, эпидемия гриппа для России гораздо актуальнее, чем коронавирус.

"Любая респираторная инфекция, в том числе грипп, всегда может перейти в пневмонию с летальным исходом в виде осложнения. Группа риска — это маленькие дети, пожилые люди, лица, у которых в анамнезе имеются дефицитные состояния, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, курильщики, беременные".

Меры профилактики

Эксперт посоветовал:

маски;

мытье рук;

избегать большого скопления народа;

не касаться поручней, ручек дверей;

питание, здоровый сон,

Как отметил Щелканов, в России проблема острых респираторных заболеваний стоит достаточно остро в связи с переходом человечества в последние 100 лет к урбанистическому образу жизни, с ростом городов.

Эксперт рассказал, что россиянам не стоит экстренно закупать в аптеках препараты против РНК-содержащих вирусов, поскольку это мнимое ощущение защиты питает только фармацевтические компании. А с точки зрения здравого смысла — это нонсенс.

"Если у вас проявились симптомы острого респираторного заболевания, причем любого, то надо идти к специалисту. С такими заболеваниями шутить нельзя, особенно если вы из группы риска и не привиты. Самолечением заниматься не стоит".

Почему в Китае продолжают умирать люди?

"Любая пневмония — это тяжелое заболевание. Умирает кто? Люди из группы риска. Ведь помимо противовирусных препаратов, необходимы и дыхательная поддержка, и дезинтоксикационная, патогенетическая, симптоматическая терапии. Сложно прокомментировать, насколько сейчас такие услуги доступны китайским пациентам непосредственно в очаге эпидемии", — отметил Щелканов.

Китайские ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса, говорят, что на ее создание уйдет более месяца. Эксперт отметил, что подобные разработки ведутся и в России.

"Вакцина, по сути, уже создана. Это несложная вещь с точки зрения современных технологий. Гораздо сложнее убедиться, что она действительно эффективна. А для этого нужно провести соответствующие клинические испытания, на которые уйдет больше месяца. Я не думаю, что потребуется широкомасштабное применение этой вакцины на территории Российской Федерации. Все эти действия направлены больше на успокоение общественного мнения, чтобы пресечь тот психоз, который начался в обществе".

Препараты для лечения коронавируса

Не так давно появилась информация, что Минздрав рекомендует три препарата для лечения и профилактики коронавирусной инфекции у взрослых — препараты "Рибавирин", "Лопинавир/Ритонавир" и рекомбинантный интерферон бета-1b. Бывший главный санитарный врач РФ, врач-эпидемиолог, депутат ГД РФ Геннадий Онищенко прокомментировал рекомендации ведомства "Правде.Ру".