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Автор Игорь Буккер

"Испанка" - мать всех пандемий

Здоровье

Чуть более ста лет назад мир поразила пандемия гриппа, которая унесла от 50 до 100 млн человек (2,7-5,3% населения планеты). Поскольку эту тяжелую форму заболевания впервые описали в Испании, она получила название "испанка". Эпидемия выкосила больше народа, нежели шедшая в то время Первая мировая война. Сегодняшние коронавирусы распространяются еще быстрее шустрой "испанки".

Болезнь Испанка? Грипп, обман или массовые убийства? Информдобро расследует дело эпидемии "Испанки"

Все боятся войны, но признаться в страхе перед невидимым убийцей не позволяет ложное представление о гордости. Не нужно предаваться малодушию, но ведь гордыня — один из смертных грехов. Обыватели надеются, что беда обойдет их стороной, а некоторые медики убеждены, что "слухи" о коронавирусе намеренно раздуваются либо заинтересованными, либо введенными в заблуждение СМИ.

Бич Господень

Эпидемии смертельных заболеваний описаны в Ветхом Завете. Люди верили, что это Божья кара. Кстати, чума свирепствовала именно в разгар боевых действий:

  • война израильтян с филистимлянами, описанная в книге Самуила (I книга Царств);
  • массовая гибель в рядах армии ассирийского царя Синаххериба, из-за чего тот вынужден был снять осаду Иерусалима (IV книга Царств);
  • шахиншах из династии Сасанидов Ануширван, нарушив договор, начинает войну с Константинополем (541 г. н. э.).

Первая мировая эпидемия (пандемия) чумы, охватившая весь тогдашний цивилизованный мир, произошла при правлении византийского императора Юстиниана I (527 — 565 гг.). Точное количество жертв назвать трудно, но в источниках приведены двузначные цифры в миллионах.

Апогей второй — более известной (благодаря в том числе и "Декамерону" Боккаччо) в Европе пандемии чумы — приходился на 1346-1353 годы. Весь континент в эпоху "черной смерти" раздирали междоусобицы:

  • Столетняя война между Францией и Англией (1337 — 1453 гг.);
  • противостояние политических партий гвельфов и гибеллинов в Италии (1216 — 1392 гг.);
  • гонения инквизиции на возрождение еретических общин катаров на юге Франции и севере Испании;
  • рыцари Тевтонского ордена сражаются с князьями Великого княжества Литовского;
  • шведский король Магнус Эрикссон пытается захватить Эстляндию, Ливонию и крепость Орешек, вступает в столкновение с Ганзейским союзом;
  • на Руси царило татаро-монгольское иго.

Эта горячая "испанка"

Испанский грипп, вызванный необычайно вирулентным производным серотипа вируса гриппа А, согласно отчету журнала Bulletin of History of Medicine, напечатанному весной 2002 года, унес жизни почти 50 миллионов человек. "Испанка", в отличие от обычного гриппа, поражавшего малышей и пожилых, предпочитала в основном людей в возрасте от 20 до 40 лет. В отличие от стран Тройственного союза и держав Антанты, в нейтральной Испании цензура была либеральнее: там впервые заговорили о смертельном заболевании.

В кайзеровской Германии испанский грипп именовали "молниеносным катаром" или Flandern-Fieber ("Лихорадка из Фландрии"). Американские солдаты предпочитали называть его "трехдневной лихорадкой" или, из-за изменения кожных покровов, "пурпурной смертью", британские солдаты — flu (сокращенно от influenza), французы — la grippe, или "гнойный бронхит" (bronchite purulente). В самой Испании можно было услышать о "страшном сне" (La Pesadilla).

"Во время обсуждения эпидемий, традиционно связанных с войной, таких как дизентерия или брюшной тиф, историки подметили, что принятые многочисленные меры приводили к выздоровлению больных от брюшного тифа, но медики ничего не смогли поделать с гриппом", — пишет немецкий историк Вильфрид Витте.

Мать всех пандемий

Исторические и эпидемиологические данные не позволяют точно определить географическое происхождение пандемии испанского гриппа, бушевавшего с января 1918 по декабрь 1920 года. Однако воздействие этой пандемии не ограничивалось исключительно этим периодом.

Как пишут исследователи Джеффри Таубенбергер (Jeffery K. Taubenberger) и Дейвид Моренс (David M. Morens):

"Все пандемии гриппа A с того времени и практически все случаи гриппа A во всем мире (за исключением случаев заражения людей птичьими вирусами, такими как H5N1 и H7N7) были вызваны потомками вируса 1918 года, включая "дрейфующие" вирусы H1N1 и пересортированные вирусы H2N2 и H3N2. Последние состоят из ключевых генов вируса 1918 года, обновленных впоследствии включенными генами птичьего гриппа, которые кодируют новые поверхностные белки, что делает вирус 1918 года действительно "матерью" всех пандемий".

Смертность в период пандемии гриппа "испанки" в странах Европы на 100 тыс. населения *
 Годы   Страны     
 Англия Германия   Дания Испания  Швейцария  Швеция 
 1918  336  293  336  710  543  471
 1919  122  68  138  101  -  126

 * Смородинцев А.А., Коровин А.А. (1961).

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Темы чума 1918 год испанка пандемия коронавирус испанский грипп первая мировая война
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Здоровье
"Испанка" - мать всех пандемий
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