Чуть более ста лет назад мир поразила пандемия гриппа, которая унесла от 50 до 100 млн человек (2,7-5,3% населения планеты). Поскольку эту тяжелую форму заболевания впервые описали в Испании, она получила название "испанка". Эпидемия выкосила больше народа, нежели шедшая в то время Первая мировая война. Сегодняшние коронавирусы распространяются еще быстрее шустрой "испанки".
Все боятся войны, но признаться в страхе перед невидимым убийцей не позволяет ложное представление о гордости. Не нужно предаваться малодушию, но ведь гордыня — один из смертных грехов. Обыватели надеются, что беда обойдет их стороной, а некоторые медики убеждены, что "слухи" о коронавирусе намеренно раздуваются либо заинтересованными, либо введенными в заблуждение СМИ.
Эпидемии смертельных заболеваний описаны в Ветхом Завете. Люди верили, что это Божья кара. Кстати, чума свирепствовала именно в разгар боевых действий:
Первая мировая эпидемия (пандемия) чумы, охватившая весь тогдашний цивилизованный мир, произошла при правлении византийского императора Юстиниана I (527 — 565 гг.). Точное количество жертв назвать трудно, но в источниках приведены двузначные цифры в миллионах.
Апогей второй — более известной (благодаря в том числе и "Декамерону" Боккаччо) в Европе пандемии чумы — приходился на 1346-1353 годы. Весь континент в эпоху "черной смерти" раздирали междоусобицы:
Испанский грипп, вызванный необычайно вирулентным производным серотипа вируса гриппа А, согласно отчету журнала Bulletin of History of Medicine, напечатанному весной 2002 года, унес жизни почти 50 миллионов человек. "Испанка", в отличие от обычного гриппа, поражавшего малышей и пожилых, предпочитала в основном людей в возрасте от 20 до 40 лет. В отличие от стран Тройственного союза и держав Антанты, в нейтральной Испании цензура была либеральнее: там впервые заговорили о смертельном заболевании.
В кайзеровской Германии испанский грипп именовали "молниеносным катаром" или Flandern-Fieber ("Лихорадка из Фландрии"). Американские солдаты предпочитали называть его "трехдневной лихорадкой" или, из-за изменения кожных покровов, "пурпурной смертью", британские солдаты — flu (сокращенно от influenza), французы — la grippe, или "гнойный бронхит" (bronchite purulente). В самой Испании можно было услышать о "страшном сне" (La Pesadilla).
"Во время обсуждения эпидемий, традиционно связанных с войной, таких как дизентерия или брюшной тиф, историки подметили, что принятые многочисленные меры приводили к выздоровлению больных от брюшного тифа, но медики ничего не смогли поделать с гриппом", — пишет немецкий историк Вильфрид Витте.
Исторические и эпидемиологические данные не позволяют точно определить географическое происхождение пандемии испанского гриппа, бушевавшего с января 1918 по декабрь 1920 года. Однако воздействие этой пандемии не ограничивалось исключительно этим периодом.
Как пишут исследователи Джеффри Таубенбергер (Jeffery K. Taubenberger) и Дейвид Моренс (David M. Morens):
"Все пандемии гриппа A с того времени и практически все случаи гриппа A во всем мире (за исключением случаев заражения людей птичьими вирусами, такими как H5N1 и H7N7) были вызваны потомками вируса 1918 года, включая "дрейфующие" вирусы H1N1 и пересортированные вирусы H2N2 и H3N2. Последние состоят из ключевых генов вируса 1918 года, обновленных впоследствии включенными генами птичьего гриппа, которые кодируют новые поверхностные белки, что делает вирус 1918 года действительно "матерью" всех пандемий".
|Годы
|Страны
|Англия
|Германия
|Дания
|Испания
|Швейцария
|Швеция
|1918
|336
|293
|336
|710
|543
|471
|1919
|122
|68
|138
|101
|-
|126
* Смородинцев А.А., Коровин А.А. (1961).
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