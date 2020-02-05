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Автор Любовь Степушова

"Онкопатрули": Онколог рассказал о ранней диагностике рака в России

Здоровье » Здоровье и профилактика » Методы диагностики

"Онкологические патрули" организуются не только в Москве, а по всей России, надо знать свои права — раз в год вас в поликлинике обязаны обследовать на онкологию. Недостатки — это слабая морфологическая база, считает сенатор и врач-онколог Владимир Круглый.

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Москва организует акцию по диагностике шести видов рака

В Москве организовали бесплатную диагностику шести самых распространенных видов онкологических заболеваний в 50 городских поликлиниках и медцентрах. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком, который отмечают 4 февраля.

Горожане смогут пройти обследования на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легких, а также рака толстого кишечника в 50 поликлиниках столицы. В Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии можно будет провериться на наличие рака кожи, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Обследования проведут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля. Узнать подробности и время приема можно на официальном сайте мэра Москвы.

"Онкопатрули" работают не только в Москве

Как сказал "Правде.Ру" член комитета Совета Федерации по социальной политике, детский врач-онколог, заслуженный врач России Владимир Круглый, такие акции проходят не только в Москве, но и других регионах, есть такая федеральная акция, которая называется "Онкопатруль", когда в регионы выезжают специалисты Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена.

Член Совфеда заявил, что такие акции проводились в Курске, Ярославле.

"Кроме этого, у нас каждый человек имеет право на прохождение бесплатного профилактического осмотра в рамках диспансеризации в каждой поликлинике по месту жительства для ранней диагностики онкологических заболеваний", — отметил Владимир Круглый.

По его словам, это программа Министерства здравоохранения России, где утвержден новый порядок прохождения этих скрининговых мероприятий.

"Так что акции привлекают дополнительно людей, а плановая работа по ранней диагностике проводится во всей стране, в каждой поликлинике, и она доступна для каждого жителя нашей страны", — отметил сенатор.

Владимир Круглый сказал, что показатель 5-летней выживаемости (прогноз, что пациент будет жив минимум 5 лет после перенесенной терапии — ред.) "у нас близок к европейским стандартам, хотя, конечно, по времени установления диагноза мы запаздываем", то есть от 1-го контакта с врачом-специалистом до установки точного гистологического диагноза время должно сокращаться.

Новое в онкологии — создание референсных центров

И такие задачи в рамках национального проекта здравоохранения стоят, продолжил эксперт. Имеется ввиду создание центров амбулаторной онкологической помощи в рамках референсных центров — это такие центры, которые будут определять точность установки диагноза в конкретном лечебном учреждении.

Это пересмотр препаратов, это более точная морфологическая диагностика (исследование структуры тканей, выполненное различными способами — ред.), только после которой можно будет начинать лечение.

"Вот эти сроки установки морфологического диагноза у нас должны, конечно, уменьшаться, чтобы это были не недели, а дни, как это по многим видам опухолей сейчас происходит в Европе и в развитых странах", — отметил Владимир Круглый

Кому нужно зайти за диагностикой в "Онкопатруль"

  • Чем старше возраст, тем больше вероятность возникновения онкологических заболеваний.
  • Надо проверяться после 40 лет и тем людям, которые имеют вредные привычки, которые курят, допустим, надо использовать такие акции и провериться. Курение — это безусловный фактор риска для возникновения рака почки, легких и других видов онкологических заболеваний.
  • Те люди, которые работают на вредных производствах, конечно, тоже должны больше внимания уделять ранней диагностике онкологических заболеваний.

Регионы с самыми высокими показателями онкологии в 2019 году по данным Минздрава РФ

Регионы количество заболеваний на 100 тысяч жителей
Мордовия 3292
Краснодарский край 3235
Калужская область 3234

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