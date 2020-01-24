В мире опять заговорили о коронавирусах. И вновь ниточки протянулись к Китаю. И снова несколько смертельных случаев. В канун нового года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке очередной разновидности атипичной пневмонии в китайском городе Ухань. Вскоре стало известно, что болезнь вызвана новым коронавирусом 2019-nCoV.
31 декабря 2019 года в одном из наиболее густонаселенных городов центральной части Китая, который из-за отсутствия выхода к морскому побережью удален от туристических маршрутов, в расположенном у слияния рек Хуанхэ и Янцзы мегаполисе Ухань (провинция Хубэй) была выявлена вспышка заболевания.
У пациентов наблюдаются следующие симптомы:
В наиболее тяжелых случаях:
Уже 571 заразившийся коронавирусом 2019-nCoV, на момент написания статьи скончалось около 17 человек.
Поскольку под микроскопом представители этого семейства вирусов внешне напоминают миниатюрную корону, их прозвали коронавирусами (Coronaviridae).
Известные на настоящий момент 39 видов вирусов приводят к летальному исходу не только домашних питомцев, крупного рогатого скота, свиней, птиц, но и человека.
Последний коронавирус острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии) SARS-CoV и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV относят к вирусам, которые в результате генетических мутаций, могут передаваться от животных к человеку. Коронавирус 2019-nCoV вызывает осложнения, например, пневмонию. Инкубационный период, как правило, может продолжаться приблизительно до двух недель.
Первоначально носителями SARS-CoV и MERS-CoV послужили летучие мыши (Microchiroptera), а затем через верблюдов (Camelus) и гималайских цивет (Paguma larvata) вирусы попали к людям (Homo sapiens). Носителями нынешнего смертельного вируса выступили рептилии ленточный крайт, или пама (Bungarus fasciatus) и кобра (Elapidae). Обе разновидности этих охотников за летучими мышами продавались на закрытом в настоящее время оптовом рынке морепродуктов в Ухани.
Вирусологи предполагают, что возникновению эпидемии именно здесь, способствует ряд объективных факторов:
Поскольку вакцина от этого коронавируса пока находится в стадии разработки, какие меры помогут избежать заражения?
Прежде всего:
"В первые часы появления таких симптомов, как насморк, кашель, слабость, стоит незамедлительно обратиться к врачу, — рекомендует на страницах газеты "Взгляд" иммунолог-аллерголог Надежда Логина, — а также провести ингаляцию соком чеснока, которую легко можно сделать в домашних условиях".
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".