Чего ждать от коронавируса

В мире опять заговорили о коронавирусах. И вновь ниточки протянулись к Китаю. И снова несколько смертельных случаев. В канун нового года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке очередной разновидности атипичной пневмонии в китайском городе Ухань. Вскоре стало известно, что болезнь вызвана новым коронавирусом 2019-nCoV.

С чего началось

31 декабря 2019 года в одном из наиболее густонаселенных городов центральной части Китая, который из-за отсутствия выхода к морскому побережью удален от туристических маршрутов, в расположенном у слияния рек Хуанхэ и Янцзы мегаполисе Ухань (провинция Хубэй) была выявлена вспышка заболевания.

У пациентов наблюдаются следующие симптомы:

головная боль;

кашель;

насморк;

высокая температура;

понос;

жалобы на боли в области желудочно-кишечного тракта;

общее недомогание.

В наиболее тяжелых случаях:

воспаление легких;

затруднение при дыхании;

почечная недостаточность;

смерть.

Уже 571 заразившийся коронавирусом 2019-nCoV, на момент написания статьи скончалось около 17 человек.

Что такое коронавирусы

Поскольку под микроскопом представители этого семейства вирусов внешне напоминают миниатюрную корону, их прозвали коронавирусами (Coronaviridae).

Известные на настоящий момент 39 видов вирусов приводят к летальному исходу не только домашних питомцев, крупного рогатого скота, свиней, птиц, но и человека.

Последний коронавирус острого респираторного синдрома (атипичной пневмонии) SARS-CoV и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома MERS-CoV относят к вирусам, которые в результате генетических мутаций, могут передаваться от животных к человеку. Коронавирус 2019-nCoV вызывает осложнения, например, пневмонию. Инкубационный период, как правило, может продолжаться приблизительно до двух недель.

Первоначально носителями SARS-CoV и MERS-CoV послужили летучие мыши (Microchiroptera), а затем через верблюдов (Camelus) и гималайских цивет (Paguma larvata) вирусы попали к людям (Homo sapiens). Носителями нынешнего смертельного вируса выступили рептилии ленточный крайт, или пама (Bungarus fasciatus) и кобра (Elapidae). Обе разновидности этих охотников за летучими мышами продавались на закрытом в настоящее время оптовом рынке морепродуктов в Ухани.

Почему Китай

Вирусологи предполагают, что возникновению эпидемии именно здесь, способствует ряд объективных факторов:

размеры территории страны;

плотность населения;

плотные контакты людей с разносчиками заболеваний.

Что нужно предпринять?

Поскольку вакцина от этого коронавируса пока находится в стадии разработки, какие меры помогут избежать заражения?

Прежде всего:

по возможности необходимо избегать мест массового скопления людей;

носить специальные респираторы для защиты органов дыхания;

не контактировать с заболевшими или людьми с признаками простуды.