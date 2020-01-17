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Автор Александр Приходько

Советы для купания в проруби на Крещение

Здоровье » Здоровье и профилактика

Тем, кто планирует приобщиться к традиции крещенских купаний, врач-кардиолог, медицинский директор компании "Ангиолайн" Олег Волков дает несколько полезных советов.

Опасно ли купание в проруби

Для здоровых людей, особенно адаптированных к купанию в холодной воде ("моржей"), плавание в проруби безопасно, скорее всего, оно не вызовет никаких проблем. Тем не менее даже этим людям не следует плавать самостоятельно. Лучше для этого использовать специально подготовленные места, где есть не только удобный спуск в воду и место для согревания, но и дежурная бригада скорой помощи на всякий случай.

Что может пойти не так?

Резкое погружение тела в холодную воду приводит к запуску физиологических реакций, объединенных общим названием "рефлекс ныряльщиков". При этом происходит сужение периферических сосудов и перераспределение крови к внутренним органам. Кроме того, возникает замедление сердечных сокращений (брадикардия) на 10-25%. Спазм периферических сосудов в сочетании со снижением частоты сердечных сокращений приводит к повышению артериального давления и учащенному дыханию. Таким образом, организм старается уменьшить неблагоприятные последствия не только "холодового шока", но и снижения воздействия гравитации на тело, погруженное в воду (к сожалению, человек не приспособлен для плавания). Важно, что все эти эффекты тем сильнее, чем ниже температура воды, и они особенно усиливаются при погружении лица в воду. Вот почему начинающим пловцам в холодной воде следует избегать ныряния с головой и погружения лица в холодную воду. У неподготовленного человека это может вызвать внезапную потерю сознания.

Помимо "рефлекса ныряльщика" организм реагирует на шок от холодной воды (как на любой стресс) выбросом адреналина надпочечниками, что не только усиливает вышеперечисленные эффекты, но и может спровоцировать нарушение ритма сердца в виде преждевременных сокращений или тахикардии. Кроме того, у предрасположенных людей это может вызвать приступ так называемой "холодовой астмы". Наконец, холодная вода может вызвать судороги мышц.

"Особенно осторожными следует быть людям с известными сердечно-сосудистыми проблемами: гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмией, поскольку у них погружение в холодную воду (особенно с головой) может спровоцировать обморок, гипертонический криз, сердечный приступ или нарушения ритма. Таким людям плавание в ледяной воде противопоказано!"

Как снизить риск?

Вот несколько советов, как снизить вышеописанные риски (если нет противопоказаний):

  1. Постепенная акклиматизация. Прежде чем зайти в воду, побудьте на воздухе, чтобы смена температуры происходила постепенно. Воздух может казаться холоднее, чем вода, но это не так, поскольку вода в 30 раз более теплопроводна, чем воздух и во столько же раз быстрее приводит к переохлаждению.
  2. Никакого алкоголя. Алкоголь вызывает сначала расширение, а затем спазм периферических сосудов, что сначала усиливает потери тепла, а затем усугубляет вышеописанные эффекты купания в ледяной воде.
  3. Не ныряйте с головой и старайтесь не погружать лицо в воду. Лучше надеть сухую плавательную шапочку — чтобы еще больше снизить потери тепла.
  4. Согревайтесь постепенно. Вытритесь насухо. Переоденьтесь в сухое теплое белье и носки. Пейте горячий чай, чтобы согреться.
  5. При любом недомогании незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Будьте здоровы!

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