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Автор Наталья Зеленкова

Как искать клинические исследования пациентам с онкологией

Здоровье » Здоровье и профилактика

Для многих пациентов с ХЦР и другими видами онкологии, исчерпавшими стандартные схемы лечения, остро встаёт вопрос поиска клинических исследований (КИ).⠀

Пока я оставлю в стороне аргументы в пользу КИ, фазы КИ и озвучу несколько практических моментов, которые могут помочь в поиске КИ.⠀

Основная проблема поиска — в России НЕТ единой базы КИ.⠀

Вопрос о наличии КИ для вашего диагноза стоит задавать всем врачам, связанным с онкологией, на вашем пути.⠀

Однако полную картину вам даст только международная база CLINICALTRIALS. GOV.⠀

Oncoliver сообщает, как пользоваться базой:⠀

Заходите на сайт и открываете расширенный поиск Advanced Search.⠀

В открывшейся форме поиска для начала выбираете:⠀"Condition or disease" — диагноз, например, cholangiocarcinoma.⠀

Выпадающий список позволит вам по первым буквам попробовать разные возможно также подходящие варианты, например, в случае ХЦР — Bile duct cancer и т. д.⠀

Также обязательно смотрите общие варианты типа Solid tumor — наличие опухолевого образования (т.е. НЕ "жидкие" формы, как рак крови).⠀

Далее в разделе "Recruitment" отмечаете галочкой Recruiting (т.е. КИ, в которые ведётся набор в данный момент).⠀

В разделе "Locations" — выбираете Russian Federation.⠀Жмём внизу Search и детально изучаем результаты поиска.⠀

Для ХЦР сейчас в России очень мало КИ, поэтому пробуйте менять поиск:⠀

Жмём вверху уже сделанного поиска Modify Search, затем снова Advanced Search и пробуем, например, изменить географию: убрать Russian Federation, поставить какую-либо другую страну или вообще убрать все и смотреть по всему миру.⠀

Нередко пациенту из России можно попасть в КИ за рубежом (например, в случае недобора собственных граждан).⠀

Это необходимо отдельно уточнять с контактами.⠀

Я знаю примеры, когда пациенты из России уехали/им одобрили участие в КИ в Германии, США. Но в то же время в отдельных странах участие иностранцев может быть ограничено местным законодательством (требуется местная медстраховка, которую не получить, если вы не гражданин этой страны).⠀

Условия участия в КИ тоже могут быть разные — от внесения залоговой суммы до полной компенсации транспортных расходов, проживания и т. п. Это все зависит от условий каждого конкретного КИ.⠀Все очень индивидуально — отфильтровываете, изучаете максимально описание КИ и связываетесь с контактами, если КИ вас заинтересовало.⠀

Не стесняйтесь писать/звонить по контактам, указанным в разделе Contacts and Locations (включая общие для КИ Contacts, так и контакты в интересующих Locations), а также непосредственно самому спонсору КИ, указанному в разделе Sponsor. Как правило, спонсором выступает фармкомпания. По названию спонсора ищете в интернете контакты его представительства в России или центрального офиса. Но лучше начать с российского офиса.

Из своего опыта скажу, фармкомпании не раз помогали с информацией по КИ. Если будете звонить в российские представительства фармкомпаний, просите соединить вас с сотрудниками, занимающимися КИ.⠀

Обязательно запомните номер КИ, указанный вверху в описании каждого КИ. Это поможет в разговорах с фармкомпаниями и врачами сразу четко идентифицировать КИ, по которому у вас вопросы.⠀

Зачастую в разделе Contacts and locations КИ, ведущихся в том числе и в России, указано только — Russian Federation и нет подробной расшифровки, в каких медицинских учреждениях и в каких городах России ведётся данное КИ. Тогда связывайтесь для уточнения со спонсором или пробуйте искать данное КИ в реестре разрешений на проведение КИ (РКИ) Минздрава РФ (см ссылку: grls.rosminzdrav.ru/CIPermitionReg.aspx).⠀

Искать интересующее КИ из международной базы уже в реестре РКИ Минздрава можно опять же через поиск по ключевому слову.⠀Например, название исследуемого препарата (в интересующем найденном КИ в международной базе) вводите в поле "Наименование протокола" в российском реестре РКИ и жмёте "Найти".⠀Далее вам вывалится список КИ, просматриваете. В случае обнаружения искомого нажимаете на всю строку, и вам открывается перечень медицинских учреждений(!!!), включая Москву, СПб и регионы, где проводится данное КИ.⠀

В описании КИ в международной базе вам критично просмотреть хотя бы следующие разделы:

  • Study description (хотя бы brief summary)
  • Arms and interventions
  • Eligibility criteria (хотя бы inclusion criteria)⠀

Поверьте, вам не потребуется глубоких медицинских знаний и глубокого знания английского, чтобы хотя бы в первом приближении понять, подходит ли КИ по возрасту пациента, предыдущей истории лечения, по сути самого КИ.⠀

Далее вы начинаете искать врачей, ведущих данное заинтересовавшее вас КИ, для дальнейшего разговора либо ищете дальше другие КИ.⠀

Участие в КИ часто ваш шанс на доступ к самым современным технологиям и препаратам, к самым последним научным разработкам в онкологии, а значит, шанс на выживание.⠀

Используйте этот шанс, ищите в базе!

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