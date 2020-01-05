Шесть способов диетологов перехитрить переедание во время праздников

Профессионалы в области здорового питания делятся своими лучшими советами о том, как не переедать и оставаться в форме во время этого праздничного периода.

Новогодние каникулы могут быть самым замечательным временем года, но с заманчивыми угощениями на каждом шагу также могут быть самым сложным временем, чтобы поддерживать себя в форме. Неудивительно, что многие люди прибавляют пару килограмм за это время. И хотя число на весах может лишь незначительно измениться, большинство людей никогда не теряют лишний вес, набранный во время праздников.

Вот как шесть квалифицированных диетологов помогают своим клиентам избежать увеличения веса, связанного с праздниками.

Выбираю салфетку

"Закуски могут показаться достаточно невинными, но на самом деле — это нечто большее, чем основное блюдо. Попробуйте следующую стратегию, чтобы придерживаться правильного пути в питании: не используйте закусочные тарелки и ешьте закуски только с салфеток. Использование салфеток автоматически затруднит чрезмерное потребление высококалорийных закусок".

— Линдзи С. Торрес, диетолог

Вежливо откажитесь от еды

"У каждого есть по крайней мере один человек в жизни, который давит на вас в отношении еды. Член семьи или друг, который всегда провоцирует вас попробовать что-то на вкус. Вместо того, чтобы есть и чтобы вас оставили в покое, придумайте причину, которую вы сможете использовать, чтобы установить границу на праздничных мероприятиях, чтобы выбор продуктов, который вы делаете, был вашим и только вашим. Научитесь говорить "Спасибо, но я это не буду".

— Малина Линкас Малкани, представитель Академии питания и диетологии

Обратите внимание на безалкогольные коктейли

"Любители вечеринок часто полагаются на алкоголь, чтобы придать праздничное настроение, но вы можете обмануть свои безалкогольные напитки стеклянной посудой и украшениями, которые дадут вам особые, приятные ощущения и исключат все алкогольных калорий. Попробуйте следующее: наполните бокал для шампанского любимой пастой, украшенной свежими гранатовыми косточками, или наполните бокал для коньяка нежирным эгг ногом (напитком из взбитых яиц с сахаром), увенчанным мускатным орехом и корицей".

— Бриджит Маккормик, Бэйлор Скотт и Уайт Хелс, диетологи

Сосредоточьтесь на сезонных фаворитах

"Я всегда говорю своим клиентам, чтобы они относились к калориям с умом. Любителям вечеринок советуем оценить доступные варианты, чтобы определить, какие продукты являются наиболее привлекательными, чтобы они могли сосредоточиться на том, чтобы осознанно наслаждаться своей любимой едой".

— Сюзанна Флеминг, Больница Макферсон

Правильный перекус перед обедом

"Это может показаться нелогичным, но правильный перекус перед тем, как отправиться на праздничную вечеринку, может помочь вам остаться в форме, а не уступать каждому приятному угощению на фуршете. Используйте полезные перекусы в которых есть белок, клетчатка или и то и другое, чтобы помочь контролировать уровень сахара в крови. Некоторые отличные варианты: яйцо вкрутую с кусочками фруктов, горсть орехов или яблоко или груша с ореховым маслом".

— Дженнифер Уиллоуби, Клиника Кливленда

Организуйте веселое, свободное от еды мероприятие

"Так много праздничных вечеринок вращаются вокруг еды и питья, поэтому неудивительно, что так сложно оставаться в форме. Вместо этого попробуйте что-то другое, запланировав вечеринку, которая включает в себя прогулку, катание на коньках, игру в футбол, спонтанную танцевальную вечеринку или какой-то другой вид деятельности, который заставляет гостей двигаться и уходить от еды".

— Уитни Линзенмейер, представитель Академии питания и диетологии

Фото превью: infosort. ru