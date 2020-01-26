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Автор Диана Гаврилова

Подходит ли вам низкоуглеводная (кетогенная) диета?

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Кетогенная (низкоуглеводная) диета была впервые использована в качестве лечения эпилепсии. Одна теория о том, почему эта диета эффективна при лечении эпилепсии, заключается в том, что она меняет энергетический обмен в мозге. Мозг использует глюкозу в качестве источника энергии; это самый энергоемкий из всех органов, использующий 20% энергии, получаемой из глюкозы.

Но теперь эта диета становится все более популярной для похудения. Все больше людей садятся на эту диету, не зная, что такое кето-диета и как это может повлиять на них в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

После нескольких дней диеты с чрезвычайно низким содержанием углеводов запасы глюкозы становятся недостаточными в качестве источника энергии для тела; это вызывает высвобождение кетоновых тел печенью.

Был проведен ряд исследований на животных и людях для оценки воздействия этой диеты:

  • на вес,
  • диабет 2 типа
  • и сердечно-сосудистые заболевания.

Одно исследование на животных показало, что при использовании кето-диеты в целом наблюдалась большая потеря веса по сравнению с типичной западной диетой. Другое исследование диабетиков типа 2 не показало разницы в потере веса между диетой с низким содержанием углеводов, высоким содержанием ненасыщенных жиров и диетой с высоким содержанием углеводов, низким содержанием жиров, и через 52 недели группа с низким содержанием углеводов восстановила больший вес, чем другая группа.

Исследования также изучили влияние кетогенной диеты на уровень глюкозы в крови у лиц с диагнозом диабет 2 типа.

Одно исследование показало лучшую чувствительность к инсулину через шесть месяцев при приеме кетогенной диеты, но через год эффект не сохранился.

Доказательства неоднозначны в поддержку преимуществ кетогенной диеты за пределами лечения эпилепсии. Кажется, есть преимущества краткосрочной потери веса и чувствительности к инсулину, но не долгосрочной, и какой ценой? Какое влияние эта диета оказывает на мозг и, в конечном итоге, на психологические аспекты?

Одно исследование показало улучшение психологического самочувствия при низкоуглеводной диете в первые две недели. Тем не менее, настроение участников вернулось к тому же уровню, что и в начале исследования в следующие недели и месяцы.

Роль углеводов для вашего мозга

Углеводы являются основным источником энергии, и это помогает вам двигаться и четко мыслить для выполнения ваших повседневных задач. Углеводы включают рис, хлеб, макароны и картофель, среди прочего, они распадаются на глюкозу и распределяются по всему организму.

Когда глюкоза используется мозгом, это обеспечивает правильную работу мозга, поддерживая нейроны и генерируя нейротрансмиттеры между нейронами.

Если метаболизм глюкозы нарушается в мозге, это может вызвать психологические расстройства, а при продолжении может стать основным фактором для нескольких заболеваний.

Стоит ли выбирать низкоуглеводную / кетогенную диету?

В конечном итоге это решение остается за вами. Слишком низкоуглеводной диеты трудно придерживаться в долгосрочной перспективе.

Лучше изучить другие способы похудения при поддержке вашего диетолога.

Но если вы тщательно продумали кетогенную диету и чувствуете, что хотите начать с нее, стоит делать это с осторожностью и по совету вашего диетолога или врача. Имейте в виду, что существуют различные типы кетогенных диет, хотя все они основаны на очень низком уровне углеводов. Есть более здоровые кетогенные диеты, которые могут дать положительный эффект.

Фото:blog.wefit.vn

Темы мозг диета углеводы кето диета исследование
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Диета
Подходит ли вам низкоуглеводная (кетогенная) диета?
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