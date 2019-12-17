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Автор Диана Гаврилова

Может ли состояние кишечника влиять на настроение?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Мы все знакомы с чувством потери аппетита, когда нам грустно, или у нас расстройство желудка, когда мы беспокоимся о предстоящем событии. Теперь научные исследования начинают давать ответы о связи между нашим аппетитом, здоровьем нашего кишечника и нашими чувствами, и настроением. Мы начинаем лучше понимать связь между нашим мозгом и кишечником через определенную часть нервной системы, называемую кишечной нервной системой. Мы также знаем, что значительная часть нашего гормона счастья — серотонина — производится в кишечнике.

Одна из новейших областей исследований связана с миллионами микробов, которые живут в нашем кишечнике. Мы начинаем понимать, что состав и здоровье нашей кишечной флоры могут напрямую влиять на настроение. Почему это важно? С помощью правильного питания и образа жизни мы можем поддержать здоровую кишечную микробиоту и, следовательно, наше настроение.

Во-первых, давайте немного разберемся, как микробы в нашем кишечнике могут влиять на настроение. Существует  научное исследование, которое указывает на двустороннюю связь между микробиотой / кишечником / мозгом. Микробы в нашем кишечнике эффективно "общаются" с остальной частью нашего тела через ряд различных путей, включая нашу иммунную систему, нервную и гормональную системы. Определенные типы кишечных бактерий также помогают производить нейротрансмиттеры, такие как серотонин. Когда все работает как надо, желудочно-кишечный тракт человека должен быть домом для очень разнообразных микробов. Их миллиарды и они состоят из множества разных семейств бактерий, грибов и вирусов.

Все может пойти не так, когда разнообразие микробов слишком мало, или когда начинается чрезмерный рост микроба проблемного типа. Это называется "дисбактериозом". Кишечник сигнализирует остальным частям тела, что существует проблема, способствующая ухудшению настроения и проявление других симптомов. Исследования показали, что низкое разнообразие микробов в кишечнике и, как следствие, дисбактериоз, могут быть причиной некоторых психических расстройств.

Что влияет на нашу кишечную флору?

Наша кишечная микробиота хорошо себя чувствует, если получает клетчатку, и, к сожалению, современная западная диета содержит довольно мало клетчатки. Большинство из нас также не придерживаются разнообразной диеты; мы склонны есть примерно одно и то же изо дня в день. Отсутствие разнообразия еде приводит к отсутствию разнообразия в кишечнике, поскольку кишечная флора требует большого количества различных питательных веществ и различных видов клетчатки.

Антибиотики могут спасать жизни, но, убивая опасные бактерии, вызывающие болезни, они уничтожают и полезные бактерии в кишечнике. Иногда принимать антибиотики необходимо, поэтому так важно следить за питанием после окончания курса.

Есть несколько простых диетических изменений, которые вы можете внести, чтобы поддержать свою кишечную флору и общее здоровье кишечника, для поддержания настроение:

  • Ешьте разнообразные фрукты и овощи.
  • Ешьте ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, квашеная капуста.
  • Ограничьте потребление обработанных пищевых продуктов. Продукты с высокой степенью обработки, такие как готовые блюда и фаст-фуд, связаны с уменьшением разнообразия микробиоты.
  • Сократите потребление рафинированного сахара и искусственных подсластителей.

Фото:polza-vred.su

Темы здоровье кишечник микрофлора настроение
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Здоровье и профилактика
Может ли состояние кишечника влиять на настроение?
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