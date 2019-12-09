Перец чили: почему его стоит добавлять в пищу

Ученые из Китая пришли к выводу, что вещество из перца чили под названием капсаицин способно продлевать жизнь самкам дрозофил примерно на 15 процентов. Многие считают это открытие сенсационным, еще одним шагом к тому, чтобы изобрести "эликсир долголетия", кто-то же относится скептически, предполагая, что перец чили вряд ли сможет существенно помочь человеку в продлении жизни. О пользе капсаицина рассказал в интервью Pravda.ru президент Российской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины Владимир Егоров.

Как вы можете прокомментировать данное исследование? Действительно ли это вещество — секрет долголетия?

В научно-исследовательских центрах по всему миру активно изучаются препараты из растительного сырья с целью выявления активных компонентов, которые могут продлевать жизнь и оздоравливать. Тот же капсаицин давно под прицелом ученых, причем не только в Китае. Капсаицин предотвращает развитие так называемых возрастных заболеваний, поэтому неудивительно, что он тем самым может продлевать жизнь. Напомню, что в 2015 году была получена Нобелевская премия за выделение активного вещества из полыни, которое стало самым эффективным лекарством для лечения малярии во всем мире.

А в чем польза красного перца?

Прежде всего, он защищает от возрастных болезней, замедляет развитие атеросклероза, выступает в качестве профилактики болезни Альцгеймера. Перец чили можно есть в умеренных количествах и людям с язвой желудка, если она вызвана бактериальной флорой, поскольку капсаицин убивает бактерии, улучшает кровообращение в желудке, в капиллярах, повышает иммунитет.

Какие еще продукты можно считать пилюлей для долголетия?

Многие травы помогают повысить тонус и продлить жизнь. Например, растение родиола розовая ничуть не хуже знаменитого китайского женьшеня. Шалфей многие знают как средство для лечения дыхательной системы, но на самом деле корень красного шалфея благотворно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, снижает уровень холестерина в крови, предотвращает развитие атеросклеротических бляшек и гипертонической болезни.

Считается, что зеленые растения содержат много антиоксидантов, которые помогают бороться с возрастными изменениями. Но важно обращать внимание на противопоказания. Например, не всем можно употреблять шпинат, поскольку он провоцирует заболевания суставов.