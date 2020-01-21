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Автор Диана Гаврилова

Здоровье и питание в холодные месяцы: четыре главных секрета

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

В этой статье мы дадим вас четыре главных совета в области питания, которые помогут вам сохранить здоровье в холодное время года.

1. Увеличьте запас питательных веществ

Употребляя в пищу больше цельных продуктов и меньше рафинированных / обработанных, вы пополняете запасы и запасы жизненно важных питательных веществ, которые в целом могут быть уменьшены из-за плохих привычек, плохого питания, алкоголя, кофеина и плохого состояния здоровья.

  • Сократите потребление обработанных продуктов. Пестициды в пищевых продуктах могут рассматриваться как "антипитательные вещества" — они уменьшают количество ценных питательных веществ в организме.
  • Потребляйте натуральные продукты (если это возможно). Они не содержат пестицидов и добавок, которые могут нанести вред здоровью.
  • Потребляйте больше фруктов и овощей.

Старайтесь есть как минимум пять порций в день; часть представляет собой маленький фрукт или овощ, например, одно яблоко = одна порция; одна большая папайя = две порции.

  • Избегайте рафинированных углеводных продуктов (преимущественно продуктов из белой муки и сладких продуктов, таких как пирожные и печенье). Эти продукты с высоким содержанием сахара, что снижает общий иммунитет; клетки иммунной системы замедляются и становятся неэффективными.

2. Помогите своей иммунной системе

Чтобы защитить себя от простуды и гриппа, которые процветают в зимние месяцы, вы должны убедиться, что ваша иммунная система в порядке. Курение, употребление алкоголя и неправильное питание — все это снижает иммунную систему.

  • Сократите потребление рафинированных жиров.
  • Избегайте маргарина и рафинированных масел (например, подсолнечника, овощей, кукурузы и т. д.) И избегайте жареных блюд; они содержат свободные радикалы, которые подавляют иммунную систему. Вместо этого используйте несоленое масло в умеренных количествах или маргарин, который не содержит гидрогенизированных жиров. Перейдите на нерафинированное (желательно нефильтрованное) масло.
  • Сократите потребление красного мяса / птицы. Они содержат большее количество насыщенных жиров, которые богаты остатками пестицидов и гормонов, которые нагружают иммунную систему (если только не из органических источников). Перейти на постное мясо вместо этого.
  • Сократите потребление лишних молочных продуктов. Молочные продукты могут быть воспалительными и, возможно, могут образовывать слизь, что усугубляет простуду и грипп, астму, синусит и т. д.

 

 

 

Употребляйте молочные продукты в умеренных количествах и выбирайте органические, чтобы избежать потребления остатков гормонов и пестицидов.

  • Увеличьте потребление белка. Хорошее качество белка не обязательно можно получить из животных источников. Чечевица и бобы являются отличными источниками с большим количеством витаминов, минералов и клетчатки.

Жирная рыба — это высококачественный источник белка с высоким содержанием незаменимых жирных кислот омега-3.

3. Избегайте стресса

Стресс — это естественная реакция организма на физические и психические проблемы. Однако из-за нашего беспокойного и напряженного образа жизни эта реакция часто нарушается и в долгосрочной перспективе нарушает баланс тела, вызывая такие состояния, как беспокойство, высокое кровяное давление, диабет и т. д. Стресс может привести к дисбактериозу, вследствие чего естественная флора кишечника склоняется к так называемым вредным бактериям, которые имеют множество побочных эффектов, таких как вздутие живота, запоры и диарея.

  • Сократите потребление алкоголя.
  • Уменьшите потребление кофеина — чрезмерное потребление стимулирующего кофеина из кофе, чая, шоколада и безалкогольных напитков вызывает реакцию в организме, подобную реакции на стресс. Ограничьте потребление до двух чашек кофе в день или менее трех чашек чая. Безалкогольные напитки с кофеином следует употреблять время от времени.

4. Способствуйте детоксикации

Благодаря тому, что мы выводим загрязняющие вещества, токсины и другие вредные вещества из нашего тела, организму приходится справляться с меньшим количеством проблем, и здоровье в долгосрочной перспективе улучшается.

Питье достаточного количества воды, регулярные физические упражнения, регулярный стул помогают стимулировать детоксикацию.

Увеличьте потребление воды. Ежедневно увеличивайте потребление примерно до полутора-двух литров фильтрованной или бутилированной воды. Пейте небольшие количества во время еды и больше между приемами пищи.

Увеличьте активность. Регулярные аэробные упражнения способствуют естественным процессам детоксикации организма, помогая выводить токсины из организма. Регулярные физические упражнения не только улучшают физическую форму, но и способствуют пищеварению.

Фото:saytikstil.ru

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