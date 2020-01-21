В этой статье мы дадим вас четыре главных совета в области питания, которые помогут вам сохранить здоровье в холодное время года.
Употребляя в пищу больше цельных продуктов и меньше рафинированных / обработанных, вы пополняете запасы и запасы жизненно важных питательных веществ, которые в целом могут быть уменьшены из-за плохих привычек, плохого питания, алкоголя, кофеина и плохого состояния здоровья.
Старайтесь есть как минимум пять порций в день; часть представляет собой маленький фрукт или овощ, например, одно яблоко = одна порция; одна большая папайя = две порции.
Чтобы защитить себя от простуды и гриппа, которые процветают в зимние месяцы, вы должны убедиться, что ваша иммунная система в порядке. Курение, употребление алкоголя и неправильное питание — все это снижает иммунную систему.
Употребляйте молочные продукты в умеренных количествах и выбирайте органические, чтобы избежать потребления остатков гормонов и пестицидов.
Жирная рыба — это высококачественный источник белка с высоким содержанием незаменимых жирных кислот омега-3.
Стресс — это естественная реакция организма на физические и психические проблемы. Однако из-за нашего беспокойного и напряженного образа жизни эта реакция часто нарушается и в долгосрочной перспективе нарушает баланс тела, вызывая такие состояния, как беспокойство, высокое кровяное давление, диабет и т. д. Стресс может привести к дисбактериозу, вследствие чего естественная флора кишечника склоняется к так называемым вредным бактериям, которые имеют множество побочных эффектов, таких как вздутие живота, запоры и диарея.
Благодаря тому, что мы выводим загрязняющие вещества, токсины и другие вредные вещества из нашего тела, организму приходится справляться с меньшим количеством проблем, и здоровье в долгосрочной перспективе улучшается.
Питье достаточного количества воды, регулярные физические упражнения, регулярный стул помогают стимулировать детоксикацию.
Увеличьте потребление воды. Ежедневно увеличивайте потребление примерно до полутора-двух литров фильтрованной или бутилированной воды. Пейте небольшие количества во время еды и больше между приемами пищи.
Увеличьте активность. Регулярные аэробные упражнения способствуют естественным процессам детоксикации организма, помогая выводить токсины из организма. Регулярные физические упражнения не только улучшают физическую форму, но и способствуют пищеварению.
Фото:saytikstil.ru
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