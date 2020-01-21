Здоровье и питание в холодные месяцы: четыре главных секрета

В этой статье мы дадим вас четыре главных совета в области питания, которые помогут вам сохранить здоровье в холодное время года.

1. Увеличьте запас питательных веществ

Употребляя в пищу больше цельных продуктов и меньше рафинированных / обработанных, вы пополняете запасы и запасы жизненно важных питательных веществ, которые в целом могут быть уменьшены из-за плохих привычек, плохого питания, алкоголя, кофеина и плохого состояния здоровья.

Сократите потребление обработанных продуктов. Пестициды в пищевых продуктах могут рассматриваться как "антипитательные вещества" — они уменьшают количество ценных питательных веществ в организме.

Пестициды в пищевых продуктах могут рассматриваться как "антипитательные вещества" — они уменьшают количество ценных питательных веществ в организме. Потребляйте натуральные продукты (если это возможно). Они не содержат пестицидов и добавок, которые могут нанести вред здоровью.

(если это возможно). Они не содержат пестицидов и добавок, которые могут нанести вред здоровью. Потребляйте больше фруктов и овощей.

Старайтесь есть как минимум пять порций в день; часть представляет собой маленький фрукт или овощ, например, одно яблоко = одна порция; одна большая папайя = две порции.

Избегайте рафинированных углеводных продуктов (преимущественно продуктов из белой муки и сладких продуктов, таких как пирожные и печенье). Эти продукты с высоким содержанием сахара, что снижает общий иммунитет; клетки иммунной системы замедляются и становятся неэффективными.

2. Помогите своей иммунной системе

Чтобы защитить себя от простуды и гриппа, которые процветают в зимние месяцы, вы должны убедиться, что ваша иммунная система в порядке. Курение, употребление алкоголя и неправильное питание — все это снижает иммунную систему.

Сократите потребление рафинированных жиров.

Избегайте маргарина и рафинированных масел (например, подсолнечника, овощей, кукурузы и т. д.) И избегайте жареных блюд; они содержат свободные радикалы, которые подавляют иммунную систему. Вместо этого используйте несоленое масло в умеренных количествах или маргарин, который не содержит гидрогенизированных жиров. Перейдите на нерафинированное (желательно нефильтрованное) масло.

(например, подсолнечника, овощей, кукурузы и т. д.) И избегайте жареных блюд; они содержат свободные радикалы, которые подавляют иммунную систему. Вместо этого используйте несоленое масло в умеренных количествах или маргарин, который не содержит гидрогенизированных жиров. Перейдите на нерафинированное (желательно нефильтрованное) масло. Сократите потребление красного мяса / птицы. Они содержат большее количество насыщенных жиров, которые богаты остатками пестицидов и гормонов, которые нагружают иммунную систему (если только не из органических источников). Перейти на постное мясо вместо этого.

Они содержат большее количество насыщенных жиров, которые богаты остатками пестицидов и гормонов, которые нагружают иммунную систему (если только не из органических источников). Перейти на постное мясо вместо этого. Сократите потребление лишних молочных продуктов. Молочные продукты могут быть воспалительными и, возможно, могут образовывать слизь, что усугубляет простуду и грипп, астму, синусит и т. д.

Употребляйте молочные продукты в умеренных количествах и выбирайте органические, чтобы избежать потребления остатков гормонов и пестицидов.

Увеличьте потребление белка. Хорошее качество белка не обязательно можно получить из животных источников. Чечевица и бобы являются отличными источниками с большим количеством витаминов, минералов и клетчатки.

Жирная рыба — это высококачественный источник белка с высоким содержанием незаменимых жирных кислот омега-3.

3. Избегайте стресса

Стресс — это естественная реакция организма на физические и психические проблемы. Однако из-за нашего беспокойного и напряженного образа жизни эта реакция часто нарушается и в долгосрочной перспективе нарушает баланс тела, вызывая такие состояния, как беспокойство, высокое кровяное давление, диабет и т. д. Стресс может привести к дисбактериозу, вследствие чего естественная флора кишечника склоняется к так называемым вредным бактериям, которые имеют множество побочных эффектов, таких как вздутие живота, запоры и диарея.

Сократите потребление алкоголя.

Уменьшите потребление кофеина — чрезмерное потребление стимулирующего кофеина из кофе, чая, шоколада и безалкогольных напитков вызывает реакцию в организме, подобную реакции на стресс. Ограничьте потребление до двух чашек кофе в день или менее трех чашек чая. Безалкогольные напитки с кофеином следует употреблять время от времени.

4. Способствуйте детоксикации

Благодаря тому, что мы выводим загрязняющие вещества, токсины и другие вредные вещества из нашего тела, организму приходится справляться с меньшим количеством проблем, и здоровье в долгосрочной перспективе улучшается.

Питье достаточного количества воды, регулярные физические упражнения, регулярный стул помогают стимулировать детоксикацию.

Увеличьте потребление воды. Ежедневно увеличивайте потребление примерно до полутора-двух литров фильтрованной или бутилированной воды. Пейте небольшие количества во время еды и больше между приемами пищи.

Увеличьте активность. Регулярные аэробные упражнения способствуют естественным процессам детоксикации организма, помогая выводить токсины из организма. Регулярные физические упражнения не только улучшают физическую форму, но и способствуют пищеварению.

Фото:saytikstil.ru