Выявление социофобии у подростков

Хотя тревожные расстройства затрагивают каждого восьмого ребенка, они часто остаются непризнанными проблемами психического здоровья у подростков. Большинство родителей и взрослых отклоняют симптомы тревоги как просто застенчивость или беспокойство подростка, думают, что их дети, в конечном счете, перерастут. Тем не менее, социофобия может усугубиться, если ее не лечить.

Признание социофобии у подростков имеет решающее значение для их перехода к взрослой жизни. Родители и другие лица, обеспечивающие уход, несут ответственность за получение помощи.

Ниже приведены несколько способов распознавания симптомов социальной тревожности у подростков:

1. Крайняя застенчивость или дискомфорт подростка, когда он или она оказывается в центре внимания.

Впервые исполнители, как правило, испытывают страх сцены, но крайний дискомфорт, пассивность или бездействие, когда они попадают в центр внимания, заслуживают дальнейшего изучения. Потратьте время, чтобы поговорить с ребенком о том, почему он или она не смогли выступить.

Избегайте использования обвинительного тона, чтобы не заставить ребенка защищаться.

2. Обратите внимание на успеваемость вашего ребенка.

Когда ваш подросток начинает приносить оценки хуже, чем обычно, вы сразу же начинаете беспокоиться, что что-то не так. К сожалению, социальная тревога не так очевидна, как снижение оценок. Социальная тревога дает небольшие подсказки, такие как нерешительность говорить перед классом, страх того, что вас попросят сообщить информацию, или даже прямой отказ участвовать в занятиях.

Если возможно, поговорите с учителем вашего подростка о ваших проблемах и попросите сообщить вам, проявляет ли ваш ребенок какой-либо из этих типов поведения.

3. Будьте в курсе о наличии или отсутствии друзей у вашего ребенка.

Обычно подростки часами пишут сообщения, ходят на вечеринки и другие мероприятия или гуляют после школы. Многие подростки будут частью большой группы или, по крайней мере, будут иметь пару друзей.

Однако подростки с социофобией часто изолируют себя от других людей или сводят к минимуму контакты.

У них могут быть проблемы с зрительным контактом, началом или присоединением к разговорам.

4. Соблюдайте уровень доверия вашего ребенка.

Большинство подростков, страдающих от социальной тревоги, сомневаются, достаточно ли они хороши для других людей, или чрезмерно беспокоятся о том, как их воспринимают другие. Их страх быть высмеянным или отвергнутым укрепляется в их умах, и они часто ищут признаки негативного восприятия у других.

Это негативное отношение к встречам с другими людьми настолько распространено, что может привести к низкой самооценке и комплексу неполноценности.

5. Обратите внимание на реакцию вашего подростка на социальные ситуации.

Люди, страдающие социальной тревогой, также проявляют физические симптомы, особенно если они находятся в такой социальной ситуации, как семейные собрания или школьные занятия. Признаки, на которые следует обращать внимание, включают

диарею,

тошноту,

повышенное потоотделение,

учащенное сердцебиение

и одышку.

Если ваш подросток испытывает какие-либо из этих симптомов до или во время социального мероприятия, он или она могут испытывать социофобию.

Если у вашего ребенка есть какие-либо симптомы тревоги, отведите его к психологу для консультации и тщательного обследования. Высоки шансы, что ваш ребенок знает, что его реакция на социальную деятельность иррациональна, но не знает, куда и как обратиться за помощью.

Фото:mycountry955.com