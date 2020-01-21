Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Елена Орлова

Депрессия отца также может повлиять на здоровье ребенка

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Депрессия отцов также может влиять на здоровье ребенка. В то время как многочисленные негативные последствия материнской депрессии для психического здоровья ребенка изучались в исследовании за исследованием, до настоящего времени влияние депрессии отцов детально не оценивалось.

Влияние депрессии родителей на психическое здоровье ребенка обсуждается в исследовании, проведенном специалистами Медицинского факультета NYU в онлайн-издании журнала "Здоровье матери и ребенка".

В конце 2011 года Майкл Вейцман, доктор медицинских наук и его соавторы впервые в большой выборке выявили повышенный уровень проблем с психическим здоровьем у детей, отцы которых имели депрессивные симптомы.

В этом исследовании ученые обсуждают исходы у детей, когда один или оба родителя находятся в депрессии, и расширяют связь между отцовской депрессией и ранее незадокументированной ролью безработицы.

Что показали исследования

По результатам исследования выявили, что 6 процентов детей, у которых нет ни матери, ни отца с симптомами депрессии, 15 процентов детей с симптомами депрессии у отца, 20 процентов — у матери и 25 процентов детей, у которых и мать и отец страдают от депрессии, имели признаки эмоциональных или поведенческих проблем.

"Хотя обнаружение повышенного уровня проблем с психическим здоровьем среди детей, у которых отцы имели депрессивные симптомы, не было удивительным, тот факт, что ни одно из ранее проведенных широкомасштабных исследований не изучало эту проблему, поистине примечателен, как и тот факт, что один из каждых четверых детей, проживающий с матерью и отцом с симптомами депрессии, имеет проблемы с психическим здоровьем", — сказал Вейцман.

Он также отметил, что в выводах подчеркивается "настоятельная необходимость признания роли отцов в жизни детей и семей, в разработке и осуществлении политики, для дальнейшего изучения путей влияния психического здоровья отцов на здоровье и функции детей".

"Первый шаг — определить, кто из отцов подвержен повышенному риску депрессии, что является основной причиной, по которой мы взялись за текущее исследование".

В данной статье, используя большую выборку семей в США (7 247), авторы исследовали характеристики отцов, которые связаны с увеличением частоты симптомов депрессии.

В целом, 6 процентов всех отцов имели баллы, свидетельствующие о том, что они страдали от депрессивных симптомов.

Исследователи определили, какие жизненные обстоятельства были связаны с вероятностью отцовской депрессии:

  • жизнь в бедности (в 1,5 раза чаще);
  • проживание с ребенком с особыми медицинскими потребностями (в 1,4 раза чаще);
  • проживание с матерью с депрессивными симптомами (в 5,75 раза чаще);
  • плохое физическое здоровье (в 3,31 раза чаще);
  • безработица (в 6,50 раза чаще).

Такие результаты не являются неожиданными, но тот факт, что безработица отцов является самым сильным предиктором депрессивных симптомов, является совершенно новым и уникальным открытием.

Отцы играют чрезвычайно важную роль в жизни детей и семей.

"Мы надеемся, что эти новые результаты будут полезны для столь необходимых усилий по разработке стратегий выявления и лечения очень большого числа отцов с депрессией".

Фото:nojavanha.com

Темы дети ребенок здоровье депрессия психология исследование депрессия отца симптомы депрессии психическое здоровье
Актуальная аналитика
Авто
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Психотерапия
Депрессия отца также может повлиять на здоровье ребенка
США и Канада. Новости и аналитика
США показали беспомощность и ненужность ООН
Новости Все >
В Индии задержали российского туриста с килограммом конопли
Скорость ходьбы влияет на IQ
В Петербурге умерла пенсионерка, получившая ожоги в собственной ванне
Названы министры в правительстве Михаила Мишустина
Стали известны девять вице-премьеров нового правительства РФ
Житель Пермского края заставлял пасынка стоять на макаронах
Президент России подписал указ о структуре правительства
Издевавшуюся над детьми жительницу Петербурга поместили под стражу
Повседневные привычки, которые могут вызвать развитие рака
Внешний долг России увеличился почти на 27 млрд
Последние материалы
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Скорость ходьбы влияет на IQ
Депрессия отца также может повлиять на здоровье ребенка
В Петербурге умерла пенсионерка, получившая ожоги в собственной ванне
Названы министры в правительстве Михаила Мишустина
Стали известны девять вице-премьеров нового правительства РФ
Житель Пермского края заставлял пасынка стоять на макаронах
Президент России подписал указ о структуре правительства
США показали беспомощность и ненужность ООН
Издевавшуюся над детьми жительницу Петербурга поместили под стражу
Популярное
Открытия
Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца Венере оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН, которую не заметили: Венера обитаема
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Общество
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Правительство
Стало известно, кто сохранил пост в правительстве
Василий Амирджанов Глава Чувашии призвал "мочить" за критику власти Василий Амирджанов Соломон Соловьев Люди – маятники и браунинги - Гороскоп дня Соломон Соловьев Руслан Веснянко Кому служат "слуги народа" имени Зеленского Руслан Веснянко
Комментарии
Стали известны девять вице-премьеров нового правительства РФ
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Убийством Сулеймани США поставили себя вне закона
Повседневные привычки, которые могут вызвать развитие рака
В России разработали способ уборки мусора в космосе при помощи гарпуна
Банк России сообщил о неразморозке накопительных пенсий
Алена Водонаева высказалась о романе Бузовой и Манукяна
Юристы-любители легитимизируют изменения в Конституции
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Литва обнаружила, что построила плохое государство
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Почему невозможен союз России и Китая
Коммунистам предложили "взять на баланс" мавзолей и тело Ленина
Водонаева пожаловалась, что ее "травят" в соцсетях
Почему невозможен союз России и Китая
Юрий Кот: Русские на Украине вернут себе право на русский язык
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ