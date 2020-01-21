Депрессия отца также может повлиять на здоровье ребенка

Депрессия отцов также может влиять на здоровье ребенка. В то время как многочисленные негативные последствия материнской депрессии для психического здоровья ребенка изучались в исследовании за исследованием, до настоящего времени влияние депрессии отцов детально не оценивалось.

Влияние депрессии родителей на психическое здоровье ребенка обсуждается в исследовании, проведенном специалистами Медицинского факультета NYU в онлайн-издании журнала "Здоровье матери и ребенка".

В конце 2011 года Майкл Вейцман, доктор медицинских наук и его соавторы впервые в большой выборке выявили повышенный уровень проблем с психическим здоровьем у детей, отцы которых имели депрессивные симптомы.

В этом исследовании ученые обсуждают исходы у детей, когда один или оба родителя находятся в депрессии, и расширяют связь между отцовской депрессией и ранее незадокументированной ролью безработицы.

Что показали исследования

По результатам исследования выявили, что 6 процентов детей, у которых нет ни матери, ни отца с симптомами депрессии, 15 процентов детей с симптомами депрессии у отца, 20 процентов — у матери и 25 процентов детей, у которых и мать и отец страдают от депрессии, имели признаки эмоциональных или поведенческих проблем.

"Хотя обнаружение повышенного уровня проблем с психическим здоровьем среди детей, у которых отцы имели депрессивные симптомы, не было удивительным, тот факт, что ни одно из ранее проведенных широкомасштабных исследований не изучало эту проблему, поистине примечателен, как и тот факт, что один из каждых четверых детей, проживающий с матерью и отцом с симптомами депрессии, имеет проблемы с психическим здоровьем", — сказал Вейцман.

Он также отметил, что в выводах подчеркивается "настоятельная необходимость признания роли отцов в жизни детей и семей, в разработке и осуществлении политики, для дальнейшего изучения путей влияния психического здоровья отцов на здоровье и функции детей".

"Первый шаг — определить, кто из отцов подвержен повышенному риску депрессии, что является основной причиной, по которой мы взялись за текущее исследование".

В данной статье, используя большую выборку семей в США (7 247), авторы исследовали характеристики отцов, которые связаны с увеличением частоты симптомов депрессии.

В целом, 6 процентов всех отцов имели баллы, свидетельствующие о том, что они страдали от депрессивных симптомов.

Исследователи определили, какие жизненные обстоятельства были связаны с вероятностью отцовской депрессии:

жизнь в бедности (в 1,5 раза чаще);

проживание с ребенком с особыми медицинскими потребностями (в 1,4 раза чаще);

проживание с матерью с депрессивными симптомами (в 5,75 раза чаще);

плохое физическое здоровье (в 3,31 раза чаще);

безработица (в 6,50 раза чаще).

Такие результаты не являются неожиданными, но тот факт, что безработица отцов является самым сильным предиктором депрессивных симптомов, является совершенно новым и уникальным открытием.

Отцы играют чрезвычайно важную роль в жизни детей и семей.

"Мы надеемся, что эти новые результаты будут полезны для столь необходимых усилий по разработке стратегий выявления и лечения очень большого числа отцов с депрессией".

Фото:nojavanha.com