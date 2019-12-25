Как не заболеть зимой: полезные советы

Зимой болеют все. И привитые, и не привитые, и закаленные, и не очень. Даже врачи-терапевты, которые первые прививаются от гриппа и ходят с марлевыми повязками, болеют с той же регулярностью, что и обычное население.

Но тем не менее есть меры предосторожности, которые помогут перенести хворь гораздо легче и с менее тяжелыми последствиями. А иногда и вовсе миновать зиму без сезонных простудных и вирусных заболеваний.

Есть самые простые и проверенные советы, например, закаливание организма, режим и здоровый сон. Сюда же следует добавить и правила личной гигиены. Это касается чистого белья и мытых рук.

Особое внимание стоит уделить правильном питанию.

И еще один совет: воздерживаться от пребывания в местах скопления людей. В частности меньше проводить времени в общественном транспорте.

Транспорт

Общественный транспорт, особенно метро в часы пик — идеальная среда обитания вирусов. Помимо этого, в общественном транспорте вирусы распространяются максимально быстро. А так как наши сограждане любят переносить простуду, и даже грипп, на ногах, "героически" продолжая ходить на работу, то заражение распространяется в геометрической прогрессии.

Здесь отчасти спасти могут марлевые повязки и специальные мази. И еще — правильная одежда.

Одежда

Верхнюю одежду лучше носить из "дышащего" материала. Помимо этого, не стоит забывать и о многослойности. Сквозняков надо избегать. В метро легко можно быстро вспотеть, попасть под стремительные потоки холодного воздуха и заболеть.

Питание

Зимой врачи рекомендуют есть больше. Дело в том, что очень много калорий расходуется на обогрев организма. Обязательно надо есть больше масла, цитрусовых, лука и чеснока. И, конечно, не забывать о фруктах и овощах. На ночь хорошо попить отвар шиповника.

Прививки

По поводу прививок до сих пор идут споры. Но статистика показывает, что у сделавших прививку от гриппа шансов заболеть гораздо меньше.

Как правило, эпидемия гриппа начинается в ноябре, с первыми заморозками. В зоне риска получить грипп с осложнениями пожилые люди, а также беременные женщины и дети в возрасте до 6-ти лет.

Прививки делаются для выработки иммунитета. На это организму требуется от 2 до 4 недель.

Профилактика

Для профилактики сезонных заболеваний лучше использовать проверенные средства. Например, прогревание ультрафиолетовой лампой, банки, промывание соляным раствором носоглотки. При первых симптомах простуды или гриппа хорошо на ночь выпить горячего чаю с медом или вареньем. А если поднялась температура — идти к врачу и выписывать больничный. "Героический" поход на работу ни к чему хорошему не приведет. Последствия могут быть весьма плачевными. До тяжёлых осложнений лучше не доводить.

Фото:politeka.net