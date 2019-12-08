Восемь самых распространенных мифов о ВИЧ

В России зафиксировано 900 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан. Несмотря на постоянное информирование о заболевании, оно окутано мифами. Обсудим самые распространенные.

Если у человека хорошее самочувствие, то он не болен

Узнать, инфицирован человек или нет, поможет только тестирование в лаборатории. ВИЧ — хроническое инфекционное заболевание, которое медленно прогрессирует в организме зараженного. ВИЧ уничтожает иммунитет человека и может приводить к развитию СПИДа. От 5 до 10 лет болезнь способна "дремать" в организме до появления первых видимых симптомов. Антитела, на которые реагирует тест, вырабатываются тоже не сразу — это может занять от 4 до 12 недель. Рекомендуется сдавать тест на ВИЧ не менее раза в год.

Если человек не наркоман и гетеросексуал, значит он не может заразиться

По статистике ВИЧ диагностируют у людей от 30 до 50 лет. Но группы риска у инфекции не существует. Независимо от пола, национальной принадлежности, ориентации, достатка, ВИЧ может заразиться каждый.

Возможность передачи инфекции зависит от нескольких факторов: количества "вирусной нагрузки" (насколько много вирусных клеток на 1 мл крови или другого генетического материала), заболеваний и инфекций, которые передаются половым путем.

Человек может заразиться на приеме у врача

Заразиться во время переливания крови действительно возможно, но случается такое крайне редко. По закону каждого донора проверяют на ВИЧ.

Заразиться инфекцией в кабинете у стоматолога также маловероятно. Врачи пользуются стерильными инструментами, индивидуальными комплектами приборов для каждого пациента, дезинфицируют рабочую поверхность перед каждым приемом.

Будьте внимательны, следите за качеством предоставляемых услуг во избежание недоразумений.

Инфекция передается во время рукопожатия

Даже если на руке человека есть рана или царапина, и он инфицирован, через рукопожатие инфекция не передастся.

Насекомые — переносчики ВИЧ-инфекции

ВИЧ не способен выжить в организме насекомых. Следовательно, и передать они его никак не смогут.

Беременная женщина передаст вирус ребенку

Такое действительно возможно. Риск зависит от "ВИЧ-статуса" матери. Чем раньше будет выявлена инфекция, тем больше шансы на спасение ребенка от ВИЧ. Если ВИЧ-положительная беременная принимает антиретровирусные (АРТ) препараты, ребенок также получает их после рождения (примерно 4 недели), и исключено грудное вскармливание, то риск заражения менее 1%. Если девушка забеременела во время приема АРТ препаратов, то риск также минимален.

Самое опасное как для матери, так и для ребенка — если женщина заразится ВИЧ во время беременности, так как ее организм не успеет выработать антитела заранее.

Если же мужчина — носитель инфекции, то ЭКО способно снизить вероятность заражения девушки и ребенка.

Тесты на ВИЧ часто ложные

ВИЧ определяется высокочувствительными тестами. Они бывают разные: первые реагируют на антитела, вторые — еще и на антигены. Так как антитела вырабатываются в течение 4 — 12 недель, первая группа тестов может показать отрицательный результат при наличии заболевания. Стоит обратиться к опытному специалисту для качественных рекомендаций.

ВИЧ-инфицированные мало живут

Если инфекция выявлена своевременно, то продолжительность, как и качество жизни зараженного, не отличаются от показателей здорового человека. Главная проблема заболевания — люди не узнают о нем сразу, так как не проходят регулярные профилактические тестирования. Более 30% зараженных узнают об этом на поздних стадиях заболевания.

Фото:financialexpress.com