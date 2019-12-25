Является ли потребность в большем количестве сна признаком ожидаемой деменции

Согласно новому исследованию, пожилые люди, которые начинают спать больше девяти часов в сутки, могут столкнуться с повышенным риском развития деменции в будущем.

Риск растет на 20%. Но в деменции ли причина?

Исследователи под руководством невролога Мэтью Пасе проверили данные 2500 человек, данные которых стали доступны в рамках программы Framingham Heart Study (отслеживание состояния здоровья людей с 1948 года). Для сопоставления данных ученые выделили две группы со средним возрастом в 72 года в каждой. Соотношение мужчин и женщин составило 43 и 57 процентов.

За 10 лет наблюдений около 10% процентов участников выборки были поражены деменцией, подавляющее большинство — болезнью Альцгеймера. Но самым интересным оказалось влияние на риски деменции сна. Исследователи не обнаружили повышенного риска слабоумия у людей, которые спали 9 или более часов в сутки в течение более 13 лет. Но те, кто начал спать столько времени в последние пару лет, увеличили риски появления слабоумия на 20%. При этом у них оказался меньший объем мозга.

Реакция специалистов: нужно пройти обследование

По словам Пасе, дополнительный сон оказался скорее признаком какого-то другого заболевания, чем прямой причиной развития деменции. В первую очередь долгий сон и меньший объем мозга может указать на проблемы с "химией", то есть ненормальные химические реакции в области мозга. Также возможна и обратная связь — развивающаяся деменция делает пожилых более слабыми, они быстрее устают и нуждаются из-за этого в более длительном сне.

"Рекомендуем пожилым людям, которые стали замечать, что спят дольше, пройти тест на деменцию. Это не причина и следствие — и необязательно долгий сон признак именно Альцгеймера или чего-то подобного. Но это явный сигнал о проблемах", — комментирует Пасе.

В зоне наибольшего риска — люди без высшего образования, которые внезапно переключились на сон от 9 и более часов. Для них риски деменции выше аж в 6 раз, отмечают специалисты.

Пасе отметил, что исследования в этой области уже проводились, но ранее сравнивались люди с уже диагностированной деменцией и здоровые люди. "А мы поставили вопрос проще — соотносится ли продолжительность сна с шансом диагностирования деменции в будущем", — сообщил он.

"Отмечу, что специальное лечение или ограничение сна мы пока рекомендовать не можем. В первую очередь понадобится диагностика, на основе которой и будет составлен план лечения. Так что просто меньше спать смысла нет", — добавил доктор Джиу-Чиуан Чен, специалист Медицинской школы Кека (США).

Фото:odinnaostrove.com